Bei Destiny 2 kehrt bald Hüter-Olympia zurück – Leak zeigt jetzt den neuen Loot

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon – generell von dem Event und von den neuen Belohnungen? Seid ihr definitiv dabei und gebt alles für eure Hüter-Klasse, wenn es soweit ist? Oder lässt euch dieser Wettstreit komplett kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Wann startet das Event? Die Guardian Games beginnen laut Roadmap am 20. April und laufen dann bis zum 9. Mai. Der Wettkampf erstreckt sich also über knapp 3 Wochen von Season 13.

Dabei handelt es sich um ein kostenloses Event, in dem die verschiedenen Klassen aus Destiny 2 gegeneinander antreten – eine Art olympischer Wettkampf zwischen Jägern, Titanen und Warlocks . Dort sollen die jeweiligen Klassen bestimmte Aufgaben abarbeiten – möglichst besser, als die anderen. So soll festgestellt werden, wer die hingebungsvollsten Hüter-Vertreter sind und somit den anderen Klassen überlegen ist.

Dabei fand man unter anderem neue Einträge und Bildmaterial zum kommenden Event “Hüter-Spiele”. Beachtet jedoch dabei: Zwar stammen die Funde direkt aus den Spieldaten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genau so ins Spiel kommt, doch noch handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Infos. Behandelt das Ganze also vorerst mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Insert

You are going to send email to