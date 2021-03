Bei Destiny 2 hat das neuste Update eine Bequemlichkeit im Tiefsteinkrypta-Raid unmöglich gemacht. Jedenfalls für eine Stunde, dann haben die Spieler einen neuen Glitch gefunden. Wir zeigen euch, wie ihr in Season 13 an die versteckte Kiste kommt, ohne Frostbeulen zu fürchten.

Um diesen Glitch geht’s: Im Tiefsteinkrypta-Raid aus Beyond Light gehört es fast zum guten Ton, die Vorphase zu überspringen und sich immun gegen die dortige Kälte zu machen. Das funktionierte durch einen Glitch, der kinderleicht auszuführen war.

Update 3.1.1 hat die beliebte und oft genutzte Methode jetzt aber unmöglich gemacht.

Jedenfalls war es für eine Stunde unmöglich, schon nach so kurzer Zeit haben die Hüter einen neuen Trick, an fast derselben Stelle gefunden.

MeinMMO zeigt euch hier warum die Hüter so gerne Glitchen und wie das jetzt in Season 13 klappt.

Darum ist das so beliebt: Der Glitch wird genutzt, um auch problemlos solo an eine versteckte Raid-Kiste zu kommen. Darin schlummert Eroberungsbeute, eine Ressource mit der man im Turm Exotics am Kiosk shoppen kann. Nur so kommt man noch an die mächtigen Raid-Exotics der Vergangenheit – da Bungie die Raids samt Loot aus dem Spiel gestrichen hat.

Viele Hüter nutzen den Frostbeulen-Schutz auch, um sich die Vorphase im Raid einfacher zu machen und so schneller zur eigentlichen Action des ersten Encounters zu kommen. In den guten Clans gibt es dann einen Hüter, der das alleine erledigt während sich das restliche Team noch zusammenfindet und ihr Loadout zurechtrückt.

Der spaßige Glitch, der übergroße 12-Hüter-Trupps ermöglichte, wurde übrigens ebenfalls mit dem Update entfernt.

Bungie schließt ein Schlupfloch und die Hüter finden 2 neue

Nur eine Stunde nachdem Bungie die bis dato genutzte Methode unmöglich gemacht hatte, kamen findige Hüter mit einer neuen Möglichkeit daher, den nervigen Frostbeulen-Debuff zu umgehen. Kurios dabei ist, dass in den offiziellen Patch Notes der Fix gar nicht vermerkt ist (via Bungie.net).

Das kommt euch bekannt vor? Zurecht! Schon Anfang 2021 fixte Bungie einen ähnlichen Glitch, der einen permanent immun gegen den Frostbeulen-Debuff machte. Nur kurze Zeit später hatten die Hüter die bis zum 16. März genutzte Technik ausgetüftelt. Am 21. Januar hat MeinMMO darüber berichtet.

So klappt’s in Season 13: Wir gehend davon aus, dass euch die ursprünglichen Glitch-Methoden bekannt sind. Ihr nutzt weiterhin euren Sparrow, um die Immunität zu erhalten. Doch diesmal müsst ihr das Areal kurz vor der Schleuse ins Schnee-Gebiet verlassen.



Hier hüpft ihr durch die Decke, dann gehts nach links – umkreist seht ihr die Schleuse

Das geht ganz einfach, indem ihr an der im Bild angezeigten Stelle hochspringt. Genau dort, wo die Decke etwas höher ist. Hier gleitet ihr durch die scheinbar feste Eisschicht und steht plötzlich über dem Areal.

Macht euch von hier einige Meter nach links auf, bis ihr den Frostbeulen-Debuff erhaltet. Parkt euren Sparrow so, dass er genau an der Grenze zur Zone steht, die euch den Debuff gibt. Steigt dann wie gewohnt auf den Sparrow und seid immun – auch wenn ihr absteigt.

Nun wird der Weg etwas komplizierter zu beschreiben. Die genaue Route, die ihr als Warlock einschlagen solltet, seht ihr hier im Video von Cheese Forever, der diesen neuen Glitch auch entdeckte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Packt vorsichtshalber einen Raketenwerfer oder eine Waffe mit “Prallgeschossen” ein, damit ihr euch selbst umhauen könnt. Nur, falls ihr euch in eine missliche Lage glitcht. Wir von MeinMMO haben das am 18. März 2021 um 12 Uhr ausprobiert und es hat gleich beim ersten Versuch geklappt.

Glitchten gehört in Destiny seit 2014 dazu

So reagiert die Community: Direkt am Abend des Updates, diskutierten die Hüter darüber, dass Bungie wohl den Glitch heimlich unmöglich machte (via reddit). Ein User gab der Community 3 Stunden, bis sie eine neue Methode finden würden. Als dann schon nach einer Stunde ein neuer Glitch gefunden wurde, sorgte das für einige Lacher.

Es wirkt wie ein aussichtsloser Kampf: der gewaltige Videospiele-Goliath gegen die kleinen Hüter-Davids, die aber doch immer wieder ein Schlupfloch finden.

Glitchen in Destiny: Dabei sorgt Bungie aber auch selbst dafür, dass die Spieler da so auf Zack sind. Denn im Gegensatz zu beispielsweise Massive mit The Division 2, erhalten Spieler von Destiny 2 keine Strafen dafür, wenn sich Fehler im Spiel ausnutzen.

Gerade im PvE hat das Glitchen und ausnutzen von Safespots eine feste Tradition, die bis zu den Anfangstagen 2014 zurückgeht. Das geht von gezogenen LAN-Kabeln über von der Map gestoßene Bosse. Und erst kürzlich ermutigte Bungie die Hüter, doch Spaß mit dem 12-Spieler-Glitch zu haben, den man extra etwas länger im Spiel ließ.

Wie findet ihr es, dass die Hüter so schnell neue Schlupflöcher finden? Denkt ihr, langsam ist es einfacher ist die Phase regulär zu spielen, als sich außerhalb der Map zu bewegen? Sagt uns auch, ob ihr denkt, dass Bungie die Hüter zu Glitchern erzogen hat.

Cheaten, also Schimmelsoftware zu nutzen würden wir euch aber wirklich nicht empfehlen. Gegen solche Anbieter dagegen geht Bungie gerichtlich vor: Destiny 2 zwingt zusammen mit Riot Cheat-Verkäufer zur Aufgabe