Die Siebter-Seraph-Waffen aus Destiny 2 haben eine explosive Spezial-Funktion. Lest hier alles zu den Kriegsgeist-Zellen, den Fundorten und welche Rolls sich in Season 10 lohnen.

Was sind Siebter-Seraph-Waffen? In der Saison der Würdigen müssen die Spieler zusammen mit dem geheimnisvollen Kriegsgeist Rasputin die Erde retten. Um das zu bewerkstelligen, erhaltet ihr Zugriff auf die einzigartigen Siebter-Seraph-Waffen.

Diese Waffen besitzen eine brandneue Mechanik, die frischen Wind zu Destiny 2 bringt: die Kriegsgesit-Zellen. Warum ihr das explosive Feature unbedingt ausprobieren solltet und wie ihr die stylischen Waffen erhaltet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Rasptuin gewährt euch Zugriff auf sein Waffenarsenal

Siebter-Seraph-Waffen in Season 10 – Fundorte, beste Rolls, explosive Spezial-Funktion

Diese 6 Siebter-Seraph-Waffen gibt es in Season 10:

Siebter-Seraph-Karabiner (Automatikgewehr)

Siebter-Seraph-Offiziersrevolver (Handfeuerwaffe)

Siebter Seraph SI-2 (Pistole)

Siebter-Seraph-Säge (Maschinengewehr)

Siebter Seraph CQC-12 (Schrotflinte)

Siebter Seraph VY-7 (Maschinenpistole)

So bekommt ihr die Siebter-Seraph-Waffen

Um die einzigartigen Siebter-Seraph-Waffen in eure Hände zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Zwei Waffen erhaltet ihr über den Season Pass der Season 10.

Vier Waffen schaltet ihr durch die Seraph-Bunker und Kriegsgeist-Bits frei

Das sind die Waffen aus dem Season Pass: Zwei Seraph-Waffen können von allen Hütern durch den Seaspn-Pass erspielt werden. Sowohl die MP (Rang 35) als auch die Shotgun (Rang 45) warten in der freien Schiene auf euch.

In den höheren Pass-Rängen schaltet ihr zudem die Option frei, beide Waffen als Drops zu bekommen. Dann könnt ihr sie aus Aktivitäten wie Strikes, Gambit und PvP mit zufälligen Rolls erhalten.

Waffen aus dem Seraph-Bunker gibt’s so: Durch die Seraph-Bunker erhaltet ihr Zugriff auf vier der neuen Waffen. Wie die Seraph-Bunker und ihre Upgrades funktionieren, haben wir in unserem Guide ausführlich erklärt:

Destiny 2: So funktionieren die Seraph-Bunker und die Kriegsgeist-Bits

Die Voraussetzung ist, dass ihr den jeweiligen Bunker auf Rang 3 gebracht habt, um die dazugehörige Waffe freizuschalten. Dann könnt ihr gegen verschlüsselte Kriegsgeist-Bits einen Waffen-Beutezug von Rasputin annehmen. Ihr könnt im Anschluss von jedem Bunker auf jede Waffe zugreifen.

ETZ-Bunker: Automatikgewehr (2 Bits)

Mond-Bunker: Pistole (3 Bits)

Io-Bunker: Handfeuerwaffe (3 Bits)

Alle Bunker auf Rang 3: MG (3 Bits)

Sollte euer Bunker bis Stufe 92 gelevelt sein, steht euch zudem die Möglichkeit offen, die Waffen direkt gegen Ressourcen zu tauschen.

Haltet nach diesen Perks der Siebter-Seraph-Waffen Ausschau

Die Siebter-Seraph-Waffen sind allesamt legendär und kommen mit zufälligen Rolls und Perks. Wir werfen einen Blick auf die besten Kombinationen für das PvE und PvP von Destiny 2.

Automatikgewehr – Siebter-Seraph-Karabiner: Das kinetische Automatikgewehr gehört zu den 450er und ist dadurch sehr präzise und auch auf größere Distanzen brauchbar. Um diesen Aspekt noch weiter auszubauen, setzt am besten auf:

Perk Slot 1: Aller guten Dinge sind vier (PvE) oder Im Rutschen (PvP)

Perk Slot 2: Haudegen (PvE) oder Messsucher (PvP)

Automatikgewehre haben zudem einen starken Buff in Season 10 erhalten. Dadurch ist aktuell eines der ehemals schwächsten Exotics extrem dominant.

Die Siebter-Seraph-Waffen markiere Feinde mit der speziellen Visier-Optik

In der Saison der Würdigen profitieren Automatikgewehre sehr stark von dem saisonalen Artefakt. Darin findet ihr unter anderem verbesserte Nachlade- und Zielhilfe-Optionen.

Pistole – Siebter Seraph SI-2: Die Pistole verursacht Leere-Schaden und besitzt intrinsisch Leichtgewicht. Sie gehört zu den schnell-feuernden 360er-Vertretern. Empfohlen werden diese Perks:

Perk Slot 1: Demolieren (PvE) oder Vollautomatisches Abzugsystem (PvP)

Perk Slot 2: Umzingelt (PvE) oder Vorpalwaffe oder Schnappschussvisier (PvP)

Handfeuerwaffe – Siebter-Seraph-Offiziersrevolver: Die kinetische Handfeuerwaffe gehört zu den 180er-Revolvern, ist dadurch sehr präzise und hat nahezu keinen Rückstoß.

