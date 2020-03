Destiny 2: So funktionieren die Seraph-Bunker und die Kriegsgeist-Bits

In unserem Destiny 2-Guide erfahrt ihr wie die Upgrades für den Seraph-Bunker in Season 10 funktionieren und warum sie so wichtig sind. Lest zudem, was es mit den Kriegsgeist-Bits auf sich hat und wie ihr schnell an die saisonale Währung kommt.

Allgemeines zum Bunker: Um Zugriff zu den Bunkern zu erhalten, müsst ihr zunächst einige Aufgaben für Commander Zavala erledigen. Aber keine Sorge, es handelt sich um keine lange Quest-Reihe, sondern die Einführung in den Content aus der Saison der Würdigen.

Der Kriegsgeist Rasputin tritt in der Season 10 mit euch durch die Seraph-Bunker in Kontakt. Stellt euch die Bunker als einen NPC-Händler vor. Dieser versorgt euch mit Beutezügen, Waffen und allerlei nützlicher Annehmlichkeiten wie riesigen Kampfroboter und den mächtigen Walküre.

Damit euch Rasputin vollen Zugriff auf alle Funktionen der Bunker gibt, müsst ihr euch als würdig erweisen und die Bunker für den Kriegsgeist upgraden. Dabei spielen die saisonalen Währungen eine wichtige Rolle:

Chipsätze

Kriegsgeist-Bits

Verschlüsselte Kriegsgeist-Bits

In diesem Guide geben wir euch einen Überblick welche der drei Währungen für was genutzt wird und was die Quellen der Ressorucen sind.

Im Norden der ETZ findet ihr Rasputins Bunker

Das müsst ihr zum Kriegsgeist-Bunker in Season 10 wissen

Wo sind die Seraph-Bunker? Aktuell (17. März) ist ein Seraph-Bunker aktiv. Ihr findet ihn in der ETZ, im Gebiet „Der Schlamm“. Ein Blick auf die Roadmap zeigt, dass im Laufe der Season 10 noch weitere Seraph-Bunker hinzukommen:

Am 24. März öffnet der Bunker auf dem Mond

Am 7. April öffnet der Bunker auf Io

Wie sich diese Anlagen vom ETZ-Bunker unterscheiden, ist derzeit nicht bekannt. Auch wissen wir aktuell nicht, ob es danach noch weitere Bunker im Verlauf der Season 10 geben wird, da die Roadmap noch nicht vollständig enthüllt ist. In beiden Fällen werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Den Seraph-Bunker richtig upgraden

Euer Ziel in Season 10 ist es, Rasputins Verteidigungs-Systeme online zu bringen. Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr die alten Kriegsgeist-Bunker verbessern.

Upgraden der Bunker funktioniert so: Um den Rang des Bunkers zu erhöhen und in der sogenannten Integrationsstufe zu steigern, müsst ihr „Chipsätze“ spenden. Für jeden Rangaufstieg sind 7 Chipsätze nötig.

Jeder neue Rang bis Stufe 7 gewährt euch allerlei Boni. Danach könnt ihr den Rang theoretisch auch weiter steigern, ihr erhaltet für jeden weiteren Aufstieg ab dann Gruppenprämien, wie bei den anderen Händlern auch.

Über die Bunker treten wir mit Kriegsgeist Rasputin in Kontakt

So gibts die Chipsätze: Die wichtigen Chipsätze erhaltet ihr praktischerweise durch den Bunker selbst. Im Bunker-Inventar befindet sich der Reiter „ETZ-Bunker-Upgrades“. Dort erhaltet ihr für das Freischalten von Upgrades einerseits die Chipsätze, aber zeitgleich auch Unterstützungsfähigkeiten.

Ihr schlagt also zwei Fliegen mit einer Klappe. Durch die Upgrades könnt ihr den Bunker-Rang erhöhen und ihr werdet stärker in den saisonalen Aktivitäten wie den Seraph-Turm-Event.

Habt ihr alle Upgrade 21 Upgrades freigeschaltet, könnt ihr weiterhin Chipsätze ergattern. Ganz unten im Upgrade-Menü findet ihr die Möglichkeit, Chipsätze direkt zu kaufen.

