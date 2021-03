Bei Destiny 2 sind 6 neue Waffen richtig selten, das hat sich geändert. Leider hat Bungie vergessen, das den Hütern auch in den Patch Notes mitzuteilen.

Um diese Änderung geht’s: Am 16. März bekam Destiny 2 das Update 3.1.1 spendiert. Wie immer gibt es dazu umfangreiche Patch Notes, die auf alle Änderungen eingehen. Nur die Info, dass die Playlisten-Waffen jetzt häufiger droppen, die hat man vergessen den Hütern mitzuteilen.

Das diese neuen und bisher sehr seltenen Waffen jetzt häufiger nach Aktivitäten in eurem Inventar landen, hat der Community Manager Dylan “dmg04” Gaffner auf Twitter bestätigt. Laut ihm habe das Team bei Bungie ihn angestoßen, dass den Spielern mitzuteilen:

Um diese Waffen geht’s:

Letzter Dollar: 120er Handfeuerwaffe mit Leere-Schaden aus Gambit – der Revolver gilt als das Highlight und hat quasi im Alleingang die Gambit-Playliste belebt

Das dritte Axiom: 390er Impuls-Gewehr mit Arkus-Schaden aus Strikes

Die Totenklage: 300er Pistole mit Arkus-Schaden aus dem Schmelztiegel

Vereister Orbit: 72er Scharfschützengewehr mit Leere-Schaden aus dem Schmelztiegel – Die langsame Sniper gilt als richtiger Geheimtipp bei den PvP-Enthusiasten

Trinärsystem: 660er Fusionsgewehr mit Solar-Schaden aus Gambit

Königlicher Einzug: 15er Raketenwerfer mit Leere-Schaden aus Strikes – Das Teil hat automatische eine Zielsuche integriert und sollte in keiner Sammlung fehlen

Bekomme ich jetzt endlich eine Letzter Dollar aus Gambit?

Darum sind das so gute Nachrichten: Besagte Playlist-Waffen wurden mit dem Start von Season 13 zu den Kernaktivitäten Gambit, Schmelztiegel und Strikes hinzugefügt. Sie können dort nur nach Abschluss der jeweiligen Aktivität droppen. Die Chance, einen God-Roll zu bekommen, ist aber wohl mit einem Lottogewinn zu vergleichen.

Die Knarren sind richtig selten und manche Hüter haben schon einen kompletten Rang-Reset hinter sich und nur eine der neuen Waffen oder schlimmer: gar keine, gesehen.

Zudem ist der potenzielle Perk-Pool auf den Playlisten-Waffen riesig, ihr braucht also gleich doppelt Glück: erst Mal muss die seltene Waffe droppen, dann müssen die Perks auch stimmen.

Im Ausgleich sind aber wirklich starke Kombinationen möglich.

Für alle Hüter, die sich hauptsächlich im PvP rumtreiben dürfte schon nächste Woche die wichtigste Änderung seit dem Start von Season 13 kommen. Denn am 23. März schraubt Bungie kräftig an den Stasis-Klassen und fiesen Eis-Fähigkeiten, die den Schmelztiegel in einen gefrorenen Albtraum verwandelt haben.

Wie lange geht Season 13 in Destiny ? Die Saison der Auserwählten ist am 9. Februar gestartet und läuft noch bis zum 11. Mai. Damit ist sie eine “typische” im MMO-Shooter die 3 Monate lang andauert.

Die nächste Season 14 geht dann nahtlos am 11. Mai weiter und bringt beispielsweise das Raid-Highlight aus Destiny 1, die Gläserne Kammer, in neuem Gewand zurück.

So reagiert die Community: Die Community zeigt sich sichtlich erfreut davon, dass die Waffen häufiger erscheinen sollen. Manche prophezeien unter der Twitter-Meldung von dmg04 aber auch, dass die Drop-Chance nach wie vor viel zu gering ist.

Gerade für die attraktivste der 6 Knarren, Letzter Dollar, scheint die Chance extra niedrig zu sein – erzählen manche Hüter. Eine genaue Zahl vermissen die Hüter schmerzlich.

War es das jetzt? Der Community Manager versprach, dass man sich in der nächsten Season noch weiter um das Problem kümmert. Und auch weitere solche Playlisten-Waffen sollen zukünftig ihren Weg ins Spiel finden.

Zuvor sprach Bungie aber schon darüber, warum die Waffen überhaupt so selten sind. Man möchte den Hütern eine Loot-Karotte vor die Nase halten und bei jedem Drop sollen die Spieler sofort den Roll checken. Würde man die neuen Waffen zu großzügig an Spieler aushändigen, hätten diese nicht das Gefühl, etwas Besonderes gefunden zu haben. In Jahr 1 von Destiny 2 überflutete man die Spieler mit Exotics, das kam auf lange Sicht nicht gut an – hier geht man jetzt den gegenteiligen Weg.

Unser Ziel beim Einführen dieser Prämien war es, Raum für längere Zeit sowie Ritual-spezifische Ziele für Spieler zu schaffen, wenn sie dem perfekten Wurf einer Waffe nachjagen, und den möglichen Platz für Perk-Würfe an einem Waffen-Archetyp auf gleiche Weise zu erkunden, wie es Waffendesigner tun. Chris Proctor Waffen Lead bei Bungie (via Bungie.net)

So sollen die Hüter dauerhaft eine Belohnung verspüren, wenn sie die Kernaktivitäten zocken – jetzt bei der erhöhten Drop-Chance ist das hoffentlich auch endlich so möglich, wie es von Bungie geplant war.

Habt ihr schon etwas von der gebufften Drop-Chance gespürt oder habt ihr nur auf das “Go” gewartet, um fleißig nach God-Rolls zu farmen? Versteht ihr überhaupt den Hype um die Waffen oder kommt ihr auch ohne sie gut zurecht? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wenn ihr euch durch die Feuerprobe auf Großmeister quält, könnt ihr auch spezielle Knarren erhalten, die richtig prestigereich sind: Holt euch ab heute die seltenen Meister-Waffen, wenn ihr hart genug seid