Destiny 2 stellt Roadmap für neue Season 14 vor – Das erwartet euch bis August

Bungie hat enthüllt, was alles in der neuen Saison des Spleißers von Destiny 2 ansteht. Wir zeigen euch die deutsche Roadmap und erläutern, welche Inhalte gratis sind und was hinter den kostenpflichtigen Aktivitäten steckt.

Das ist neu: Destiny 2 hat offiziell die Saison des Spleißers (eng. Season of the Splicer) vorgestellt. Das neue Kapitel des Action-MMO soll euch vom 11. Mai bis zum 24. August unterhalten.

Bungie hat nach dem bombastischen Trailer jetzt auch die Roadmap, also quasi den Fahrplan von Season 14, enthüllt. Darauf findet ihr genaue Daten, wann welche Aktivität in den nächsten Wochen und Monaten online geht – aber es gibt auch ein paar Geheimnisse und Lücken im Kalender.

Fahrplan für die Saison des Spleißers von Destiny 2

Das ist die offizielle Roadmap für Season 14 auf Deutsch:

Lasst uns schauen, wann der “neue” Raid kommt, welche Events anstehen und Aktivitäten anstehen. MeinMMO erläutert alle Einträge der Roadmap. Wir geben bei jedem Punkt an, ob es sich um einen Inhalt handelt, der nur Käufern des Saisonpasses zur Verfügung steht, oder ob ihr auch gratis mitspielen dürft.

So sieht der Saison-Start am 11. Mai aus:

Eine Intro-Mission führt euch in die Story um die Gefallenen-Splicer, Mithrax (Titelbild) und die digitale Hacker-Welt ein (Free2Play).

Ada-1 kehrt zurück in den Turm bringt endlich das kosmetische Transmog-Feature, dass sich Hüter seit 2014 wünschen (Free2Play). Warum es für Transmog schon vor der Veröffentlichung Kritik gab, lest ihr hier.

Die “Endlose Nacht” beginnt. Die Vex haben die letzte Stadt in einer Simulation gefangen, in der die Sonne nicht mehr aufgeht. Das Ziel der Season 14 wird es sein, die Vex in ihren Netzwerken zu bekämpfen und die Simulation zu beenden. (Free2Play)

Die H.E.L.M.-Zentrale im Turm wird erweitert: Hier werden sich viele Story-relevante Dialoge abspielen und ihr greift auf die Splicer-Technologie zu. (Free2Play)

Stasis-Aspekt-Quets: Auch in Season 14 baut ihr den Stasis-Fokus weiter aus. Euch dürften neue Aspekte und Fragmente erwarten. Was die genau können, ist derzeit nicht bekannt. Im Trailer sah man aber schon einen Titan mit einem Eis-Speer. (Beyond Light)

Override-Aktivität startet: Es handelt sich um eine neue Aktivität, die mit einer automatischen Spieler-Suche für 6 Spieler daherkommt. Das dürfte sowas wie der neue Horde-Modus sein, in dem ihr euch in die digitale Vex-Welt hackt und Codes stehlen sollt. (Seasonpass-Besitzer) – eine Woche lang können aber alle Hüter die neue Aktivität gratis testen.



Ein Vex und wohl ein Splicer-Servitor

Das geht auch live: Zum Start einer neuen Season erhaltet ihr traditionell noch einige andere Inhalte:

Neuer Seasonpass: Auch in der Saison des Spleißers teilt sich der Seasonpass in eine freie und eine kostenpflichtige Schiene. Hier finden Hüter saisonale Waffen, Rüstungs-Sets, Ressourcen, Booster, Glanzstaub und jede Menge Cosmetics. Der volle Zugang kostet 1.000 Silber (etwa 10 €) – Manche Inhalte benötigen den vollen Zugang.

Im Season Pass wartet bei vollem Zugang direkt auf Level 1 ein neues Waffen-Exotic: “Kryosthesie 77K” ist eine Stasis-Pistole. Das ist besonders, da es bisher nur eine Stasis-Waffe gibt und die tragt ihr im Power-Slot. Traditionell gibt es dieses Exotic auch auf Stufe 35 der Free2Play-Schiene.

Saisonales Artefakt: Dieses Item levelt ihr passiv durchs Zocken, erhaltet so Zugriff auf mächtige Mods und erspielt euch einen (zusätzlichen) Powervorteil.

Das neue maximale Powerlevel ohne Artefakt liegt übrigens in Season 14 bei 1.320. So spart ihr euch einiges an Grind, denn der Sprung von +10 ist deutlich kleiner als in der Vergangenheit.

Es gibt wieder neue Triumphe und Siegel zu jagen. Das Vergolden von Titeln wird fortgeführt, damit ihr mächtig angeben könnt.

Weiterhin wird das Everversum wieder mit vielen Cosmetics auf euch warten und euer hart verdientes Silber- oder Glanzstaub-Konto plündern.

Schaut euch hier den deutschen Ankündigungs-Trailer mit fetzigen Neon-Farben und synthetischen Beats an:

Welche Änderungen die Season of the Splicer für die Balance und Sandbox bringt, lest ihr hier:

Was kommt noch im Mai zu Destiny 2?