Destiny 2: Das steckt im neuen Artefakt von Season 10 – Infos, Mods, Freischaltung

Die wichtigsten Upgrades: Die kaufbaren Upgrades teilen sich in drei Stufen. Die Upgrades der ersten Stufe sind die günstigsten und können jederzeit ohne besondere Voraussetzungen freigekauft werden. Wollt ihr euch die teureren, aber mächtigeren Stufen leisten, müsst ihr zuerst etwas investieren. Je teurer das Upgrade, desto mehr Chipsätze erhaltet ihr.

Der bekannte PvE-Experte Datto (via YouTube) empfiehlt eine bestimmte Reihenfolge beim Kauf von Upgrades. So habt ihr auf lange Sicht deutlich mehr von euren Ressourcen.

Diese Upgrades werden empfohlen:

Kostenreduktion: Stufe 1

Kodierte Kriegsgeist-Bits: Stufe 1

Kriegsgeist-Bit-Erzeugung: Stufe 1

Kostenreduktion: Stufe 3 (bedenkt, dass ihr zuvor Stufe 2 freischalten müsst)

Kriegsgeist-Bit-Erzeugung: Stufe 2

Kodierte Kriegsgeist-Bits: Stufe 2

Kriegsgeist-Bit-Erzeugung: Stufe 3

Durch diese Upgrades erhaltet ihr aus nahezu allen Quellen etwa 20 % mehr Bits und könnt so alle zukünftigen Upgrade schneller und kostengünstiger freischalten.

Investiert zuerst in die Kostenreduktion des Bunkers

Kriegsgeist-Bits in der Saison der Würdigen erhalten

Um den Seraph-Bunker zu verbessern, benötigt ihr sogenannte Kriegsgeist-Bits. Um alle Upgrades zu kaufen, benötigt ihr eine ganz schöne Menge der saisonalen Währung. Gerade am Anfang der Season 10 herrscht bei den meisten Hütern gähnende Leere auf dem Bits-Konto. Wir verraten euch, wie ihr das ändert.

Quellen für Kriegsgeist-Bits: Glücklicherweise gibt’s die benötigten Kriegsgeist-Bits durch eine Vielzahl an Wegen:

Rasputins Beutezüge aus dem Bunker liefern zuverlässig Bits Wöchentliche Beutezüge gewähren 100 Kriegsgeist-Bits Tägliche Beutezüge gewähren 50 Kriegsgeist-Bits Wiederholbare Beutezüge gewähren 10 Kriegsgeist-Bits

Seraph-Turm-Events geben je nach Leistung Kriegsgeist-Bits

Legendäre Verlorene Sektoren geben Kriegsgeist-Bits

Triumphe aus Season 10 geben bis zu 100 Kriegsgeist-Bits

Bunker-Brecher Aufträge (täglich) belohnen euch für das Räumen des Seraph-Bunkers mit Kriegsgeist-Bits

Durch Upgrades im Bunker erhaltet ihr aus fast allen Aktivitäten Kriegsgeist-Bits

Verschlüsselte Kriegsgeist-Bits öffnen die zusätzlichen Loot-Kisten beim Seraph-Turm und den Legendären Verlorenen Sekoren. Zusätzlich werden sie für die Waffenkammer und die Seraph-Waffen benötigt. Damit beschäftigen wir uns bald in einem eigenen Artikel.

Durch Bunker Upgrades stehen euch in den saisonalen Aktivitäten unter anderem Kampf-Roboter zur Seite

So farmt ihr schnell Kriegsgeist-Bits: Die Bunker stehen euch über den gesamten Verlauf der Season 10 zur Verfügung. Wer nicht nebenbei seine Kriegsgeist-Bits verdienen möchte, kann die Ressource gezielt farmen. So könnt ihm beispielsweise schnell noch ein paar Bits für ein weiteres Upgrade verdienen und endlich den coolen Kampfroboter rufen.

Der namhafte Streamer Ehroar empfiehlt (via YouTube) als gute Farm-Methode für Kriegsgeist-Bits einen Strike in Kombination mit Rasputins Beutezügen. Der „See der Schatten“ lässt sich sehr schnell abschließen und gewährt euch eine hohe Chance auf 30 Bits (Upgrade von oben vorausgesetzt).

Selbst solo sei der Strike in wenigen Minuten abgefrühstückt und ihr könnt ohne Störung an den Beutezügen arbeiten. Laut seiner Aussage leistet euch die exotische Schrotflinte Legende von Acrius hervorragende Dienste bei den Besessenen Anomalien und dem Boss.

Hier könnt ihr euch ansehen, was Nexxoss Gaming bezüglich der Seraph-Bunker empfiehlt:

