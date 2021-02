Destiny 2: Der neue Exotic-Bogen ist echt stark – Ihr müsst ihn nur richtig spielen

Der neue exotische Bogen in Destiny 2, Ticuus Wahrsagung, wurde von so manch einem Hüter nach kurzem Ausprobieren schnell wieder zur Seite gelegt. Doch in diesem Waffen-Exotic steckt weitaus mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es ist ein durchaus mächtiges Tötungsinstrument – man muss nur wissen, wie man es richtig spielt.

Um diese Waffe geht’s: Der exotische Bogen Ticuus Wahrsagung kam mit der neuen Season 13, der Saison der Auserwählten, ins Spiel und ist dort über den Season Pass erhältlich.

Für Käufer des Passes gibt’s die Waffe dabei bereits auf Saison-Stufe 1.

Alle anderen Spieler können ihn komplett frei und ohne jegliche Kosten auf Saison-Stufe 35 beanspruchen.

Dieser neue Exo-Bogen wird dabei im Spezial-Slot geführt und richtet Solar-Schaden an.

Sein exotischer Perk „Heilige Flamme“ bewirkt, dass der Bogen bei der Nutzung aus der Hüfte 3 Verfolgungsprojektile abfeuert und damit bis zu 3 Gegner durch rote Rauten markiert. So markierte Ziele explodieren im Falle ihres Todes oder bei Treffern durch eine weitere Heilige-Flamme-Explosion.

Der zusätzliche Perk „Kausalitätspfeile“ hat zudem zufolge, dass über die Zielvorrichtung abgefeuerte Pfeile Heilige Flammen sofort explodieren lassen. Präzisionstreffer mit perfekt gespannten Pfeilen erhöhen die Stärke dieser Explosion.

Die Stats von Ticuus Wahrsagung (Quelle: light.gg)

Übrigens, Ticuus Wahrsagung hat die schnellste Spannzeit aller exotischen Bögen im Spiel.

Was sind „Perfekter Zug“ und „Perfekt gespannte Pfeile“?



Als perfekten Zug bezeichnet man ein kleines Zeitfenster, das kurz nach dem vollen Spannen des Bogens aktiv wird und dem Pfeil einen zusätzlichen Schadensbonus verleiht, wenn er in dieser Zeit abgefeuert wird.



Jeder Bogen hat eine visuelle Hilfe, um euch diesen Zustand anzuzeigen. Bei Ticuus Wahrsagung baut sich beispielsweise das Fadenkreuz der Visier-Vorrichtung graduell auf und glüht schlussendlich unübersehbar auf, wenn der perfekte Zug erreicht ist.



Pfeile, die während des perfekten Zuges abgefeuert werdet, nennt man perfekt gespannte Pfeile. Doch aufgepasst: Nach längerem Halten in voll gespannten Zustand erlischt dieser Buff wieder.

Der neue Bogen ist mächtig – man sieht es nur nicht sofort

Diese Erfahrung dürfte so mancher gemacht haben: Ich, der Sven von MeinMMO, stehe total auf Bögen in Destiny 2. Ganz besonders mit meinem Jäger. Auch wenn es nicht immer die effektivsten Waffen sind, so gehören sie bei einem richtigen Jäger für mich einfach dazu, machen sich aber auch mit anderen Klassen gut.

Doch Bögen haben nicht nur Stil, sie können auch durchaus tödliche und sehr effektive Spielzeuge sein – gerade mein bisheriger Liebling, der Dreifaltigkeitsghoul. Entsprechend habe ich mich sehr auf ein neues exotisches Exemplar gefreut.

Jäger und ihre Bögen

Doch nachdem ich mir Ticuus Wahrsagung geholt und kurz ausprobiert habe, war ich dann doch sehr unterwältigt. Und das neue Exo landete schnell im Tresor. So ging es aus zahlreichen meiner Zock-Kumpanen. Das Ding macht doch kaum Schaden, was soll man damit? So dabei der generelle Tenor.

Doch kurz darauf stieß ich auf ein Video von Aztecross Gaming zum neuen Bogen und habe es mir mal komplett angeschaut. Und ich muss sagen – ich lag selten in der ersten Einschätzung einer Waffe so verkehrt wie hier. Und mein Appell an euch: macht nicht den gleichen Fehler. Gebt der Waffe unbedingt eine richtige Chance und lasst euch zumindest einmal wirklich ernsthaft auf sie ein.

Vielleicht entdeckt auch ihr so euer neues Lieblingsspielzeug. Oder zumindest eines, mit dem ihr zwischendurch gerne loszieht. Ich habe für mich persönlich einen neuen Top-Favoriten entdeckt, der fortan zu meinen sehr kleinen Kreis von Lieblings-Exotics gehört. Zumindest im PvE. Im PvP habe ich den Bogen noch nicht wirklich ernsthaft genutzt, sondern nur stumpf den Kat freigespielt.

