In Destiny 2 ist ein neues Event, das „Emyprianische Fundament“, gestartet. Lest, warum die Hüter dafür ihre Spendierhosen anziehen und was die Spenden bislang interessantes offenbart haben.

Was ist in Destiny 2 los? Seit dem gestrigen Reset können die Hüter aktiv an der Zukunft von Destiny 2 mitarbeiten. Im Rahmen einer Community-Challenge ist die Aktivität „Empyrianisches Fundament“ live gegangen.

Während der nächsten Wochen fordert Saint-14 dabei die Spieler auf, ordentlich Polarisiertes Fraktalin locker zu machen. Dabei gilt es, gemeinsam 7 Spendenziele zu erreichen. Wie das Wiederaufbau-Event funktioniert, haben wir hier zusammengefasst:

So steht’s aktuell um die Challenge: Heute Nacht sprengten die Spieler mit ihrer Spendenbereitschaft sogleich die erste von 7 Stufen. In den frühen Morgenstunden, gegen 7:30 Uhr, ließ Bungie dann offiziell verlauten: Auch Stufe 2 ist geschafft.

Das nächste Spendenziel liegt bei 1.200.000 Fraktalin. Die dritte Stufe ist das letzte konkrete Ziel, welches Bungie im Vorfeld konkret umriss. Wie viel Fraktalin die Stufen 4-7 erfordern, ist aktuell nicht bekannt.

Empyrean Foundation Stage 2: COMPLETE



Stage 3 Goal: 1,200,000,000 pic.twitter.com/84YcRpdXU3 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 5, 2020

Wie viel Fraktalin müssen die Spieler noch ausgeben? Wie tief die Destiny-Spieler noch in die Tasche greifen müssen, kann man nicht mit Gewissheit sagen. Zwar gibt es hierzu keine offiziellen Angaben, aber einige Hüter haben eigene Hochrechnungen angestellt.

Steigt die geforderte Menge an Fraktalin weiterhin nach dem Muster der ersten drei Stufen an, so erwarten uns diese Ziele:

Stufe 4 – 1,9 Milliarden Fraktalin

Stufe 5 – 2,8 Milliarden Fraktalin

Stufe 6 – 3,9 Milliarden Fraktalin

Stufe 7 – 5,2 Milliarden Fraktalin

So mancher Spieler hat die Therorie, Bungie legt die finalen Spendenziele aus gutem Grund nicht offen. So kann je nach Bedarf die nächste Stufe angepasst werden. Damit würde der Destiny-Entwickler sicherstellen, dass das Event nicht zu früh endet und dass die Community am Ende sicher das Ziel erreicht.

Gemeinsam in die Zukunft investieren

Spenden aus Altruismus? Nein, für die Hüter ist auch was drin

Warum spenden die Hüter so zahlreich? Der Haupt-Grund für die großzügige Spendenbereitschaft dürfte aktuell die erwartete Rückkehr der Trials sein. Damit haben die Spieler quasi eine Karotte vor der Nase. Durch die eigenen Bemühungen kann man etwas Größeres bewirken.

Schon zum ersten Community-Event zeigten die Hüter, dass sie für Destiny keine Mühen scheuen. Erstmalig für solch ein Event sehen die Hüter nun ingame Veränderungen durch ihr Zutun. Somit setzt sich „Empyrianisches Fundament“ von der vorherigen Community-Aufgabe ab.

In der ersten Community-Challenge galt es haufenweise Schar zu verdreschen

Diese PvP-Aktivität wurde enthüllt: Den Adleraugen der Spieler entging nicht, dass sich da etwas im Auswahlbildschirm des Schmelztiegels getan hat. Im oberen Bereich des PvP-Menüs offenbart sich aktuell ein neuer Eintrag mit dem Namen „Emyprianisches Fundament“.

Das Icon ist wie ein Leuchtturm geformt und wird als kooperative Aktivität beschrieben, die auf dem Merkur stattfindet. Weiterhin heißt es, dass wir Saint-14 helfen sollen die Zukunft vorzubereiten. Um das Leuchtfeuer (eng. Beacon) ist ein siebenteiliger Kranz. Dieser füllt sich entsprechend der Spenden-Stufe auf.

Diesen neuen Playlist-Eintrag sehen aktuell nicht alle Destiny-Spieler. Es wird angenommen, dass zuerst Fraktalin (wohl 5.000) gespendet werden muss, um den Leuchtturm-Knoten persönlich bewundern zu können.

Im Hintergrund seht ihr den neuen Eintrag in der Schmelztiegel-Playlist – Quelle: Aztecross

Das Spenden bringt noch mehr: Jede Abgabe von 100 Fraktalin am Turm-Obelisken gewährt euch 25 % Fortschritt für eure zeitverirrten Beutezüge. Das heißt, bei jeder vierten Spende habt ihr alle dieser Waffen-Bountys im Inventar abgeschlossen.

Die Spieler berichten, dass sie auf diese Weise große Mengen an:

guten Rolls der mächtigen Waffen

haufenweise XP

und legendäre Bruchstücke beim Zerlegen

ergattert haben. Vorausgesetzt ist ein ordentlicher Vorrat an Glimmer, Fraktalin sowie etwas Zeit. Nicht mal von der Stelle müsst ihr euch dafür bewegen. Alles wird bequem vom Turm-Obelisk aus erledigt.

Alles in einem Abwasch erledigen

