In Destiny 2 können die Spieler mit coolen Titeln protzen. Ist „Ungebrochen“ tatsächlich der seltenste Titel und hat echt jeder „Wanderer“? Diese und andere Fragen beantworten wir im Ranking der 18 Titel.

Das sind Titel in Destiny 2: Bei den Titeln handelt es sich um coole Individualisierungen für eure Hüter. Neben eurem Gamer-Namen taucht für alle anderen sichtbar auch der prestigeträchtige Titel eures Charakters auf.

Update 10. August 2020: Dieser Artikel erschien ursprünglich im Februar 2020, wurde aber nun um 5 Titel aus den Seasons 9, 10 und 11 erweitert und mit neuen Daten ergänzt.

Mit den Titeln könnt ihr mächtig angeben, denn sie sind meist an harte Arbeit, zeitintensives Grinding oder sehr knifflige Triumphe geknüpft. In diesem Artikel beschäftigen wir uns aber damit, welcher Titel tatsächlich am seltensten ist. Ihr könnt also jetzt faktisch belegt sagen: Mein Hüter hat den seltensten.

In Beyond Light stehen übrigens einige Änderungen an diesem System bevor, manche Titel werden dann sogar unerreichbar:

Woher stammen die Daten? Die im Artikel präsentierten Zahlen kommen von Charlemagne. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich einerseits Karl der Große und anderseits ein Discord-Bot, der Statistiken, Event-Planung und Bestenlisten rund um Destiny 2 bereitstellt.

Unter Warmind.Io erhaltet ihr so allerhand interessante Daten und Fakten über Destiny 2. Die Zahlen sind allerdings mit etwas mit Vorsicht zu genießen, weil sie nicht offiziell von Bungie kommen. Da Destiny 2 Drittanbietern via API-Schnittstelle Einsicht in seine Daten gewährt und Warmind.Io von vielen Hütern genutzt wird, lassen sich aber sehr wohl deutliche Trends ableiten.

In der Destiny-Lore soll Charlemagne mit dem berühmten Kriegsgeist Rasputin in Verbindung stehen.

Platz 18 – Dredgen

Der Gambit-Titel Dredgen ist aktuell der häufigste Namenszusatz. Wer gerne und oft Gambit spielt, dürfte die meisten erforderlichen Triumphe nebenbei abgeschlossen haben. Seit Bungie den Grind zusätzlich vereinfachte, hat der Vagabund viele neue Dredgen-Kollegen.

Das sagen die Zahlen: 588.662 Spieler besitzen den Dredgen-Titel. Damit besitzen etwa 64 % der Nutzer diesen Titel. Im Vergleich zu den seltensten Titeln ist diese Zahl geradezu astronomisch.

Der Vagabund schlägt euch zum Dredgen

Platz 17 – Wanderer

Um euch Wanderer nennen zu dürfen, müsst ihr ein wahrer Globetrotter sein. Ihr müsst viele Planeten abklappern und haufenweise Ausrüstung sammeln. Es handelt sich um einen Fleiß-Titel.

Das sagen die Zahlen: 296.754 dürfen sich Wanderer nennen. Das entspricht 33,5 % der User. Interessant ist, dass Wanderer als der prestige-ärmste Titel gilt, aber tatsächlich deutlich seltener als Dredgen ist.

Platz 16 – Retter

Bei Retter handelt es sich um einen sogenannten saisonalen Titel. Diese konnten nur während der dazugehörigen Season erspielt werden und stehen in Verbindung zur Geschichte, die in diesem Zeitraum erlebt wurde. In Season 9 haben wir Saint-14 aus den Zeitwirren und natürlich nebenbei das gesamte Universum gerettet.

Das sagen die Zahlen: Zum zertifizierten Retter haben es 252.953 Hüter geschafft, also 28,5 %.

Ein Mal zusammen mit dem Idol Saint-14 die Welt retten

Platz 15 – Fluchbrecher

Mit dem Titel Fluchbrecher werden die Hüter geehrt, die sich in der Träumenden Stadt bewiesen haben. Dazu zählt unter anderem auch ein Abschluss des Zerbrochenen Throns, einer der wohl beliebtesten Destiny-Aktivitäten überhaupt.

Das sagen die Zahlen: 181.541 würdige Fluchbrecher zählt Warmind.Io. Das entspricht knapp einem Fünftel, genauer 20,5 % der relevanten User.

Die Träumende Stadt gleicht einer märchenhaften Fantasy-Welt

Platz 14 – Allmächtig

Auch die Auszeichnung Allmächtig ist ein saisonaler Titel. Dafür mussten Spieler in Season 10 zusammen mit dem mächtigen Kriegsgeist Rasputin ein auf die Erde stürzendes Flottenschiff der Kabale aus dem Orbit ballern.

Das sagen die Zahlen: Besonders hingebungsvoll waren 169,017 Hüter, denen wir nun den Fortbestand der Letzten Stadt verdanken (19,1 %).

Platz 13 – MMXIX

Der Titel MMXIX ist aktuell nicht mehr zu erspielen und war an die Triumphmomente 2019 geknüpft. Es handelt sich um den ersten Titel, der mit einer zeitlichen Beschränkung versehen wurde.

Das sagen die Zahlen: 148.402 Destiny-Spieler haben den Namenszusatz MMXIX. Oder anders: 16,7 % der Nutzer tragen die römischen Zahlen, welche „2019“ bedeuten.

Die Rüstungen der Sonnenwende erinnern viele Hüter (schmerzlich) an die Triumphmomente

Platz 12 – Unsterblich

Hinter dem Titel Unsterblich verbirgt noch ein saisonaler Titel. Dieser Namenszusatz ist seit Season 8 nicht mehr erreichbar. Wer während der Vex-Offensive die angeblich „unsterblichen“ Roboter zurückschlug, darf jetzt zeigen, dass er dabei war.

Das sagen die Zahlen: Mit 145.820 Usern, die den Unsterblich-Titel erspielt haben, liegt dieser Namenszusatz nur knapp vor Platz 11. Diesmal sind es 16,5 % der Nutzer.

Platz 11 – MMXX

Der Namenszusatz MMXX ist an die aktuell laufenden Triumphmomente 2020 gekoppelt. Um damit anzugeben, müsst ihr dieses Jahr in allen Destiny-Bereichen zeigen, was ihr auf dem Kasten habt.

Das sagen die Zahlen: Bisher haben 73.638 User triumphiert, was 8,3 % entspricht. Im Gegensatz zum Sonnenwende-Event, das am 8. September endete, habt ihr noch bis zum 10. November Zeit, um alle anderen Voraussetzungen für diesen Titel zu erfüllen.

Im Zeitraum der Triumphmomente 2020 fand auch die Sonnenwende statt

Auf der nächsten Seite sehen wir uns die 10 seltensten Titel an und verraten schon jetzt, dass es einen neuen Platz 1 gibt.