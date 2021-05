„Neuer“ Raid bringt Leute zurück, die Destiny 2 vor Jahren deinstalliert haben

Für MeinMMO-Autor Sven Galitzki stellt die Rückkehr des ikonischen Raids Vault of Glas das mit Abstand größte Highlight der neuen Season 14 von Destiny 2 dar. Dafür kommen sogar seine alten Weggefährten zurück, die vor Jahren mit Destiny aufgehört hatten, alte Hüter-Freundschaften leben wieder auf. Wie sieht es bei euch aus?

Was hat es mit der Rückkehr auf sich? Bei Destiny 2 startet in Kürze die neue Season 14, die Saison des Spleißers. Damit kommen nicht nur eine neue saisonale Story, ein Transmog-System oder frische Waffen und Rüstungen ins Spiel, sondern auch einige neue Aktivitäten – darunter auch ein “neuer” Raid.

Dabei handelt es sich um die Gläserne Kammer (Vault of Glas). Für einige Hüter dürfte dieser Raid komplettes Neuland sein, viele Destiny-Veteranen kennen die ikonische Aktivität aber noch aus Teil 1. Dabei handelt es sich nämlich um den allerersten Raid des Destiny-Franchise.

Und genau dieser Raid sorgt in meinem persönlichen Umfeld gerade für eine Dynamik, die ich bisher so noch nie bei Destiny 2 erlebt habe.

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist Destiny-Fan der ersten Stunde und hat enorm viel Zeit in beiden Teilen des Franchise verbracht. Wenn es ein Spiel gibt, das für immer einen Platz in seinem Herzen hat, dann ist das Destiny. Doch auch unzählige Stunden in verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern, sowie der Division- und der Battlefield-Reihe gehören zu seinem Portfolio.

In Destiny 2 ist bei mir gerade die Luft raus

So steht’s bei mir gerade um Destiny 2: Kurzum: So ab Mitte der auslaufenden Season 13 war für mich bereits die Luft raus. Nach der phänomenalen Mission an Bord des Kabal-Gesiterschiffs konnte mich Destiny 2 mit nichts mehr so richtig fesseln. Nachdem dann alle saisonalen “Pflichtaufgaben” erledigt waren, wurden die Ausflüge als Hüter spürbar seltener. Zum Ende hin habe ich mir nur das noch fehlende Waffen-Exotic Erbenerscheinung samt Katalysator erspielt, das war es dann aber auch.

Lange Zeit habe ich aber der Vorstellung der neuen Season 14 entgegengefiebert. Ich bin ein großer Fan von SIVA – sowohl optisch als auch Lore-technisch – und da sich einige Leaks um SIVA drehten (unter anderem aufgrund der Spleißer) und ich stark auf eine Rückkehr und eine mögliche Story-Einbindung hoffte, war ich entsprechend gespannt. Und entsprechend enttäuscht…

Nach der Vorstellung der neuen Saison machte sich bei mir Ernüchterung breit (was natürlich nicht für jeden gelten muss). Mich persönlich sprechen weder das saisonale Thema, noch die neuen Aktivitäten an – zumindest von dem, was bisher bekannt ist. Auch nicht die süßen Baby-Gefallenen. Selbst Transmog, worauf ich mich lange Zeit gefreut habe, begegne ich nach der detaillierten Vorstellung fast schon mit Gleichgültigkeit.

Nichtsdestotrotz freue ich mich enorm auf die neue Saison – wenn auch bisher nur aus einem einzigen Grund.

Vault of Glas – Mein persönliches Highlight der Season 14

Das einzige, worauf ich mich bisher so richtig freue: Für Vorfreude sorgt bei mir der “neue” alte Raid – die Gläserne Kammer. Bereits seit der Ankündigung warte ich sehnsüchtig auf dessen Rückkehr. Bis heute war und ist es mein Lieblings-Raid, meine liebste Aktivität der gesamten Reihe.

Und nun steht das Ganze in altem Glanz mit ein paar Neuerungen unmittelbar vor der Rückkehr. So gespannt und voller Vorfreude wie jetzt, war ich zugegebenermaßen bisher nur selten in Destiny 2.

Der Eingang zur Vault of Glas auf der Venus

So erlebe ich die anstehende Rückkehr: Anfangs dachte ich, es würde mir oder nur einigen wenigen so gehen. Doch damit lag ich offenbar falsch.

