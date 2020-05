In Season 10 von Destiny 2 dürfen sich die Spieler wieder auf die Jagd nach einem neuen Titel machen. Seit Kurzem kann euer Hüter mit dem Zusatz „Allmächtig“ ordentlich protzen. Wir verraten hier, welche Triumphe dafür erforderlich sind und wie ihr die finale Stufe des Seraph-Turm-Events schafft.

So funktionieren saisonale Titel: In Destiny 2 könnt ihr euch seit einer Weile coole Titel verdienen. Diese sind mit harter Arbeit oder viel Grind verbunden und belohnen euch dafür mit einem auffälligen Namenszusatz. So kann auch jeder Spieler sehen, was für ein Tier ihr seid.

Seit Jahr 3 gesellen sich zu den Titeln aus den verschiedenen Aktivitäten auch saisonale Varianten. Diese sind jeweils nur in der aktuellen Season zu erspielen und verschwinden danach aus Destiny. Nur wer dabei war, darf später damit protzen.

Welcher Titel dabei am seltensten und somit am prestigereichsten ist, seht ihr hier:

Alle Titel von Destiny 2 im Ranking – Wie selten ist deiner?

In Season 10 von Destiny 2 „Allmächtig“ werden

Wann verschwindet der Titel? Wer jetzt Angst hat, sich beeilen zu müssen, kann beruhigt werden. Die Season endet am 9. Juni, wie ein Blick auf den Season Pass verrät.

Wie für den saisonalen Namenszusatz üblich, verlangt auch der Titel der Saison der Würdigen euer Engagement in den aktuell angesagten Aktivitäten der Season 10. Doch erst seit dem 21. April können fleißige Hüter den letzten Schritt in Richtung „Allmächtig“ unternehmen.

In Season verbündet ihr euch mit Kriegsgeist Rasputin um das Kabalschiff „Die Allmacht“ zu zerstören

Das steckt hinter dem neuen Titel: Wer sich „Allmächtig“ nennen möchte, muss zuvor einige Triumphe und die dazugehörigen Aufgaben absolvieren. In der aktuellen Season warten 7 dieser speziellen Herausforderungen auf euch.

Einsehen könnt ihr den Fortschritt jederzeit vom Menü aus beim entsprechenden Siegel – im Reiter „Triumphe“. Erstmals muss dafür keine saisonale Plakette gesammelt werden. Ihr müsst euch aber in diesen beiden Aktivitäten beweisen:

Rasputins Seraph-Bunker

Legendäre verlorene Sektoren

Seraph-Turm-Event

Durch das Erledigen der Triumphe erhaltet ihr obendrauf noch Kriegsgeist-Bits (saisonale Währung).

Diese 2 Triumpe warten im Seraph-Bunker:

Umfasse Kriegsgeist-Sicherheit – Upgrade alle Seraph-Bunker vollständig.

Algorithmus-Effizienz – Räume alle 3 Seraph-Bunker an einem Tag.

Das Siegel der Season 10 zeigt das Symbol des Kriegsgeists

Wie die Kriegsgeist-Anlagen genau funktionieren und in welcher Reihenfolge ihr idealerweise die Upgrades vornehmt, haben wir euch hier in unserem Guide zu den Seraph-Bunkern vorgestellt.

Die Bunker zu räumen dauert deutlich kürzer und dürfte euch keine Stunde kosten. Betretet die Anlagen in der ETZ, auf Io und dem Mond. Hinter Rasputin findet ihr täglich eine verschlossene Tür, die euch zu einigen Adds, Champions und einem Mini-Boss führt. Erledigt ihr alle Feinde, gilt der Bunker als geräumt. Vergesst nicht die Artefakt-Mods gegen die fiesen Champions einzupacken.

Diese 4 Triumphe warten in den Legendären verlorenen Sektoren:

Behobene Probleme: Legendäre verlorene Sektoren in der ETZ – Schließe jeden Legendären verlorenen Sektor in der ETZ ab.

Behobene Probleme: Legendäre verlorene Sektoren auf IO – Schließe jeden Legendären verlorenen Sektor auf IO ab.

Behobene Probleme: Legendäre verlorene Sektoren auf dem Mond – Schließe jeden Legendären verlorenen Sektor auf dem Mond ab.

