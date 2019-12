So levelt Ihr euren Obelisken in Destiny 2 richtig und darum ist das wichtig

In Destiny 2 könnt ihr seit Season 9 Obelisken mit Polarisiertem Fraktalin leveln. Wir erklären euch, woher ihr die Ressource bekommt und worin ihr sie idealerweise investieren solltet.

Das sind Obelisken in Destiny: Wer bei Obelisken gleich an die ägyptisch anmutenden Monumente denkt, liegt nicht ganz falsch. In Destiny 2 sind die Konstrukte nur nicht aus Stein und sie können auch mehr, als nur monumental auszusehen.

Die Obelisken sind mit der Sonnenuhr-Aktivität verbunden. Zusätzlich versorgen sie euch in der Saison der Dämmerung mit Beutezügen, Waffen sowie Mods und anderen Annehmlichkeiten. Je höher ihr einen der vier Obelisken auf den unterschiedlichen Planeten levelt, desto mehr Belohnungen warten auf euch.

Die Obelisken leveln aber im Gegensatz zu den Hütern nicht mit Erfahrungspunkten. Vielmehr müsst ihr sie mit der Ressource „Polarisiertes Fraktalin“ upgraden. Ab Rang 11 habt ihr bei einem Obelisken alle verfügbaren Vorteile und Items freigeschaltet. Danach könnt ihr theoretisch für jeden Aufstieg zufällige Belohnungen ergattertern, ähnlich wie mit dem Token-System der NPCs.

Destiny 2 Guide: Sonnenuhr – Alles zu Obelisken, Loot, Funktion

Was verbirgt sich hinter Polarisiertem Fraktalin? Hinter dem hochwissenschaftlichen klingenden Terminus Polarisiertes Fraktalain versteckt sich ganz simpel die saisonale Währung. Die Ressource ersetzt damit die „Vex Komponenten“ aus Season 8.

Mit Polarisiertem Fraktalin könnt ihr an den Obelisken shoppen. Beispielsweise erlangt ihr damit die Beutezüge für zeitverirrte Waffen-Formen. Ebenfalls dient das Material zum aufleveln der Obelisken. Pro Rangaufstieg verlangt es dem Obelisken 200 Polarisiertes Fraktalin.

Das heißt für das maximale Level benötigt ihr 2200 Einheiten der Ressource. In Destiny 2 gibt es vier Obelisken, welche ihr upgraden könnt. Das macht dann 8800, wenn ihr alle Konstrukte auf die höchste Stufe bringen wollt.

Der Obelisk in der ETZ – aufgelevelt auf Rang 8

Heißt im Klartext: Ihr braucht eine ganz schöne Menge Polarisiertes Fraktalin. Wir listen euch die Quellen für die saisonale Währung auf und erläutern im Anschluss, wie ihr beim Leveln der Obelisken vorgehen solltet.

Quellen für Polarisiertes Fraktalin

Allgemeines Spielen: Ihr habt eine recht geringe Chance durch den Abschluss von einer Vielzahl an Aktivitäten die neue Ressource zu erhalten. So kann euch nach einem Schmelztiegel-Match oder einer Runde Gambit eine Fraktalin-Überraschung erwarten.

Die Sonnenuhr: In der saisonalen PvE-Aktivität Sonnenuhr (eng. Sundial) erhaltet ihr garantiert Polarisiertes Fraktalin. Allerdings ist die Menge standardmäßig eher gering. Pro Durchlauf gibt’s 10 Einheiten des benötigten Materials gutgeschrieben.

Triumphe aus Season 9: Schaut unter den Triumphe-Reiter was ihr in der Saison der Dämmerung erledigen könnt. Einige der aktuellen Triumphe gewähren beim Abhaken die begehrte Ressource. Die zu erbeutende Menge variiert je nach Triumph.

Hier gibt’s 50 Einheiten Polarisiertes Fraktalin

Belohnung aus dem Season-Pass: Werft ihr einen Blick in den Seasons-Reiter findet ihr auch hier Polarisiertes Fraktalin. Das Material kann bei Rangaufstiegen aus dem Season-Pass gewonnen werden. All zu oft ist die Belohnung nicht vertreten, aber jedes Bisschen zählt.

Die wöchentlichen Obelisken-Beutezüge: An jedem der vier Obelsiken könnt ihr weekly Bountys abholen und angehen. Als Belohnung winken jeweils stolze 100 Fraktalin. Pro Obelisk stehen euch zwei wöchentliche Beutezüge zur Verfügung.

Als zu erfüllende Ziele warten allgemeine Aufgaben wie „Töte eine bestimmte Anzahl Gegner“ oder „Erziele X Fähigkeiten-Kills“ auf euch. Aber auch Sammel-Aufgaben und spezifischen Waffen-Anforderungen können dabei sein.

Saint-14 im Turm: Seit der legendäre Titan überraschend im Turm gelandet ist, habt ihr eine weitere Einnahmequelle für Polarisiertes Fraktalin. Er bietet euch jeden Tag vier frische Beutezüge an. Diese belohnen euch mit einem kleinen Vorrat der Ressource.

Der Turm-Obelisk: Eine besondere Rolle nimmt der fünfte Obelisk ein. Im Gegensatz zu den übrigen Monumenten levelt ihr diesen nicht mit Fraktalin auf. Er dient vielmehr als „Quality of Life“-Funktion, er erleichtert euch den Alltag.

Neben einiger einzigartiger Waffen, wie der Schrotflinte Perfektes Paradoxon, könnt ihr hier Booster kaufen. Dadurch erhöht sich eure Chance zufällig Polarisiertes Fraktalin aus absolvierten Aktivitäten zu erhalten deutlich. Pro Account kann der Booster sechsmal in einer Woche für 5000 Glimmer erworben werden.

