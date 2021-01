Bei Destiny 2 stehen harte Nerfs für die beliebten Schwerter aber auch Buffs für Raketenwerfer und mehr an. Zudem haben es Hüter mit Maus und Tastatur bald schwerer. Das müsst ihr zu den Änderungen eurer Waffen in Season 13 wissen.

Bei Destiny 2 steht am 09. Februar die neue Season 13 ins Haus. Aus deren Namen macht Bungie noch ein großes Geheimnis, doch viele der kommenden Änderungen kennen wir schon.

Im neusten TWaB vom 28. Januar (via Bungie.net) geht es jetzt um haufenweise Buffs und Nerfs für eure Waffen.

Es trifft die beliebten Schwerter hart, den Hütern mit Maus und Tastatur wird das Ballern schwerer gemacht, aber ein paar saftige Buffs sind auch mit an Bord. MeinMMO zeigt euch die Gewinner und Verlierer der Sandboxänderungen im Überblick.

Diese Waffen sind die Gewinner in Season 13

Raketenwerfer:

Schaden wird um 30 % erhöht.

Für exotische Raketenwerfer gibt es jedoch individuelles Tuning.

Zum Start der Season 12 wurden zuletzt die Munitionsreserven erhöht.

Seit über einem Jahr fristen Raketenwerfer großteils ein Schattendasein. So sollen sie wieder Relevant für euren Powerslot sein. Ob sie wieder so mächtig wie zur Cluster-Meta werden?

Fusionsgewehre:

Erhalten eine bessere Distanz, ab der der Schaden abfällt.

Bei 0 Reichweite um 6 % besser – bis zu maximal 16 % besser bei 100 Reichweite.

Kamerabewegung wird um 9,5 % reduziert, wenn ihr das Fusionsgewehr abfeuert.

Granatwerfer:

Projektile von Ein-Schuss-Granatwerfern explodieren jetzt automatisch bei Kontakt mit einem feindlichen Charakter.

Das gilt für Hinterlader-Granatwerfer (Spezialmunition) dann auch, wenn ihr die Schusstaste gedrückt haltet.

Laut Bungie war es sehr umständlich die Granate abzufeuern und dann die Schusstaste gedrückt zu halten, um die Granate scharfzumachen, während das Projektil abprallt. Das resultiert in einer sehr geringen Nutzung – seit dem Nerf vom Gipfel sieht man quasi nur die Wellen-Form-Granatwerfer im Spezialslot.

Raketenwerfer sind seit Destiny 1 Kult

Hier wird der visuelle Rückstoß gesenkt: Die Kamerabewegung beim Ballern ist für manche Waffen zu hoch, was Folgetreffer oder auf dem Ziel zu bleiben schwer macht. Diese Gattungen sollen (zusätzlich zu den Fusionsgewehren) in Season 13 leichter zu kontrollieren sein:

Maschinenpistolen haben 24 % weniger Kamerabewegung

Impulsgewehre haben 7 % weniger Kamerabewegung

Maschinengewehre haben 9,5 % weniger Kamerabewegung.

Anpassungen für Exotics

An einigen Exotics wird geschraubt, hier handelt es sich aber eher um kleinere Änderungen oder Bugfixes.

Diese Waffen verlieren ihren Schadensbonus nicht mehr, wenn ihr euren Geist ruft: Tarrabah, Falkenmond, Pikass – wechselt ihr die Waffe, verliert ihr aber weiterhin wie geplant den Buff.

– wechselt ihr die Waffe, verliert ihr aber weiterhin wie geplant den Buff. Borealis und Hartes Licht erhalten eine neue, kurze Nachlade-Animation, wenn sie ihr Element wechseln.

und erhalten eine neue, kurze Nachlade-Animation, wenn sie ihr Element wechseln. Dualität bekommt einen Buff von 1, 25 Meter auf die effektive Reichweite (Hüftfeuer und Zielvorrichtung). Zudem ist der Buff nun schon bei 5 Stapeln maximal (vorher 7) und erhält einen größeren Schadensbonus.

bekommt einen Buff von 1, 25 Meter auf die effektive Reichweite (Hüftfeuer und Zielvorrichtung). Zudem ist der Buff nun schon bei 5 Stapeln maximal (vorher 7) und erhält einen größeren Schadensbonus. Sturm lädt wieder jede Spezialwaffe bei einem Kill nach (solange ihr Reserven habt).

lädt wieder jede Spezialwaffe bei einem Kill nach (solange ihr Reserven habt). Unbarmherzig erhöht jetzt korrekt seine Feuerrate bei nicht-tödlichen Treffern.

Stellt euch auf diese Nerfs ein

Schwerter:

Schaden wird um 15 % reduziert.

Schwerter sind die beliebteste Waffengattung für den Powerslot – laut Bungie nutzen 65 % aller Spieler regelmäßig die (zu starken) Klingenwaffen.

Für das Exotic Die Klage dürfte der Nerf nicht so viel ausmachen, das legendäre Schwerter Fallende Guillotine erhält so aber schon die 2. Season in Folge einen Nerf.

Scharfschützengewehre:

Der Flich bei Beschuss wird erhöht.

Zielt ihr mit eurem Visier, wackelt es also mehr und es ist schwerer das Fadenkreuz auf den Feind zu bewegen.

Schwerter dominieren das PvE derzeit

Das ist für Spieler mit Maus und Tastatur wichtig

Je nach Eingabemethode verhalten sich Waffen in Destiny 2 unterschiedlich. Spielt ihr mit Maus und Tastatur fällt der Rückstoß um circa 40 % geringer aus, als wenn ihr mit einem Controller zockt. Das führt laut Bungie dazu, dass der Stabilitäts-Wert „weitgehend ignoriert“ wird. Das soll sich jedoch ändern.

In Season 13 erhöht sich der Rückstoß für alle Hüter die mit Maus und Tastatur spielen. Statt 40 % weniger Rückstoß im Vergleich zu Controllern sind es dann nur noch 20 %.

Diese Waffen erhalten mehr Rückstoß:

Automatikgewehr

Scout-Gewehr

Impulsgewehr

Maschinenpistole

Handfeuerwaffe

Maschinengewehr

Destiny 2: Besser als Maus und Controller? Das kann Gyro-Aiming

Warum passiert das jetzt? Dies soll als Vorbereitung für Crossplay kommen. Das große Feature ist für 2021 geplant und soll allen Hütern ermöglichen zusammen Destiny zu zocken – vollkommen unabhängig von Plattformen wie PS5, Xbox, Steam oder Stadia.

Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2 setzt 2021 auf Crossplay: Was geplant ist und was es für euch bedeutet

Die Hüter fragen sich seit der Ankündigung des Features, wie Bungie da eine Balance zwischen den Plattformen und Eingabegeräten hinbekommen will. Im TWaB steht, dass Bungie die Änderungen genau überwacht und in zukünftigen Updates gezielt auf Spieler-Feedback eingehen will.

Was haltet ihr von den vorgestellten Änderungen? Vor allem der Nerf für die beliebten Schwerter und die Anpassungen von Maus und Tastatur dürften für viel Gesprächsstoff sorgen. Sagt uns doch eure Meinung in den Kommentaren.