Bei Destiny 2 schwärmen zahlreiche Spieler und Experten von der legendären Handfeuerwaffe „Bube Königin König 3“ im PvE. Wir erklären euch, welche Rolls am besten sind, was sie stark macht und wie ihr an dieses Schießeisen kommt.

Um diese Waffe geht’s: Die legendäre Handfeuerwaffe „Bube Königin König 3“ war bereits im Jahr 1 von Destiny 2 im Spiel. Sie wurde allerdings mit der Season 9 von Bungie zurückgebracht – und zwar mit Random Rolls und einem Slot für die aktuellen Mods.

Sie gehört zu der beliebten Familie der 150er-Handferuerwaffen (150 RPM) mit leichtem Gehäuse, teilt Arkus-Schaden aus und wird im Energie-Slot geführt.

Was macht diese Handfeuerwaffe im PvE so besonders?

Kurzum: Von vielen Experten wird „Bube Königin König 3“ als eine der besten, wenn nicht als die beste legendäre Handfeuerwaffe fürs PvE angepriesen – unter anderem aus folgenden Gründen:

Die Waffe gehört zu dem wohl aktuell stärksten und beliebtesten Archetypen bei Handfeuerwaffen.

Sie kann nicht nur mit einigen der aktuell besten Perks im Spiel rollen – sie kann auch mit Perk-Kombinationen droppen, die ihr sonst auf keiner anderen Hand Cannon findet.

Sie kann leicht gefarmt werden.

Sie hat pro Slot nicht viele mögliche Perks. Es ist also vergleichsweise einfach, einen guten oder sogar einen God-Roll zu bekommen.

Die Waffe wird in Energie-Slot geführt, wodurch der Kinetic-Slot für weitere starke Meta-Build-Optionen wie die exotische Sniper Izanagis Bürde frei bleibt.

Die größte direkte Konkurrenz „Entfachte Orchidee“ ist vom etwas schwächeren 140er Archetyp und ist viel härter zu farmen.

Übrigens, auch im PvP macht „Bube Königin König 3“ laut Meinung zahlreicher Spieler durchaus eine gute Figur.

Diese Rolls solltet ihr bei „Bube Königin König 3“ anstreben: Der bekannte Destiny-2-YouTuber und Experte Ehroar vom Redeem-Clan empfiehlt für diese Waffe 4 starke Perk-Kombinationen, die er allesamt als God-Rolls betrachtet.

Es gibt zahlreiche weitere starke Perk-Kombos bei dieser Waffe (beispielsweise mit Umzingelt), doch diese 4 hält er persönlich für die stärksten. Damit wird „Bube Königin König 3“ auch in seinen Augen zu der wohl aktuell besten legendären Handfeuerwaffe im PvE.

1.Roll: Auskommen + Libelle

2. Roll: Demolierer + Libelle

3. Roll: Demolierer + Toben

4. Roll: Demolierer+ Haudegen

Das sind die Vorteile dieser 4 Rolls: Mit diesen Rolls werdet ihr fast nie nachladen müssen (auch wenn ihr weniger Munition in den Reserven habt) oder habt in wenigen Augenblicken eure Granate bereit – könnt also in jedem Fall exzellent kleinere Gegner und ganze Gegner-Gruppen ausheben.

Durch Auskommen laden Kills das Magazin teils aus den Reserven nach. Mit einer Handfeuerwaffe lassen viele Gegner bereits mit nur einem Schuss töten, was den Perk fast bei jedem Schuss triggert.

In Verbindung mit Libelle wird der Effekt von Auskommen noch stärker. Denn durch Libelle wird bei Präzisions-Kills eine Elementar-Explosion ausgelöst, die meistens mehrere weitere Feinde mit in den Tod reißt, falls welche in der Nähe sind. Auch durch diese Kills wird Auskommen (sogar mehrfach) getriggert und das Magazin wird aus den Reserven nachgeladen. Nachladen gehört damit der Geschichte an – ideal fürs Add-Clearing.

Demolierer, wodurch Kills Granaten-Energie zurückgewähren, kann ebenfalls diese nützliche Synergie mit Libelle eingehen und kann von den zusätzlichen Explosions-Kills profitieren. So habt ihr nach nur wenigen Präzisions-Kills im Kampf gegen feindliche Gruppen eure Granate wieder parat.

Habt ihr es mit etwas stärkeren Gegnern zu tun und braucht mehr Schaden, um konsistenter One-Shot-Kills landen zu können, dann kommt die Kombination aus Demolierer und Toben oder Haudegen ins Spiel. Beide Perks steigern euren Schaden – Toben für eine Weile nach jedem Kill (bis zu 3 Stapel) und Haudegen temporär nach Nahkampf-Kills oder Kills mit der Waffe selbst. Dadurch erhöht sich dann euer Schadens-Output und One-Shot-Kills werden einfacher, die durch Demolierer wiederum schnell eure Granate wieder aufladen.

Mit entsprechenden Toben- oder Libelle-Spezifikation-Mods solltet ihr die Wirkung dieser Synergien über den Mod-Slot der Waffe noch weiter verstärken. Denn so lässt sich die „Bube Königin König 3“ noch weiter verbessern.

Übrigens: Wollt ihr eine gute Schrotflinte? Dann farmt jetzt diese Waffe

So bekommt ihr die „Bube Königin König 3“: Eines vorweg: Bedenkt, dass es sich um eine saisonale Waffe handelt, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am Ende der Season 9 verschwindet. Wollt ihr sie noch holen oder jagt ihr noch bestimmte Rolls, solltet ihr das bis zum 9. März tun.

Wollt ihr die Waffe farmen, braucht ihr den Obelisken auf Nessus. Ihr findet ihr direkt beim Spawn-Punkt in dem Gebiet Exodus Black. Habt ihr diesen Obelisken freigeschaltet, dann müsst ihr ihn zunächst noch weiter upgraden, bis der entsprechende zeitverirrte Waffen-Beutezug für euch freigeschaltet wird. Danach könnt ihr die „Bube Königin König 3“ ganz bequem farmen – was bald noch einfacher werden dürfte.

Auch interessant: So levelt Ihr euren Obelisken in Destiny 2 richtig und darum ist das wichtig

Einen genaueren Blick auf die Waffe gibt’s in diesem Video von Ehroar:

Übrigens, hier sind weitere starke Waffen aus der Season 9: