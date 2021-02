Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von den Handschuhen? Habt ihr sie schon mal genutzt? Und werdet ihr sie in der neuen Season 13 nach ihrer Überarbeitung ausprobieren? Wie findet ihr generell den Ansatz mit den speziellen, eigenen Slots? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Lohnen sich die Handschuhe nun endlich? Das wird erst die Praxis wirklich zeigen. Doch mit dieser neuen Mechanik könnten die Handschuhe in bestimmten Aktivitäten wie beispielsweise in Feurprobe-Nightfalls tatsächlich nun durchaus zum Zuge kommen und sich dort als hilfreich erweisen – allerdings eher nur für koordinierte Trupps.

Doch diese durchaus cool aussehenden Handschuhe werden in der Praxis im Prinzip von keinem genutzt und gelten in der Community seit jeher als das wohl schlechteste Rüstungs-Exotic von ganz Destiny 2. Denn die Effekte rechtfertigen kaum den Einsatz des begehrten Exo-Slots.

So gab es auch im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog einige neue Infos zur Saison der Auserwählten. Darunter auch zur Überarbeitung eines schon fast vergessenen Exotic-Trios.

