Destiny 2: Neue Cutscene wird gefeiert, aber auch hitzig diskutiert

Bei Destiny 2 überraschte ein Video die Spieler. Das Cinematic sorgte für Jubel, aber auch für fragende Gesichter. Wir versuchen, etwas Licht in die Dunkelheit zu bringen.

Um diese Szene geht’s: Zum Reset am 18. Februar staunten die Spieler nicht schlecht: Sie wurden von einem coolen Video begrüßt.

Im circa einminütigen Cinematic werden wir Zeuge, wie Osiris den Kriegsgeist auf dem Mars aufsucht. Doch seht selbst:

Schaut euch hier den Clip auf Deutsch an

Was haben wir da gesehen? Der im Exil lebende Warlock Osiris betritt bewaffnet die Kriegsgeist-Anlage und konfrontiert Rasputin. Osiris beschuldigt die KI ein Verräter und Mörder zu sein, weiterhin wird er zu Unrecht wie ein Gott verehrt.

Die beiden scheine alte Bekannte zu sein. Auch weiß Rasputin, was Osiris im Immerforst erlebt hat und wird vom Warlock vor eine Wahl gestellt: Er soll Stellung im Krieg zwischen Licht und Dunkelheit beziehen.

Gerade als Rasputin sich beginnt zu äußern, endet die Cutscene. Aber die Spekulationen und Diskussionen der Hüter fangen gerade erst an.

Ob Osiris mit seinem Scout-Gewehr den Kriegsgeist wirklich einschüchtern kann?

Osiris und Rasputin – Die Spieler diskutieren über die Zukunft und Bedeutung

Darüber diskutieren die Hüter: Auf Reddit erhielt das Thema in kürzester Zeit über 5000 Upvotes. In mittlerweile 1300 Kommentaren, diskutieren die Spieler woher sich Rasputin und Osiris kennen, was das Ganze mit Zeitreise zu tun hat und wie die Exo-Fremde damit in Verbindung steht.

In den Beiträgen wird herausgestellt:

Die aus Destiny 1 bekannte Fremde wurde von Rasputin gebeten, ihm das Zeitreisen beizubringen.

Mittlerweile sind die Lore-Experten sich einig. Sie nehmen an, die Fremde ist die Schwester von Ana Bray.

Die Bray-Famlile hatte in längst vergangener Zeit den Kriesgeist Rasputin zum Schutz der Menscheit entworfen.

Osiris ist selbst ein Zeitreisender und in der Story von Season 9, helfen wir ihm die Zeitlinie zu schützen.

Hatte in Destiny 1 „keine Zeit für Erklärungen“, die Exo Stranger.

Das sagt ihr auf MeinMMO: Auch in den Kommentaren auf MeinMMO diskutiert ihr fleißig über das im Cinematic Gesehene.

Also kann man hier recht gut spekulieren. Ersetzt Bungie hier den Antagonist und lässt Rasputin den „Zukunftsgenozid“ ausüben, oder sah Osiris in einer Zeitlinie, wie der Reisende die Vex erschaffen hat und Rasputin in die Vergangenheit flüchtete (Verräter, Feigling, Mörder – Und was Osiris noch sagte…)

Mac31 meint: „Typisch Osiris, er denkt mal wieder, dass er alles besser weiß. “ weiterhin stellt unser Leser heraus, dass Rasputin dem Reisenden nicht traut, genau wie Osiris selbst.

Aber ihr wollt auch nicht in einen blinden Hype verfallen. Denn oft hat Destiny coole Storys aufgeworfen, aber dann nicht verfolgt oder die roten Fäden nicht zusammengefügt.

Darum feiern die Spieler das Cinematic: Allein die Tatsache, dass solche Videos im Spiel auftauchen, wird von vielen Hütern als Schritt in die richtige Richtung empfunden.

Ein Cinematic ist schon mal cooler als Text Makiwolle auf MeinMMO

Wir erinnern uns an das Finale von Season 8. Damals wurde eine an sich interessante Story über die Folgen unserer Taten und das Besiegen des Unsterblichen Geistes auf der Bungie-Seite in Textform dargestellt.

Man muss Destiny 2 aber zugutehalten, in der aktuellen Season schon mit einem anderen coolen Story-Video überrascht zu haben. Generell liegt der Fokus deutlich mehr auf einer Geschichte, die im Spiel selbst erzählt wird.

Saint-14 gewann in Windeseile die Herzen der Hüter

Was hat die überraschende Cutscene zu bedeuten? Habt ihr auch Theorien und wilde Spekulationen? Was bei dem aktuellen Community-Event erwartet wird, lest ihr hier: