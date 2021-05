Destiny 2 hat in einem coolen Trailer die neue Season of the Splicer vorgestellt. Im Video versteckt sich dabei in geheimer Code, der euch ein schickes Emblem beschert. Wir verraten das Geheimnis und wie ihr den Code einlöst.

Um dieses geheime Cosmetic geht’s: In Destiny 2 startet am 11. Mai die neue Season 14. Um die Hüter heiß auf den frischen Content zu machen, hat Bungie einen fetzigen Trailer mit vielen Neon-Farben und Synthesizer-Musik rausgehauen.

Ihr könnt euch schon vor der neuen Season jetzt das geheime Abzeichen “Blühende Sequenz” holen, das in Neon-Blau und Lila erstrahlt. Den Code dafür zu finden war gar nicht so einfach, denn der hat sich gut im neuen Promo-Material versteckt.

MeinMMO verrät euch den Code, wo ihr ihn einlöst und welches Rätsel die Hüter da in Rekordzeit geknackt haben.

Blühende Sequenz (eng. Sequence Flourish) ist das geheime Emblem

Hier versteckt sich der Code: Einige bekannte Content Creator wie Byf, GrenaderJake oder Fallout haben eine spezielle Version des Trailers von Bungie erhalten, die sie auf Social-Media veröffentlichten. In den kryptischen Bildern verstecken sich seltsame Symbole und Sequenzen.

Findige Hüter haben nicht lange gebraucht, um das Mysterium zu entschlüssel (Raid-Secrets via reddit).

Fügt man die Kombinationen richtig zusammen, entsteht eine 9-stellige Zahlenfolge:

7D4-PKR-MD7

Mit diesem Code holt ihr euch das geheime Abzeichen.

Geheimen Code jetzt einfach einlösen

So holt ihr das Emblem: Die Zahlenkombination löst ihr nicht in Destiny 2 selbst ein, sondern auf Bungies Webseite.

Begebt euch auf die “Redeem-Page” rechts oben. Meldet euch erst mit eurem Profil an und wählt eure bevorzugte Plattform aus. Dann wählt ihr “Code einlösen” und gebt “7D4-PKR-MD7” ins freie Feld unten ein.

Diese beiden Links führen euch direkt zur entsprechenden Stelle – kopiert euch einfach den Code und fügt ihr dort ein:

Gebt hier den Code ein

Wo ist das Abzeichen im Spiel? Sobald ihr den Code erfolgreich eingeben habt, steht ihr eine Bestätigung. Startet dann Destiny 2.

In eurer Sammlung steuert ihr den Punkt “Flair” an.

Unter dem Punkt “Allgemein” findet ihr das neue Abzeichen ganz rechts.

Zieht es hier aus der Sammlung und rüstet es ganz normal aus.

MeinMMO kann bestätigen, dass der Code funktioniert und im Spiel das Abzeichen auf euch wartet (Test um 12:05 am 05. Mai 2021 durchgeführt).

Unter diesem Link findet ihr alle eure bisher eingelösten Codes und fordert die damit verbunden Prämien an: https://www.bungie.net/7/de/Codes/History

Bungie gibt den Hütern gerne Rätsel auf

In der Vergangenheit hat Bungie die Hüter schon öfter mit geheimen Codes überrascht.

So konnten sich die Spieler als Vorbereitung auf die Erweiterung Beyond Light 3 geheime Cosmetics holen. Damals versteckten sich die Codes hinter dem Morsealphabet. Als der DLC Flucht es Osiris anstand, versteckte sich ein Code für ein geheimes Emblem in einem Comic.

Aber auch im Spiel selbst stehen die Hüter dauernd vor gewaltigen Puzzles, die man dann als Community gemeinsam lösen soll:

Habt ihr euch das geheime Abzeichen schon gesichert und lauft stolz mit den Neon-Farben rum? Was haltet ihr von solchen Rätseln, die die Hüter auf Trab halten sollen, aber meist richtig schnell von der Community gelöst werden? Sagt es uns doch in den Kommentaren.