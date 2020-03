Bei Destiny 2 steht die neue Season 10 in den Startlöchern. Endlich wissen wir, was uns ab dem 10. März erwartet. Lest, welchen Gefahren wir uns im PvE stellen, wie die nächsten 3 Monate aussehen und was wir über neue Exotics wissen.

Das steht bei Destiny 2 an: Die aktuell laufenden Season 9 neigt sich dem Ende entgegen. Alle Augen sind auf die Zukunft und die Season 10 gerichtet, welche am 10. März startet.

Der offizielle Name lautet: Saison der Würdigen. Dass die Trials ihre Rückkehr feiern ist seit einiger Zeit bekannt, aber was die Hüter außerhalb des PvP bei Laune halten soll, war bis jetzt ein Geheimnis. Wir werfen einen Blick auf die Roadmap und Inhalte des nächsten Kapitels.

Fahrplan für die Saison der Würdigen

Zwar haben die Hüter die Kabale daran gehindert die Zeitachse mit der Sonnenuhr zu manipulieren, aber neue Bedrohungen lauern schon im Orbit. Diesmal müsst ihr euch mit dem gefährlichen Kriegsgeist Rasputin verbünden, um der Lage Herr zu werden.

Neue Inhalte der Season 10 im März

10.03. – Neue PvE-Aktivität: Den Start der neuen Season läutet das sogenannte „Seraph-Turm-Event“ ein. Bungie sagt hierzu: „Schließt euch anderen Hütern an und bereitet Rasputins Verteidigung in gemeinsamen öffentlichen Events vor.“

Zusätzlich startet eine weitere PvE-Aktivität mit dem Namen „Seraph-Bunker“. Der Destiny-Entwickler beschreibt die Tätigkeit so: „Wachst an Rasputins Herausforderung und räumt Bunker im ganzen System, um die Kommunikation mit dem Kriegsgeist wiederherzustellen.“

Weiterhin gehen legendäre Verlorene Sektoren live. Aus dieser Aktivität sollt ihr neue, saisonale legendäre Waffen und Rüstungen erhalten (für Season-Pass-Besitzer).

Neue Waffen und neue Rüstungen, was sagt ihr zum Design?

13.03. – Die Trials beginnen: An einem Freitag dem 13. geht das PvP-Highlight los. So könnt ihr euch gleich am ersten Wochenende mit den Besten der Besten messen. Es scheint, als würde die neuen Prüfungen des Osiris mit einem beliebten Moderator an den Start gehen: Saint-14.

Es wurde bestätigt, dass die Trials jedes Wochenende stattfinden werden und allen Hütern zur Verfügung stehen. Es wird eine Stufen-Vorraussetzung geben. Ihr müsst mindestens Power-Level 960 erreicht haben, um teilzunehmen.

Weiterhin wissen wir nun, es werden sieben Siege in Folge benötigt, um den Leuchtturm zu besichtigen. Aber während der PvP-Kämpfe, wird es Spitzenausrüstung geben.

Destiny 2 bricht endlich das Schweigen zur Season 10 und den Trials – Das wissen wir bisher

24.03. – Neue Bunker kommen: Ihr dürft euch auf zusätzliche „Seraph-Bunker“ im Laufe der Season freuen. Neu hinzu kommen die Location ETZ und der Mond.

Neue Inhalte für Destiny 2 im April

21.04. – Dämmerungs-Schwierigkeit: Die Dämmerungsstrikes sind auf den höchsten Schwierigkeitsgraden aktuell schon nicht einfach. Wem das nicht reicht, der freut sich auf „Spitzenreiter: Feuerprobe“.

Mit dabei sollen ein neuen Endgame-Prämien und ein Siegel sein. Wir gehen davon aus, dass damit auch ein neuer Titel für das PvE, beziehungsweise die Vorhut, kommt.

Ein Wettkampf wartet auf euch: Vom 21. April bis zum 11. Mai stehen die „Hüter-Spiele“ an. Die Roadmap beschreibt das Event als „Klassen-Wettkampf“ und verspricht legendäre Rüstungen.

07.04. – Neuer Bunker: Ein weiterer Bunker wird den Spielern auf Io zugänglich gemacht. Zeitgleich kommen neue legendäre Verlorene Sekoren ins Spiel. (für Season-Pass-Besitzer)

Weitere Inhalte sollen noch angekündigt werden. Die Saison der Würdigen soll am 9. Juni enden.

Exotics und weitere Inhalte der Season 10

Diese Exotics kommen: Die exotischen Waffen und Rüstungen sind, neben dem tollen Gunplay, das Aushängeschild für Destiny 2. In Season 10 dürft ihr euch auf ein paar neue Schmuckstücke freuen:

Die Exotic-Schrotflinte der „4. Reiter“ wurde offiziell bestätigt

Das Automatikgewehr „Tommys Streichholzbriefchen“ kommt neu dazu

Im Trailer ist ein exotisches MG kurz zu sehen

Es wird ein Exotisches Quest angekündigt. Ob es sich dabei um ein noch geheimes Exotic handelt oder doch der 4. Reiter gemeint ist, wissen wir derzeit nicht (für Season-Pass-Besitzer).

Destinys Variante der Tommy Gun – Ob die Hüter der Mafia beitreten?

Ein neuer Season Pass ist dabei: Wie schon in den vergangenen zwei Season, könnt ihr euch zusätzlichen Loot in Form von Cosmetics, Boosts und Rüstungen sowie allerlei anderen Annehmlichkeiten mit dem Season Pass freischaltet.

Es wird dabei wieder eine freie Schiene geben, mit der jeder Hüter Belohungen für Rang-Aufstiege erhält. Käufer der Premiumvariante erhalten für 1000 Silber alle Inhalte der Season 10 und deutlich mehr Items aus dem Season Pass.

Wir werden in Kürze die genauen Inhalte beider Schienen hier ergänzen und euch die Highlights präsentieren. Wer Fragen zu den Seasons und dem Season Pass hat, wird hier fündig.

Das ist das saisonale Artefakt: In einer neuen Season darf auch ein neues Artefakt nicht fehlen. Diesmal wird das mächtige Item auf den Namen Kriegsgeist-Kindschal hören.

Dem Namen entsprechend handelt es sich optisch um ein Kurzschwert, welches mit Kriegsgeist Ornamenten verziert ist. Auch zum Artefakt werdet ihr in Kürze ausführliche Infos bei uns bekommen.

Das saisonale Artefakt ist diesmal ein Schwert

Weitere Inhalte von Season 10

Das erwartet euch außerdem: Neben den näher vorgestellten Inhalten, bringt die neue Season auch das:

neue Triumphe

neue Lore-Einträge

wöchentliche Rasputin-Herausforderungen (für Season-Pass-Besitzer)

neue Waffen

neue Cosmetics – unter anderem exotische Gesten, Geister, Ornamente und Finisher

neue Beutezüge

Überarbeitungen der Sandbox und Patches

Zusammen mit der offiziellen Ankündigung veröffentlichte Bungie einen coolen Trailer. Darin seht ihr viele der Inhalte in Action und entdeckt sicher das eine oder andere verborgene Detail:

Schaut euch den deutschen Trailer zur Season 10 an

Was sagt ihr zu den neuen Inhalten, die euch in der Saison der Würdigen erwarten? Seid ihr nach dem bombastischen Trailer gehyped oder muss Destiny 2 jetzt erst einmal abliefern?

Die Spieler hoffen, dass eines der größten Probleme mit Season 10 endlichd er Vergangenheit angehört: