Destiny 2 will euch endlich mehr Möglichkeiten geben, um richtig anzugeben

Diese Titel sind mit viel Arbeit verbunden. Doch einmal erbeutet, fehlen so manchen Hütern Anreize, weitere Zeit in den Aktivitäten zu verbringen (mal abgesehen vom Loot). Oder sie wünschen sich, dass ihre Zeit weiterhin gewürdigt wird. Mit dem Gilded-System sollen die Hüter auch nach dem ursprünglichen Titel ein Ziel haben und jede Season erneut in ihrer Lieblingsaktivität mit einem „besseren“ Titel belohnt werden.

MeinMMO erklärt euch das neue System und erklärt, warum Bungie sich hierfür irgendwie bei Call of Duty bedient. Hier stellen wir euch kurz die Möglichkeiten in beiden Shootern zum Protzen vor:

So Protzt ihr bald: In Destiny 2 sollt ihr eure hart verdienten Titel ab Season 13 können. Dann könnt ihr den Titel „gilden“ (zu Deutsch etwa vergolden oder verschönern) und quasi nochmals erspielen. Warum das Ganze? Na, um mächtig anzugeben und Eindruck bei den anderen Hütern zu schinden.

Bei Destiny 2 könnt ihr eure schwer verdienten Titel ab Season 13 noch seltener machen und allen zeigen, wer hier ein Hardcore-Hüter ist. Das neue System erinnert stark an das beliebte Prestige aus Call of Duty .