Das Video von Aztecross binden wir euch hier ein, geben viele Inhalte aber nachfolgend auf Deutsch wieder:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Deshalb sollte man sich Ticuus Wahrsagung genauer anschauen: Die wahre Stärke des Bogens versteckt sich ähnlich wie beim exotischen Schwert „Die Klage“ hinter einer komplex anmutenden Mechanik und ist nicht für jeden sofort erkennbar. Aber kurzum: Der Bogen kann sehr mächtig sein und eine Menge Spaß machen – vorausgesetzt, man weiß, wie man ihn zu spielen hat und wie man seine Stärken ausreizt.

Er eignet sich exzellent dazu,

um Adds zu clearen,

kann aber auch gegen einzelne Ziele gewaltig austeilen.

Zudem profitiert dieses Waffen-Exotic zusätzlich von der Kriesgeistzellen-Mechanik, wodurch es – gepaart mit den richtigen Mods – noch zusätzlich an Effektivität gewinnt.

Und als Meisterwerk Ticuus Wahrsagung nochmal ein Stück mächtiger.

So spielt ihr Ticuus Wahrsagung richtig

Die Grundmechanik ohne Katalysator erklärt: Im Grunde ist das einfach:

Ihr schießt zuerst aus der Hüfte und markiert damit bis zu 3 Ziele. Den nächsten Pfeil schießt ihr einfach über die Visier-Vorrichtung auf die (oder auf einen der) markierten Feinde – und er oder sie explodieren. Schwächere Gegner sind meistens direkt tot. Stehen weitere schwächere Adds in der Nähe, hebt die Explosion zumeist ganze Gruppen aus.

Versucht dabei, mit dem über das Visier verschossenen Pfeil einen kritischen Treffer zu landen. Denn das steigert den Schaden spürbar – sowohl von der Explosion als auch vom direkten Pfeiltreffer selbst.

Ein Crit (kritischer Treffer) macht hier im Vergleich zu einem Körpertreffer rund 81 % mehr Schaden – und das merkt ihr sofort.

Habt ihr diese Mechanik verinnerlicht, wird der Bogen damit schon ohne Meisterwerk-Katalysator zu einem sehr mächtigen Werkzeug gegen schwächere Feinde und Gruppen von Adds und muss hier keine Konkurrenz scheuen. Doch der Katalysator macht den Bogen noch stärker und nützlicher.

So sieht die Markierung der Gegner aus

So bekommt ihr den Katalysator: Die entsprechende Quest gibt’s automatisch von Waffenmeister Banshee-44 im Turm, kurz nachdem ihr die Waffe selbst erhalten habt. Banshee wird dann entsprechend mit einem blauen Quest-Marker gekennzeichnet sein. Habt ihr die 3-teilige Quest gemeistert, gibt es den Kat. Diesen müsst ihr dann noch leveln, indem ihr 700 Feinde mit Ticuus Wahrsagung besiegt.

Beachtet bei der Kat-Quest: Ich würde euch empfehlen, den Kat erst mit Season Level 22 anzugehen, da ihr dort einen Bonus freischaltet, mit dem ihr den Fortschritt bei der Kat-Quest vervierfacht.

Achtet zudem bei Schritt 2 der 3-teiligen Quest, dass ihr feindliche Hüter im PvP nur über das Visier bekämpft, ohne sie vorher mit den zielsuchenden Pfeilen aus der Hüfte zu markieren. Werden sie im markierten Zustand getötet – ob nun durch die Explosion, durch den Pfeil oder einen eurer Verbündeten – trägt das nicht zum Fortschritt bei. Alle anderen Aufgaben im Rahmen der Quest sind an sich selbsterklärend.

Der Omega-Boost macht euch das Leben bei der Kat-Quest leichter

Das bewirkt der Katalysator: Als Meisterwerk erhält der Bogen durch den Katalysator dann den zusätzlichen Perk „Kausalität-Köcher“. Perfekt gespannte Pfeile, die Heilige Flammen explodieren lassen, erhöhen den Pfeilschaden (nur den Pfeilschaden, auch aus der Hüfte, aber nicht den von der Explosion) – also den Schaden vom Bogen selbst. Trefft ihr Ziele, die nicht von Heilige Flamme betroffen sind, frischt das stattdessen die Dauer der „Kausalitätspfeile“ auf.

Der Buff hält dabei circa 4-5 Sekunden, kann aber wie gesagt in dieser Zeit aufgefrischt werden, wenn ihr nicht markierte Ziele trefft, oder auch bis zu 6x gestapelt werden. Und das lohnt sich richtig – gerade gegen einzelne, mächtigere Ziele.

