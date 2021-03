Destiny 2 lockt mit Loot, den die meisten Spieler wohl nie bekommen werden. Ist das okay und motiviert zum Zocken oder tötet sowas den Sammeltrieb und ist einfach unfair? MeinMMO schaut sich das hitzige Thema an und will eure Meinung dazu wissen.

Deswegen streiten die Hüter: Sollten alle Spieler von Destiny 2 auch alle Items haben? Muss die Sammlung jedes Hüters komplett sein oder ist es okay, dass manche starken Waffen nur einem kleiner Kreis von Auserwählten gehören? Ein ständiges Streitthema, das jetzt in Season 13 wieder hochkocht.

Beide Seiten haben da valide Punkte:

Manche Spieler meinen, sie haben schließlich für das Game, die Season oder Erweiterung bezahlt und möchten daher auch mit allem verfügbaren Items entlohnt werden (der “Wofür zahl ich eigentlich 10€?”-Joker)

Viele sehen in den seltenen Items Prestige-Objekte, für die sie hart geschuftet haben. Dementsprechend möchten sie auch was geboten bekommen, was die Mühe rechtfertigt. Wir sprechen da von einer Loot-Karotte, die vor der Nase baumelt und für die man gerne Strapazen auf sich nimmt. Anders könnten Games wie Destiny die Spieler auf Dauer gar nicht binden und motivieren besser zu werden.

Andere führen an: Wenn nur die besten Spieler die besten Waffen bekommen, entsteht eine “die Reichen werden immer reicher”-Situation. Wie soll man aufholen, wenn man immer nur mit der 2. Wahl rumläuft oder im PvP chancenlos wegrasiert wird?

Da stellen sich auch Fragen nach Zeitinvestments, der Fairness, Casual versus Hardcore-Hüter und so weiter.

Wir wollen von euch wissen, wie ihr zu diesem Thema steht. Zur Aufwärmung gibt’s noch einen Einblick darin, was die Spieler sich derzeit so heißen erspielen können und wie der mächtige Loot im Wandel der Zeit aussah.

So schwitzen Spieler in Destiny 2 für den heißen Loot

Das ist der aktuelle Anlass für die Diskussion: Destiny 2 hat mit Season 13 Meister-Waffen zum Highlight der Loot-Karotten vor den Nasen der Hüter erklärt. Die von Veteranen als Adept-Waffen bekannten Knarren sind besondere Modelle von bekannten Waffen. Sie sind deswegen so angesagt:

Sie sehen aber anders aus, haben exklusiven Zugriff auf Meister-Mods und als volles Meisterwerk erhalten sie einen Boost auf alle Statuswerte.

Meister-Waffen gibt es im PvE aber nur durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit der Dämmerung. Die meisten Spieler dürften Level-technisch momentan kaum in der Lage sein da mitzuspielen. Andere scheitern daran, dass die Missionen einen mit negativen Modifikatoren, nervigen Champions und der fehlenden Mitspielersuche das Leben zur Hölle machen.

Im PvP warten Meister-Waffen nur als Belohnung für einen makellosen Besuch auf dem Leuchtturm. Das schaffen nur die besten Spieler (oder die dreistesten Schummler).

Macht aktuell jedes PVP-Loadout komplett: Meister Igneuous Hammer

In kurz: Meister-Waffen sind prestigereich, etwas besser als reguläre Waffen aber eben nur sehr schwer zu erspielen. Viele Hüter müssen sich damit abfinden, nie mit Igenous Hammer als Meister-Version das Universum zu retten.

Was ist ein Meisterwerk in Destiny 2? Waffen und Rüstungen kann man durch den Einsatz immer kostspieligerer Investments upgraden. Stufe 10 ist dabei das Maximum für Items.

Waffen erhalten so die Möglichkeit Sphären der Macht bei Kills zu erschaffen, die die Super aufladen oder für mächtige Boni ausgegeben werden können. Obendrauf gibt es einen Kill-Tracker und einen Boost auf einen Statuswert als Meisterwerk.

Rüstungen erhalten bei Upgrade zusätzliche Energie, die man für die Installation von Mods benötigt. Als komplettes Meisterwerk gibt’s zudem einen kleinen Statuswerte-Boost auf alle Stats.

Neben den Meister-Waffen dürfte das Arsenal aus dem Raid Tiefsteinkrypta zu den Spielzeugen gehören, die es mächtig krachen lassen, die aber manche Spieler wohl niemals ausprobieren dürfen. Gerade die Schrotflinte und das Scharfschützengewehr aus dem Raid gelten als beste Vertreter ihrer Gattung und machen jedes Loadout stärker. Aber durch die Bank sind die Waffen sehr stark und besonders optisch ein futuristischer Leckerbissen.

Sonst dürft ihr beinahe alle relevanten Items entweder durch Quests gezielt erspielen oder durch Loot-Glück erfarmen. Seit kurzem sogar noch schneller: Destiny 2 bringt wichtige Loot-Änderung, vergisst sie in den Patch-Notes

Wie erwähnt sind diese starken Waffe nicht von allen Hütern zu erspielen. Nicht alle Hüter raiden, schwitzen sich bis zur Makellos-Truhe oder beißen sich durch die Feuerprobe. Sei es, weil es an Team-Mitgliedern fehlt, die Level-Voraussetzungen oder der Skill einen Strich durch die Rechnung machen – Gründe gibt es viele, die auch alle verständlich sind.

