Destiny 2 spricht über die Zukunft: 9 wichtige Änderungen für 2021

Bungie hat seine Pläne für Destiny 2 im Jahr 2021 gezeigt. Es geht um Balance, die Zukunft der Franchise, Crossplay und sogar PvP.

So gesprächig ist Bungie: Am Abend des 25. Februar 2021 hat Destiny 2 für ordentlichen Wirbel gesorgt. Der neue starke Man bei Bungie, Joe Blackburn, veröffentlichte einen langen Post, der sich mit der Zukunft von Destiny 2 beschäftigt.

Darin legt der Assistant Game Director die Pläne des Studios für 2021 offen und erzählt sogar einige Details darüber hinaus.

Im Prinzip hat Bungie 8 gute und eine schlechte Nachricht für euch. Destiny-Experten wie Fallout Plays titeln sogar bei ihren Analysen “Bungie hat gerade Destiny 2 gerettet” (via YouTube).

MeinMMO geht auf die 9 wichtigsten Aspekte kurz ein und sagt, wann ihr mit den Änderungen zu rechnen habt.

Joe Blackburn hat den Staffelstab von Luke Smith erhalten, der schrieb sonst die langen “State of The Game”-Posts

1. Die Hexenjagd kommt nicht mehr 2021

Zuerst der Wermutstropfen: 2020 startete Destiny 2 mit der Erweiterung Beyond Light (jenseits des Lichts) eine Trilogie von jährlichen DLCs. Im Herbst 2021 sollte dann Witch Queen (die Hexenkönigin) kommen, bevor Lightall die Story beenden sollte. Das ist nicht mehr aktuell.

Witch Queen ist nun auf Anfang 2022 datiert. Mehr zur großen Erweiterung, auf die alle Seasons von Jahr 4 derzeit hinsteuern, erfahren wir von Bungie im Sommer dieses Jahres.

Bereits Beyond Light wurde vom September, dem klassischen Destiny-Erweiterungs-Monat, auf November verschoben. Ob man so der Konkurrenz wie Call of Duty und den ganzen Releases zum Jahresende aus dem Weg gehen möchte? Anderseits sicher auch finanziell ein Wagnis, bedenkt man das lukrative Vorweihnachtsgeschäft.

2. Destiny 2 ist noch lange nicht zu Ende erzählt

Deswegen hat die “Saga” erst begonnen: Während der fortlaufenden Entwicklung von Witch Queen ist Bungie klar geworden, dass sie nicht bei der geplanten Trilogie bleiben können.

Ursprünglich sollte ja im Herbst die Hexenkönigin Savathûn, Schwester von Obermacker Oryx auf den Plan treten und dann ein Jahr später der große Showdown zwischen Licht und Dunkelheit folgen.

Bungie entschloss sich nun, das eine weitere Erweiterung nach Lightfall vonnöten sei. Der Name und das Thema sind derzeit aber völlig unbekannt.

Das vierte Kapitel soll dann die Saga um Licht und Dunkelheit abschließen. Damit ist Destiny aber noch nicht am Ende. Blackburn spricht davon, dass dies erst die erste Saga war.

Das Action-MMO soll sich zu einer immer stärker verzahnten Welt entwickeln, mit einer stets fortlaufenden Handlung. Übrigens soll auch Ikora Rey bald wieder eine aktivere Rolle einnehmen, und nicht nur im Turm rumstehen.

Wer aus Oryx’ Sippe wohl noch einen Auftritt hat?

Zu den weitreichenden Plänen passt auch, dass Bungie kürzlich über massive Expansion sprach. So kommt ein Standort in Europa dazu, die alten Chefs haben neue Projekte und die Größe des Hauptquartiers nahe Seattle wird nahezu verdoppelt – auf die Größe von 29 Fußballfeldern (208.000 m²).

3. Seasons sollen einsteigerfreundlicher werden

Das ändert sich am Level-Grind: Mit jeder neuen Season steigt das maximale Powerlevel nur noch um 10 Stufen. Das heißt für euch, dass ihr dann nach Season 13 im Mai 2021 bis auf 1.320 klettern könnt – ohne saisonales Artefakt. Aktuell ging es pro Season 50 Level rauf.

So soll der langweilige Grind in den ersten Wochen einer neuen Season wegfallen, über den die Hüter sich wirklich jedes Mal beschweren. Wart ihr in der Vorgänger-Season sehr fleißig, seid ihr dann direkt am Spitzen-Cap.

Das Ganze gilt übrigens nicht für eine große Erweiterung. Wenn Witch Queen erscheint, gibt es wie immer einen deutlichen Anstieg im maximalen Level und ihr müsst über die Story und zahlreichen Aktivitäten hochleveln.

4. Bungie hört auf die Community und killt den Waffenruhestand

Das habt ihr euch gewünscht: Beginnend mit Season 14 fallen die als sehr kritisch gesehenen Infundiergrenzen bei legendären Waffen und Rüstungen weg. Das sogenannte Sunsettig oder auch der Waffenruhestand tötete für viele den Spaß im Loot-Shooter: sich mächtige Ausrüstung zu erspielen. Stets schwang im Hinterkopf mit, dass das Item ja eh bald sein Verfallsdatum erreichen würde.