Der Buff selbst sowie die Anzahl der Stapel werden euch dabei am linken Bildschirmrand angezeigt. Zum Stacken müsst ihr keine kritischen Treffer landen – empfiehlt sich trotzdem für viel höheren Schaden – es reichen Treffer innerhalb der Zeitspanne mit perfekt gespannten Pfeilen gegen Ziele, die mit Heilige Flamme belegt sind.

Hier wird euch der Buff samt Stapel angezeigt

Beachtet dabei:

Crits werden enorm belohnt, sollten aber nicht auf Kosten des Verlustes von Kausalitätspfeile-Stapeln verfolgt werden – gerade bei einzelnen Zielen.

Wenn man 3 ziele markiert, dann die Explosion auslöst und die 3 Feinde nah genug bei einander stehen, bekommt man gleich 3 Kausalitätspfeile-Stacks mit nur einem Schuss.

So spielt sich der Bogen als Meisterwerk

Gegen Gruppen könnt ihr auch weiterhin das Grundprinzip einsetzen – also markieren und explodieren lassen. Hier kann man auf das Stapeln verzichten, da reicht die Grundmechanik schon so aus – auch ganz ohne Kat.

Gegen stärkere Feinde wie Majors oder Ultras könnt ihr hingegen den Kausalitätspfeile-Buff stapeln, indem ihr das Ziel abwechselnd mit den verschiedenen Schüssen bearbeitet, und es damit locker in die Knie zwingen. Durch den Kat ist der Bogen also nicht nur zum Clearen von Adds gut, sondern wird auch zu einer effektiven Waffe gegen einzelne, harte Ziele wie beispielsweise Champions.

So stapelt sich der Schaden:

Die Schadenswerte von Ticuus Wahrsagung (Quelle: Aztecross Gaming)

Gruppenspieler aufgepasst: Spielt ihr in einem Trupp mit anderen Nutzern von „Ticuus Wahrsagung“, dann könnt ihr es richtig böse krachen lassen.

Einer kann nur die Feinde aus der Hüfte markieren.

Andere können dann durch die Visier-Vorrichtung die Feinde ausschalten.

Das wird die Explosionen auslösen UND kontinuierlich Kausalitätspfeile-Stacks sammeln. Der Bogen kann im Verbund also noch effektiver gespielt werden.

Probiert dieses Rüstungs-Exotic dazu aus: Spielt ihr einen Jäger, dann kann ein stark vernachlässigtes Rüstungs-Exotic jetzt endlich mal so richtig glänzen – nämlich die Treueschwur-Handschuhe. Bogenladungen können damit unendlich lang gespannt gehalten werden. Damit habt ihr nach dem vollen Spannen also quasi immer den perfekten Zug.

Die exotischen Treueschwur-Panzerhandschuhe des Jägers

Das macht den Bogen noch stärker: Der Solar-Bogen mit seinen Solar-Explosionen harmoniert besonders gut mit den Kriegsgeist-Zellen-Mods. Beide Komponenten ergänzen sich perfekt. Probiert die folgenden Mods aus, um noch mehr auch Ticuus Wahrsagung herauszukitzeln:

Rasputins Zorn: Todesstöße mit Solar-Splash-Damage haben eine Chance, Kriegsgeist-Zellen zu erzeugen.

Wut des Kriegsgeistes: Gewährt zusätzlichen Solar-Schaden für Explosionen, die durch das Zerstören von Kriegsgeist-Zellen entstehen.

Brennende Zellen: Zerstört man eine Kriegsgeist-Zelle, wird eine Solar-Energiewelle ausgestoßen, die Feinde für einige Sekunden brennen lässt (für etwas Extra-Schaden).

Einsatztrupp-Sanitäter: Zerstört ihr eine Kriegsgeist-Zelle, erhaltet ihr und nahe Verbündete etwas Heilung.

Globale Reichweite: Von euch erschaffene Kriegsgeist-Zellen beeinflussen und schädigen Feinde auf weitere Distanz (größere Entfernung, größerer Explosionsradius).

Die Bogen-Mods aus dem Artefakt der Season 13 können ebenfalls sehr nützlich sein, wenn ihr einen Build rund um Ticuus Wahrsagung machen wollt.

Und auch mit dem Brunnen vom Warlock oder mit Waffen des Lichts vom Titanen lässt sich der Schaden des neuen exotischen Bogens nochmals ordentlich boosten.

Was haltet ihr von diesem Exotic? Habt auch ihr diesen Bogen gleich in den Tresor gepackt? Werdet ihr ihn jetzt mal ausprobieren oder habt es vielleicht bereits intensiv getan? Wie sie eure Erfahrungen und Eindrücke? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.