In der Tiefsteinkrypta warten richtig starke legendäre Knarren und das Raid-Exotic Augen von Morgen

Bungie macht euch Appetit auf große Waffen und harte Aktivitäten

So bekommen Spieler kleine Versionen der großen Waffen: Die “normalen” Versionen der Meister-Waffen können sich die Spieler auch ohne großen Stress angeln.

Die Feuerprobe spuckt seine exklusiven Waffen auch auf den unteren Schwierigkeitsgraden aus. Hier dann natürlich ohne die Meister-Boni. Je höher die Hüter die Schwierigkeit einstellen, desto wahrscheinlicher wird ein Drop. Aktuell dürfte von diesen Knarren aber wohl nur der Klassiker das Palindrom hoch oben auf den Wunschlisten stehen.

Die Trials locken mit einem Beutezug, der einmal pro Charakter und Woche eine der seltenen Belohnungen quasi nur fürs Mitmachen verschenkt. Selbst wenn man sich nur ein paar Matches “durchstirbt”, erhält man garantiert die Basis-Version der coolen Waffen oder ein schickes Rüstungs-Teil.

Im Raid sieht es etwas anders aus. Den aktuellen Loot gibts wirklich nur fürs Spielen der Tiefsteinkrypta und das Exotic sogar nur nach dem letzten Boss. Doch die Spieler können sich direkt im Eingangsbereich Ressourcen holen, mit denen sie die Highlights der vergangenen Raids nachholen können. Hier zeigt euch MeinMMO wie das in Season 13 komplett solo geht.

Mal regnet es Exotics, mal ist Loot-Dürre

So pendelt Destiny bei der Lootpolitik: Wie großzügig Destiny mit dem Loot umgeht und ob man für “die besten Items” viel ackern muss oder sie geschenkt bekommt, wurde schon häufiger geändert.

In der Vergangenheit haben die Hüter da schon beide Extreme durchlebt: Zum Start von Destiny 2 gab’s selbst Exotics hinterhergeworfen, Waffen aus den Trials gab’s selbst dann, wenn man nicht mal die Playliste spielte und alles wirkte wie Einheitsbrei – zufrieden waren die Spieler damit auf Dauer nicht.

Später führte Forsaken mächtige Waffen wie die Eintausend Stimmen oder die PvP-exklusiven Spitzenwaffen ein, die in jedem Bereich des Games alles zerrissen, die beste Schrotflinte damals (Mindbender) gabs nur mit viel Glück und noch mehr Geduld aus einem rotierendem Strike. Die seltensten Waffen waren wieder die stärksten. So ganz schmeckte das auch nicht allen.

Mit der Zeit wurden die Voraussetzungen gesenkt, Spitzenwaffen wie die Einsiedlerspinne und der Gipfel wurden Season für Season leichter zu erspielen. Das führte auch zu Problemen, da jetzt fast alle Hüter nur noch mit den potenten Killern herumliefen und sich gegenseitig und den Content so eintönig abgrasten.

Warum sind starke Waffen so wichtig? Schaut man zurück auf die Waffen, exotisch oder legendär, deren skurrilen Namen man noch nach Jahren im Schlaf aufsagen kann, sind das meistens übertrieben starke Ballermänner. Schwarze Spindel / Hammer, Gjallarhorn, Nicht Vergessen, Einsiedlerspinne, Eintausend Stimmen … da habt ihr doch gleich ein Bild im Kopf.

Doch die meisten davon waren nicht nur irgendwie op, ja oft broken, sie waren auch oft richtig selten. Entweder, weil man schwere Aufgaben auf dem Weg zum Item erfüllen musste oder weil einem das Loot-Glück hold sein musste.





Das Gjallarhorn, die Wispern des Wurms (Schwarze Spindel) und die Einsiedlerspinne

Insgesamt lässt sich das so zusammenfassen: Man hat für etwas hart geschuftet, war dann bei Erreichen mächtig stolz und “war jemand”. Ob man mit solchen Prestige-Objekten nur in den eigenen Augen jemand ist oder auch in den Augen der anderen Spielern lässt sich nicht immer sagen.

In den Anfangstagen von Destiny 1 konnten viele Hüter nicht mal das maximale Level erreichen, da es die nötigen Items nur in Raids gab. Da galt “forever 29” als geläufig. Sah man solch einen mythischen Level 30 Hüter im Turm, wurde der rote Teppich ausgerollt.

Jetzt ist eure Meinung gefragt

Wir wollen von euch, den Lesern von MeinMMO wissen, wie ihr zum Thema steht.

So macht ihr mit: Jeder von euch hat bei der unten stehenden Umfrage genau eine Stimme. Wählt also eure Option aus den Vorgaben weise aus. Begründet eure Auswahl ruhig in den Kommentaren noch ausführlich. Das macht es uns und den Mithütern leichter die Wahl zu verstehen.

Viel Spaß bei der Umfrage und danke fürs mitmachen!