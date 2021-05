Destiny 2: Ikonischer Raid „Gläserne Kammer“ startet heute – Alles zur Rückkehr

Die Vault of Glas feiert heute ihre Rückkehr, der neue alte Raid öffnet am Abend erstmals seine Pforten in Destiny 2. MeinMMO fasst alles Wissenswerte zum Start der Gläsernen Kammer für euch zusammen. Seid direkt zum Start dabei?

Was hat es mit der Rückkehr auf sich? Es geht um die Rückkehr des Raids Gläserne Kammer (Vault of Glas) im Rahmen der Season 14. Manche Hüter dürften mit diesem Raid heute zwar komplettes Neuland betreten, doch viele Destiny-Veteranen kennen diese ikonische Aktivität noch aus Teil 1. Dabei handelt es sich nämlich um den allerersten Raid des Destiny-Franchise (2014). Und daran hängen viele besondere Erlebnisse und Erinnerungen.

Denn für manch einen verkörpert die VoG bis heute immer noch einen der besten, wenn nicht den besten Raid der gesamten Destiny-Reihe – durch einen exzellent abgestimmten Mix aus Feuergefechten, Sprungeinlagen und Boss-Mechaniken. In den Augen vieler Spieler konnte kein anderer Raid je an die Qualität und den Spaßfaktor der Gläsernen Kammer anknüpfen. Auch viele ikonische Waffen wie die Vision der Konfluenz, der Schicksalsbringer oder die Vex Mythoclast stammen aus dieser Aktivität. Entsprechend groß ist bei einigen deshalb auch die Vorfreude auf die Rückkehr.

Alles Wissenswerte zum Start von Vault of Glas

Wann genau geht’s los? Am heutigen Samstag, dem 22. Mai, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wer kann mitmachen? Alle Spieler – unabhängig von optionalen Inhalten oder dem Season Pass für die Season 14. Denn diese Aktivität ist laut Roadmap als Free-to-Play ausgewiesen. Es wird also keine der großen Erweiterungen und auch nicht die aktuelle Saison zum Spielen benötigt.

Der Eingang zur Vault of Glas

Was ist das empfohlene Powerlevel? Das empfohlene Powerlevel liegt bei 1.300. Das soll laut Bungie ausreichen, um alle Begegnungen im Raid meistern zu können. Seid ihr stärker, habt ihr dennoch keine Vorteile.

Beim Powerlevel bezieht sich das Studio jedoch immer wieder auf die ersten 24 Stunden. Ob es danach gleich bleibt und man einfach mit höherem Level Vorteile bekommt oder ob es möglicherweise noch etwas angehoben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Der Loot:

Bei Rüstungen kehren die 3 Original-Sets aus Vanilla-Destiny zurück.

Bei Waffen kommen neben der exotischen Vex Mythoclast mit Ausnahme von 2 Wummen alle legendären Raid-Waffen aus Teil 1 wieder

Darunter beispielsweise das Scout-Gewehr Vision der Konfluenz, Die Handfeuerwaffe Schicksalsbringer oder die Schrotflinte Schuldig Befunden.

Bei den legendären Waffen gibt es auch eine sogenannte Zeitverirrt-Version. Was es damit auf sich hat, ist noch nicht ganz klar. Vermutet wird aber ein ähnliches Konzept wie bei den Meister-Waffen in den Trials und Feuerprobe-Dämmerung (also spezielle Mods und Stat-Boosts).

Hier seht ihr den gesamten Raid-Loot auf light.gg in der Übersicht.

Zudem wird es traditionell einen Weltmeister-Gürtel als besondere Belohnung für den World First Clear sowie ein spezielles Emblem für den Abschluss aller Challenges innerhalb der ersten 24 Stunden geben.

Der Weltmeister-Gürtel für die Gläserne Kammer

Wer den Raid außerdem bis zum 25. Mai knackt, schaltet den „Gläserne Kammer“-Raid-Ring zum Kauf im Bungie Store frei. Wer die Gläserne Kammer bis zum 30. Juni meistert, der erhält die Möglichkeit, sich die „Gläserne Kammer“-Raid-Jacke im Bungie Store zu bestellen.