Trials of Osiris: Am 14. Mai starten die ersten Prüfungen des Osiris. Ob die Endgame-PvP-Aktivität neue Waffen oder Rüstungs-Sets bietet, ist derzeit nicht bekannt. (Free2Play)

Override: Am 18. Mai startet eine neue Override-Mission auf dem Mond. (Seasonpass-Besitzer)

Eisenbanner: Auch am 18. Mai startet das erste Eisenbanner-Event der Season 14. Lord Saladin bringt euch 4 neue Waffen mit. (Seasonpass-Besitzer)

“Neuer” Raid: Am 22. Mai öffnet die “Gläserne Kammer” (Vault of Glass) ihre Pforten. Das ist der allererste Raid aus der Destiny-Geschichte, auf den sich viele Hüter freuen und nostalgisch erinnern. Mit dem Raid kommen auch die berühmten Waffen wie “Schicksalsbringer” zurück. (Free2Play)

Override: Ab dem 25. Mai startet eine neue Override-Mission in der Wirrbucht. (Seasonpass-Besitzer)

So sieht der Sommer 2021 für Hüter aus

Nachdem man in den ersten Wochen einer Season meist gar nicht weiß, was man zuerst spielen soll, wird die Roadmap zum Ende hin immer lichter. So ist es auch diesmal und der Sommer 2021 scheint lückenhaft – zumindest aktuell.

Das kommt im Juli:

Tilgung: am 1. Juli startet die Tilgung-Aktivität. Bungie beschreibt das als eine Mission, die euch mit Spitzen-Loot belohnt und bei der ihr stets neue Schwachstellen im Vex-Netzwerk infiltriert und von innen heraus angreift. Die Mission erhält wöchentlich ein Update, wir listen sie aber nur einmalig hier auf. (Seasonpass-Besitzer)

Am 8. Juni startet das zweite Eisenbanner der Season 14 (Free2Play).

Raid-Herausforderungen: Ab dem 15. Juni erhält die Gläserne Kammer einen Herausforderungsmodus. Wie der dann aussieht oder ob es bessere Belohnungen gibt, wissen wir derzeit nicht. (Free2Play)

Am 29. Juni findet das dritte Eisenbanner-Event statt. (Free2Play)

So sah das Gear der Gläsernen Kammer in Destiny 1 aus – was erwartet uns jetzt?

Dieses Event bietet der Juli:

Sonnenwende der Helden: Am 8. Juli startet das Sonnenwende-Event. Hier lässt man traditionell das auslaufende Destiny-Jahr Revue passieren und erspielt sich eine sehr aufwendige Rüstung, die ordentlich was hermacht. (Free2Play)

Der Raid wird schwerer: Auch am 8. Juli erhält die Gläserne Kammer einen höheren Schwierigkeitsgrad. Erneut können wir noch nicht sagen, was sich dabei ändert. (Free2Play)

Was ist mit dem August?

Am 3. August endet die Sonnenwende der Helden

Ebenfalls am 3. August startet das vierte Eisenbanner-Event der Saison.

Ab dem 10. August startet dann der “Eplilog”. Bisher ist dazu noch nichts bekannt. Man sieht nur ein Bild, bei dem 4 Hüter aus der Ferne auf eine Stadt schauen. Handelt es sich um die Letzte Stadt? Denn vom Reisenden fehlt jede Spur und die endlose Nacht scheint am 11. August noch nicht zu Ende zu sein.

Hier erhaltet ihr nochmals den Überblick über alle Inhalte und welche davon den Besitz des Season Pass voraussetzen:

Welches Geheimnisse birgt die Season 14 noch?

Der letzte Eintrag auf jeder Roadmap ist immer “Und mehr…”. Das macht den Hüter jedes Mal Hoffnung, dass sich da noch das ein oder andere Highlight versteckt hält.

In der aktuellen Season 13 überraschte beispielsweise die unangekündigte Vorzeichen-Mission. Der Ausflug auf das gruselige Geisterschiff gilt für viele als die beste Mission, die Destiny 2 überhaupt zu bieten hat.

Ob uns wieder so ein Hochkaräter ins Haus steht, kann aber nur vermutet werden. Dass aber ziemlich sicher noch eine exotische Waffe kommt, kann fest angenommen werden.

Diese Exotics sind bestätigt: Nicht prominent im Trailer zur neuen Season aber auf Bungie Webseite finden wir für Jäger, Titanen und Warlocks je ein Paar exotischer Stiefel:

Sternverschlinger-Schuppen: Jäger-Stiefel, die eure Super schnell laden und stärker machen.

Pfad der brennenden Schritte: Titanen-Stiefel, die nach Solar-Kill eure Waffen verstärken und Stasis resistieren sollen.

Stiefel des Tüftlers: Warlock-Stiefel, die die heilenden oder stärkenden Kräfte des Rifts auf Distanz zu euren Verbündeten schicken – klingt wie der Lumina-Revolver als Schuh.





Die neuen exotischen Stiefel für Jäger, Titanen und Warlocks aus Season 14

Ob wir die neuen exotischen Rüstungen wieder nur durch legendäre “Verlorene Sektoren” erhalten, oder ob es sich beispielsweise um Zufalls-Drops handelt, ist derzeit unklar.

Welchen Eindruck macht die Saison des Spleißers bisher auf euch? Denkt ihr, dass die Inhalte der Roadmap euch lange beschäftigen oder hofft ihr auf das eine oder andere Geheimnis? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wir von MeinMMO werden die Season 14 von Destiny 2 über die ganze Dauer aktiv begleiten und euch mit Guides, Tipps und News versorgen.