Destiny 2: Wartet noch damit, euch die God-Rolls der neuen Waffen zu farmen

So sollen die Hüter also jeden Drop der Playlisten-Waffen interessant finden und gleich gespannt auf die Knarre klicken, um die Perk-Kombinationen zu durchstöbern. Durch die abgedrehten Möglichkeiten gibt es nicht “den einen God-Roll”.

Das sagt Bungie: Chris Proctor ist “Weapon Feature Lead” bei Bungie und spricht in einem Blogpost (via Bungie.net ) über die Seltenheit der neuen Waffen. Die Waffen haben laut ihm so große Perk-Pools, damit die Spieler sich lange auf die Jagd begeben können und viele Möglichkeiten ausprobieren sollen.

Es wird also keinen neuen Weg geben, die Ballermänner zu verdienen und auch der Perk-Pool wird nicht kleiner. Zukünftig möchte Bungie übrigens weitere neue Playlisten-Waffen hinzufügen – das aber erst in zukünftigen, nicht näher terminierten Seasons.

Das ändert sich: Noch im Laufe der Season 13, also bis spätestens Mai 2021, möchte Bungie die Droprates der Playliste-exklusiven Waffen erhöhen. Ihr habt also bald eine bessere Chance, eine Letzter Dollar aus dem Gambit zu erhalten.