Ist alles genauso wie damals in Destiny 1? Nein. Bungie hatte zwar bereits angekündigt, dass das ursprüngliche Feeling erhalten bleiben soll, aber auch, dass es einige Änderungen und Anpassungen geben wird – alleine schon, weil die Hüter im Vergleich zu Teil 1 viel mächtiger geworden sind und mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben. Details gab es aber bisher nicht.

Durch Datenfunde ist aber beispielsweise schon bekannt, dass es Vex-Wyvern als neue Gegner-Art geben wird oder dass die Gorgonen um einiges mehr Lebensenergie haben werden, also noch in Destiny 1. Zudem werden auch Champions im Raid vermutet und es gibt Hinweise darauf, dass es wie schon im Tiefsteinkrypta-Raid die Raid-Währung “Eroberungsbeute” geben könnte, mit der man sich am Ende des Raids noch Exemplare bereits freigespielter Raid-Ausrüstung kaufen kann.

Der Endboss Atheon aus der Vault of Glas

Das Rennen um World First und weitere Besonderheiten: Die ersten 24 Stunden befindet sich die Gläserne Kammer aufgrund des World-First-Rennens in einem besonderen Modus. Das bedeutet:

Die ersten 24 Stunden ist in der Gläsernen Kammer ein Wettkampf-Modus (Contest Mode) aktiv

Das maximale Powerlevel ist gedeckelt. Seid ihr stärker, bringt das keine Vorteile

Wird der Raid im Wettkampf-Modus geknackt, wird ein Herausforderungs-Modus (Challenge Mode) freigeschaltet – inklusive einer Liste mit dazugehörigen Triumphen

Das Team, das als erstes all diese Triumphe meistert, sichert sich den World-First-Titel

Euer Team wird ausgelöscht, falls ihr während einer Begegnung die Bedingungen für den jeweiligen Triumph nicht erfüllt (nicht im normalen, ersten Durchlauf)

All das gilt nur für die ersten 24 Stunden. Danach verschwinden die Challenges erstmal. Die Begegnungs-Herausforderungen werden aber zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison 14 erneut verfügbar sein

Fun Fact: Wenn man beim World-First-Rennen einen alten Trick aus Destiny 1 nutzt, wird man bestraft. Denn auch 7 Jahre nach erstmaligem Erscheinen der Gläsernen Kammer soll es offenbar auch jetzt in Teil 2 immer noch möglich sein, Bosse in den Abgrund zu schubsen. Doch wer das tut, wird beim Rennen um World First disqualifiziert.

Was sollte man für den Ausflug einpacken?

Empfehlungen zum Start in den neuen alten Raid: Was sich im Detail bei den Mechaniken in der Gläsernen Kammer ändert, weiß man aktuell noch nicht – also auch nicht, inwieweit die alten Strategien aus Teil 1 beim Comeback noch helfen werden.

Die meisten Strategien für den Start von Vault of Glas in Destiny 2 und das World-First-Rennen drehten sich aber vor allem um das Jäger-Exotic Sternverschlinger-Schuppen sowie die neue saisonale Granatwerfer-Mod Durchbrechen und Räumen. Auch der starke exotische Raketenwerfer Todbringer dürfte eine wichtige Rolle spielen.

Das Jäger-Exo war Bungie aber offenbar zu mächtig und man hat die Stiefel kurzerhand für den Raid-Start gesperrt. Auf die Mod in Kombination mit bestimmten Granatwerfern solltet ihr aber immer noch setzen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Stark fürs Endgame – Neue Artefakt-Mod macht euch zu Boss-Killern

Ihr könnt nicht selber zum Start zocken? Falls ihr selber heute nicht dabei sein werdet, dann könnt ihr ab 18:00 Uhr gerne auch im Stream von Nexxoss Gaming vorbeischauen. Denn der größte deutschsprachige Destiny-Streamer wird direkt zum Start einen Ausflug in die Vault of Glas wagen. Seinen Stream findet ihr hier:

Wie sieht’s aus – freut ihr euch auf eine neue Raid-Erfahrung beziehungsweise auf die Rückkehr dieses Raids? Seid ihr direkt zum Start der Gläsernen Kammer bei Destiny 2 dabei, zieht ihr erst später nach oder lässt euch das Comeback und die Aktivität an sich vollkommen kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.