Objektorientiert – Schließe einen Legendären verlorenen Sektor ab, ohne zu sterben.

Die neue Schwierigkeit der verlorenen Sektoren startet ihr vom Hauptraum der Seraph-Bunker aus. Um diese Missionen anzugehen, muss der Bunker übrigens geräumt sein. An jedem Tag ist stets pro Planet ein Legendärer verlorener Sektor aktiv. Ihr benötigt also mindestens 3 Tage, um diese Aufgabe zu meistern.

Für euren Durchlauf ohne zu sterben empfehlen wir, mit einem Team zu kämpfen. Es spielt für euch nämlich keine Rolle, ob die Kollegen das Zeitlich segnen. Haltet euch einfach im Hintergrund und sahnt den Triumph ab – revanchiert euch aber am besten im Anschluss.

Zusätzlich könnt ihr durch die Bunker-Upgrades Walküren und mächtige Kriegsgeist-Roboter zur Unterstützung rufen. Durch deren Feuerpower schmelzen auch Bosse in Windeseile.

Die neuen Kampfbots machen kurzen Prozess mit Feinden

Die finale Stufe des Seraph-Turm-Events schaffen

Dieser Triumph warten beim Seraph-Turm-Event:

Fest programmierter Sieg: Schließe ein öffentliches Seraph-Turm-Event ab, ohne dass ein einziger Hilfsturm-Aufladezyklus fehlschlägt.

Während der gesamten Aktivität darf kein einziges Mal ein Feind im Sicherheitsbereich sein, wenn die Ladungen spawnen. Sprich, erscheinen nur 2 Ladungen in einem Zyklus, könnt ihr das Event neu starten.

Dieser Triumph ist erst seit dem 21. April und dem Update 2.8.1 in Destiny 2 aktiv und dürfte wohl die schwerste Aufgabe für den saisonalen Titel darstellen.

Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass ihr mit den Abläufen und Mechaniken der Aktivität vertraut seid. Wer etwas Nachholbedarf verspürt, wird hier fündig:

Destiny 2: So schafft ihr den „Seraph Turm“, das PvE-Event in Season 10

Das ist neu beim Event: Im Grunde ist der Ablauf des Events zum Start gleich, bis auf ein paar zusätzliche Gegner mit gelbem Lebensbalken. Nach den ersten Wellen müsst ihr jedoch nicht mehr nur einen Sicherheitsbereich, sondern 2 verteidigen.

Das heißt, ihr müsst auch beide Verbindungen zum Hauptturm laden. Zusätzlich erscheinen mit jeder Welle stärkere Versionen der Gegner, bis ihr es mit Mini-Bossen zu tun bekommt.

Tipps um den Triumph „Fest programmierter Sieg“ zu meistern:

Geht die Aktivität auf dem Mond an, hier liegen die Türme in einer guten Position zueinander

Ihr könnt mit dem Wurf der letzten Ladung warten, bis ihr ein weiteres Mal einen Verteidigungs-Zyklus gemeistert habt. So erhaltet ihr zusätzliche Ladungen, die besonders in den letzten Wellen dann als Zeitersparnis dienen.

Spielt im Team oder verbündet euch mit zufälligen Spielern in der Umgebung. Bis zu 9 Hüter können gleichzeitig am Event teilnehmen – theoretisch könnt ihr auch solange via Schnellreise suchen, bis ihr eure Freunde „zufällig“ in der Location findet und so schnell ein großes Team aufstellen.

Nutzt die mächtigen Kriegsgeist-Zellen, um viele Gegner auf einen Schlag zu vernichten – Wir haben hier entsprechende Builds für euch

Koordiniert euch und deckt sowohl Boss-Schaden als auch Add-Kontrolle ab. Es sollte immer mindestens ein Spieler permanent den Sicherheitsbereich besetzen.

So rüstet Ihr den Allmächtig-Titel aus: Sobald Ihr alle 7 erforderlichen Triumphe gemeistert habt, lässt sich das passende Siegel im Triumphe-Menü aktivieren. Der Titel erscheint dann im Charakter-Menü und ist für alle anderen Spieler sichtbar.

Habt ihr euch schon auf die Jagd nach dem coolen Titel gemacht oder gebt damit schon ordentlich an?