Mit dem Näherrücken des Comebacks ist die Gläserne Kammer in meinem Clan wieder in aller Munde – auch wenn die Beteiligung in letzter Zeit zu wünschen übrig lässt. Schon Wochen vor dem Start haben wir uns bereits zum Raid verabredet. Ich glaube, das war noch nie in dieser Form der Fall.

Generell haucht das Comeback wieder Leben in die sonst fast tote Freundesliste ein. Ich wurde nun mehrfach von Leuten angeschrieben, die teils seit Jahren kein Destiny mehr spielen, wann denn der Raid genau zurückkommt, ob eine Teilnahme auch nach jahrelanger Pause möglich ist und ob wir nicht wie in alten Zeiten gemeinsam einen Run starten wollen. Auch das habe ich so noch nicht bei Destiny 2 erlebt.

Besonders gefreut hat mich, dass 2 Leute aus meinem Einsatztrupp, mit dem wir Atheon erstmals gelegt hatten, mich angeschrieben haben und wir nun ein Revival planen. Einer hat dabei noch zu Destiny-1-Zeiten aufgehört, der andere kurz nach Release von Destiny 2. Doch durch den Raid kommen beide nun zurück und wollen sich Destiny 2 (wieder) genauer anschauen. Kein anderer Inhalt hat es bisher bei ihnen geschafft.

Selbst Spieler aus meinem Bekanntenkreis, die den Raid noch nicht aus Teil 1 kennen, werden durch das ganze Treiben nun ebenfalls sehr neugierig und sind gespannt darauf, wovon die ganzen “Alten” da so schwärmen. Die Space Magic von Vault of Glas ist also auch heute noch etwas sehr Besonderes – nicht nur für mich.

Übrigens, auch hier auf MeinMMO haben einige Leser in den Kommentaren bereits angekündigt, Destiny 2 für die Rückkehr der Gläsernen Kammer mal wieder zu entstauben. Und falls ihr die Vault of Glas noch nicht kennt – der kommende Raid ist laut Roadmap Free-to-Play-Content, ihr müsst dafür also nichts zahlen.

Dieser Moment dürfte vielen Veteranen noch gut in Erinnerung sein

Was ist an der Gläsernen Kammer überhaupt so besonders? Zum einen war das der erste Raid des Destiny-Franchise und alleine dadurch schon etwas Besonderes, seinerzeit ein Novum im Shooter-Genre. Zahlreiche Veteranen verbinden ihre ersten, wirklich besonderen Erlebnisse damit – ob nun “Forever 29”, einen Gjallarhorn-Drop oder das einst übermächtige Raid-Exotic Vex Mythoclast. Auch einige ikonische Waffen wie das Scoutgewehr Vision der Konfluenz oder die Handfeuerwaffe Schicksalsbringer stammten aus diesem Raid.

Zum anderen ist die Vault of Glas für so manch einen bis heute immer noch der beste Raid durch einen perfekt abgestimmten Mix aus Schießen, Sprungeinlagen und Boss-Mechaniken – so auch für mich. Die Mechaniken, die Ästhetik, die Gegner, der Loot – hier hat für mich einfach alles zu 100% gestimmt, es war wie gesagt der perfekte Mix. Bis heute habe ich dadurch keinen anderen Raid lieber gespielt so genossen wie die Vault of Glas.

Kurzum: In den Augen so manch eines Spieler konnte kein anderer Raid je an die Qualität und den Spaßfaktor der Vault of Glas anknüpfen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich die Comeback-Version des Raids dann am Ende einreiht.

Wie ist es bei euch? Wie erlebt ihr das Ganze – ob nun als Destiny-Veteran oder als Hüter, der die Vault of Glas noch nie erlebt hat?

Freut ihr euch ebenfalls auf die Rückkehr und seid auf die Änderungen gespannt? Ist die Vault of Glas in eurem unmittelbaren Spiel-Umfeld ebenfalls ein heißes Thema und es melden sich seit Jahren verschollene Hüter nur für diesen Raid zurück? Plant ihr Nostalgie-Trips mit euren alten Raid-Trupps von damals? Seid ihr als “Neuling” gespannt, zu erfahren, wovon zahlreiche Veteranen da schwärmen? Oder lässt euch die Rückkehr dieses Raids vielleicht sogar komplett kalt? Lasst es uns andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.