In Destiny 2 hassen es die Hüter, wenn sie nach einer harten Trials Runde oder der Feuerprobe zwei sinnlose Perks auf ihren neuen Waffen finden. Bungie ändert das nun und erklärt, warum sie Meister-Waffen nicht noch stärker machen wollen.

Das hassen die Hüter: Destiny 2 hat den Spielern im PvE- und PvP-Endgame neue Gründe zum Grinden gegeben. Die frischen und vor allem starken Waffen aus den Trials of Osiris und der Feuerprobe kommen richtig gut an. Um das Ganze noch interessanter zu machen, können nur diese Waffen mit exklusiven Perks droppen.

Doch genau diese besonderen Perks will kein Hüter auf seiner Waffe haben. Ein Roll der seltenen Items ist quasi ruiniert, wenn man diese Eigenschaften sieht:

Schnelligkeit (Trials): +100 auf Zielhilfe, Handhabung und Nachladen, zudem sind Rückstoß und Streuung reduziert. Diese enorm mächtigen Boni wirken allerdings nur, wenn alle man der letzte lebende Hüter des Trupps ist.

Bodenlose Trauer (Feuerprobe): Jeder Kill lädt das Magazin nach. Aber auch das funktioniert nur, wenn alle eure Freunde tot sind.

Wer jetzt denkt, das sind doch super Eigenschaften für Solo-Hüter, wird enttäuscht. Die Perks triggern nur, wenn man sich in einem Einsatztrupp befindet und die Mitspieler besiegt sind.

Beide Perks sind echt stark, doch die benötigten Voraussetzungen machen sie einfach unattraktiv. In den Trials ist die Runde für die meisten eh in der Unterzahl verloren. Und so wirklich Spaß am Killen hat man auch in der Feuerprobe nicht, wenn man kurz vor einem Wipe steht, weil man der Letzte auf den Beinen ist.

Was ist ein Perk? Perk kommt aus dem Englischen und steht für “Vorteil”. In Videospielen steht Perk meistens für besondere Eigenschaften und Skills, die ein Charakter oder ein Ausrüstungsteil haben kann.

Bei Destiny 2 nennen wir die beiden letzten Slots von Waffen „Perk-Slots“. Hier finden sich dann Dinge wie schnelleres Nachladen, mehr Schaden oder stapelbare Effekte. Dem gegenüber stehen die Waffen-Aufsätze, damit sind das Magazin, das Visier oder der Lauf gemeint.

So sollen sich die verhassten God-Roll-Killer bald ändern

Ab Season 14, die am 11. Mai 2021 startet, ändern sich die verhassten Perks. Das teilte der Destiny-Entwickler im wöchentlichen Blogpost “TWaB” mit (via Bungie.net). Die Bedingung, dass man der letzte Lebende Hüter sein muss, wird restlos gestrichen, als Ausgleich ändern sich aber auch die Boni.

Der God-Roll ist durch “Schnelligkeit” unmöglich

So verändert sich der Perk „Schnelligkeit“ (eng. Celerity):

Gewährt eine dauerhaft aktive Erhöhung von +20 für die Stats Nachladen und Handhabung.

Als Meister-Version besitzen die Waffen aus den Trials “Schnelligkeit” als 2. und alternativen Perk im rechten Slot. Ihr könnt also frei wählen, ob ihr den zufällig gerollten Perk wollt oder lieber auf “Schnelligkeit” zurückgreifen wollt.

Das passiert mit “Bodenlose Trauer” (eng. Bottomless Grief):

Gewährt eine dauerhaft aktive Vergrößerung des Magazins von +30. Das bedeutet nicht, dass sich die Kugel-Anzahl immer um 30 erhöht. Die genaue Vergrößerung des Magazins hängt von Waffe und Archetypen ab.

Als Meister-Version besitzen die Waffen aus der Feuerprobe “Bodenlose Trauer” als 2. und alternativen Perk im linken Slot.

Bungie erwähnt zudem, dass die Änderungen für Meister-Waffen nicht rückwirkend gelten. Ihr müsst für den Ersatz-Perk die Waffe also erneut farmen.

“Böse Dinge können passieren” – Bungie über starke Waffen

Die Hüter fragen sich, warum solche Boni überhaupt einen Perk-Slot belegen müssen. Es würde die schwer zu ergatternden Waffen doch viel attraktiver machen, wenn “Schnelligkeit” oder “Bodenlose Trauer” automatisch als Zusatzeigenschaft auf den Knarren wäre. Aus Destiny 1 kennen die Hüter solche „intrinsisch“ genannten Fähigkeiten von Adept- oder Raid-Waffen.

Im TWaB nahm dazu Chris Proctor Stellung, der ist der „Weapon Feature Lead“ bei Bungie. An sich fände man die Idee solcher intrinsischen Boni wirklich cool und es würde gerade die Meister-Waffen noch mehr besonders machen. Doch es gibt auch 3 Gründe, die deutlich dagegen sprechen.

Deswegen geht das nicht:

Aus Gründen der Performance, also Leistung, spricht dagegen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Perks gleichzeitig aktiv sein kann. Viele der Legendären Waffen sind jetzt schon n der Grenze mit all den gleichzeitigen Effekten. Würde man da jetzt noch weitere Perks hinzufügen, ohne welche zu entfernen, könnten “böse Dinge” passieren und die Perks würden teilweise nicht mehr richtig arbeiten.

Laut Bungie würden zusätzliche Perk-Slots auf lange Sicht dazu führen, dass der berüchtigte “Power Creep” zurückkommt. Man führt erst bei Trials Waffen einen 3. Slot ein, dann auch bei Raid-Waffen, dann in einer künftigen Season bei allen legendären Knarren und irgendwann sind dann alle Waffen zu mächtig. Keine sticht mehr hervor.

Würden nur Meister-Waffen einen neuen Perk-Slot erhalten, würden sich viele Spieler ausgeschlossen fühlen. Denn die Meister-Waffen sind richtig selten und wohl nur von wirklich hingebungsvollen Hütern zu erlagen. Proctor sagt dazu: “Wir glauben, dass sich das echt mies für Spieler anfühlen würde, die ständig durch Meister-Waffen sterben, bei denen man „Schnelligkeit“ mit Perks wie „Gesetzloser“ und „Toben“ stapeln kann.”

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen? Hat euch einer der beiden Perks schon einen God-Roll verhagelt? Denkt ihr, dass die Meister-Waffen sowieso nur Prestige-Objekte sein sollten oder ist es okay, wenn die stärksten Spieler noch stärkere Spielzeuge erhalten? Hier gibts mehr zum Thema: Die besten Waffen in Destiny 2 gibt’s nur für die besten Spieler – Unfair oder richtig?