Der Offiziersrevolver hat Zugriff auf einen sehr seltenen Perk und hat im PvP sowie PvE im Prinzip die gleiche Empfehlung:

Perk Slot 1: Aller guten Dinge sind vier

Perk Slot 2: Zeit-Ladung

Könnte das Highlight der Siebter-Seraph-Waffen sein

Maschinengewehr – Siebter-Seraph-Säge: Die Power-Waffe richtet Arkus-Schaden an und hat eine Feuerrate von 360, was sehr selten für MGs ist. Die Waffe könnte durch ihre besonderen Perks der beste Vertreter seiner Art in Destiny 2 sein:

Perk Slot 1: Clown-Patrone (PvE) oder Zen-Moment (PvP)

Perk Slot 2: Schützenlinie oder Vorpalwaffe (PvE und PvP)

Durch diese Kombination habt ihr ein größeres Magazin und einen starken Boss-Killer in der Hand. Denn mit Schützenlinie schmelzen eure Feinde durch 25 % extra Präzisions-Schaden, wenn zwei Kameraden in der Nähe sind.

Schrotflinte – Siebter Seraph CQC-12: Die Schrotflinte besitzt das Solar-Element und eine gute Feuerrate von 80. Somit besitzt sie intrinsisch den Perk Leichtgewicht. Im Schmelztiegel und Kampf gegen PvE-Feinde setzt ihr auf diese Perks:

Perk Slot 1: Blei aus Gold oder Selbstladehalter (PvE) und Fixer Zug (PvP)

Perk Slot 2: Röhrenlauf oder Vorpalwaffe (PvE) und Schnappschussvisier (PvP)

Die PvP-Spieler sollten bei dieser Shotgun aufhorchen, denn die Kombination aus beiden Handling-Perks ist sonst nur auf der dominanten Mindbender zu finden. Durch ihren zusätzlichen Temposchub ist die CQC-12 eine echte Alternative.

Maschinenpistole – Siebter Seraph VY-7: Die Arkus-Maschinenpistole gehört mit einer 600er-Feuerrate zu den präzisen MPs. Bei den Perks steht die Waffe ihren Seraph-Kollegen leider etwas nach:

Perk Slot 1: Wie ein Felsen in Stürmischer See (PvE und PvP)

Perk Slot 2: Fressrausch (PvE und PvP) oder Libelle (PvE)

Wie die Automatikgewehre profitiert auch die MP von zahlreichen mächtigen Artefakt-Mods. So leistet euch die VY-7 gute Dienste gegen die Champions in den saisonalen Aktivitäten wie dem Seraph-Turm-Event.

Kriegsgeist-Zellen und Siebter-Seraph-Waffen lassen es krachen

Was sind Kriegsgeist-Zellen? Besiegt ihr einen Feind mit einer der Siebter-Seraph-Waffen, können die sogenannten Kriegsgeist-Zellen erscheinen. Dabei handelt es sich um leuchtende Sphären, die es in sich haben.

Beschießt ihr die Sphäre, explodieren diese und richtet in der Umgebung großen Schaden an. Die Effekte der Kriegsgeist-Zellen lassen sich zudem anpassen und verstärken. Im PvE könnt ihr so ganze Räume leerfegen.

Gleich knallt es gewaltig – Eine Kriegsgeist-Zelle kurz vor der Explosion

So funktionieren die Bomben: Um eine Chance auf eine Kriegsgeist-Zelle zu haben, müsst ihr eine entsprechenden Mod ausrüsten. Die verschiedenen Mods erhaltet ihr aus saisonalen Aktivitäten und dem Artefakt.

Jede Mod besitzt neben der Möglichkeit, eine Bombe zu spawnen, eine weitere Funktion. Von der Erhöhung der Explosionsreichweite bis zu besonderen Effekten wie Gegner-Unterdrückung und einem Debuff, ist alles dabei, was ein Hüterherz begehrt.

Destiny 2: Das steckt im neuen Artefakt von Season 10 – Infos, Mods, Freischaltung

Die Mods rüstet ihr in dem saisonalen Slot eurer Rüstung aus (ganz rechts). Es handelt sich um universelle Mods, sie sind also nicht an ein bestimmtes Rüstungsteil gebunden. Ihre Energie-Kosten variieren dabei genauso wie ihre Effekte.

Bedenkt, dass seit Season 10 Armor 2.0 großzügiger bei den saisonalen Slots ist. In eure Rüstung passen jetzt Mods aus drei Seasons: der vergangenen, aktuellen und zukünftigen Season.

Die starken Mods gehören in den saisonalen Slot der Rüstung

Habt ihr schon mit den Siebten-Seraph-Waffen experimentiert und es richtig krachen lassen? Was haltet ihr von den explosiven Kriegsgeist-Zellen?