In unserem Beispiel haben wir die Obelisken von Nessus und der ETZ mit dem Turm verbunden.

Mithilfe des Turm-Obelisken greift ihr weiterhin auf Beutezüge der anderen Obelisken zu. Dazu verbindet ihr durch das Erschaffen einer Zeitverirrten Waffe jeden planetaren Obelisken mit dem Hub im Turm.

Ihr müsst aber weiterhin die einzelnen Obelisken auf den ursprünglichen Planeten bereisen, um sie zu leveln und Mods zu kaufen.

Welchen Obelisken soll ich nur leveln?

Da ihr nicht über unbegrenzte Mengen von Polarisiertem Fraktalin verfügt, solltet ihr weise wählen worin ihr das Zeug investiert. Wir haben hier einige Tipps von PvE-Experte Datto für euch. Dieser zählt zu den bekanntesten Destiny-Streamern und hat sich mit seinen Guides einen Namen in der Community gemacht.

Der größte Twitch-Streamer zu Destiny 2 ist zwar kein König, aber ein Pro

Theoretisch könntet ihr an allen vier Obelisken jeden wöchentlichen Beutezug annehmen und angehen. Das Ganze macht ihr für den größtmöglichen Gewinn mit allen drei Charakteren. So hättet 2400 Fraktalin gewonnen. Die Menge reicht locker um einen Obelisken komplett aufzuleveln.

Aber 24 wöchentliche Obelisken-Beutezüge zu erledigen ist äußert zeitaufwendig und selbst Datto sagt, dass sollte nicht euer Fokus sein. Vielmehr solltet ihr den Monoliten upgraden, der zu eurem Spielstil passt.

Wir stellen euch folgend den Fokus der vier Obelisken vor. Im Anschluss gibt’s die allgemeine Empfehlung von Datto.

Datto (rechts) ist wahrscheinlich der bekannteste Destiny-YouTuber. Er hat als Moderator schon die Entwickler bei Bungie interviewt.

Das bieten die einzelnen Obelisken: Jeder der Obelisken auf den Planeten unterstützt eine Aktivität im besonderen Maß:

Mars-Obelisk – Wer gerne und viel PvP spielt, steckt seine Ressourcen in den Obelisken auf dem roten Planeten. Auf Max-Level gewährt der Obelisk euch mehr Prämien für den Abschluss der Sonnenuhr. Ihr könnt nun eine mächtige Waffe mehr auswählen.

Nessus-Obelisk – Wollt ihr mehr Fraktalin aus der Sonnenuhr und der Menagerie? Dann solltet ihr diesen Obelisken leveln. Auf Rang 11 erhaltet ihr einen Fortschritts-Boost für zeitverirrte Beutezüge. Diese schließt ihr nun 25 % schneller ab.

Wirrbucht-Obelisk – Der Schwerpunkt liegt auf dem Gambit-Modus. Wer hier Rang 11 erreicht, erhöht die Anzahl der Verbindungen von Obelisk zu Sonnenuhr um 1. Das heißt, dass ihr nach erfolgreichem Sonnenuhr Run nicht den Lootpool eines Obelisken, sondern von zwei habt.

ETZ-Obelisk – Der Fokus liegt hier auf Strikes. Schon früh schaltet ihr hier die Fähigkeit frei, aus den Vorhut-Aktivitäten mehr Fraktalin zu gewinnen. Auch hier gibt’s auf dem höchsten Level einen Bonus für Belohnungen aus der Sonnenuhr. Aktuell ist dieser Obelisk verbuggt. Lest hier, wie ihr mit den Problemen fertig werdet.

Destiny 2: So umgeht ihr den nervigen Obelisken-Bug in der ETZ

Das sind die Strategie vom Profi: Wer nicht vorhat einen bestimmten Modus ausgiebig zu spielen, für den könnten die allgemeinen Tipps von Experte Datto interessant sein.

Er hat analysiert, dass es am effizientesten ist, wenn ihr folgendes tut:

Spielt Strikes, daher solltet ihr erst einige Ressourcen in den ETZ-Obelisken stecken.

Zusätzlich nehmt ihr passende wöchentliche Obelisken-Beutezüge mit. Diese erledigt ihr dann in den Strikes.

Idealerweise packt ihr auch noch tägliche Beutezüge von Saint-14 ein. So schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe.

Weiterhin ist sehr nützlich eine Mischung aus dem Nessus-Obelisken (Rang 9) und dem Mars-Obelisken anzustreben. So könnt ihr euch in der Sonnenuhr gezielt auf die Jagd nach einem God-Roll der neuen Waffen begeben.

In der Sonnenuhr von Osiris gibt’s diese Season die coolen Waffen

Das ganze kombiniert ihr mit einer Belohnung aus dem Season-Pass. Auf Stufe 92 erhaltet ihr die Fähigkeit, dass Waffen aus der Sonnenuhr eine zusätzliche Perk-Auswahl besitzen. So habt Ihr mehr Chancen auf die kreativen neuen Perks.

Kleiner Tipp vom Experten: Habt ihr die für euch wichtigen Upgrade durchgeführt und Waffen ergrindet, spart überschüssiges Fraktalin. Denn laut Roadmap kommt im Februar eine neue Aktivität: Empyrean Foundation.

Datto geht davon aus, dass ihr hier ziemlich viel Polarisiertes Fraktalin „spenden“ müsst. Gestützt wird diese Annahme durch das Emblem „Restoratives Licht“. Das könnt ihr euch in der Sammlung schon jetzt anschauen.

War der Guide hilfreich? Welchen Obelisken levelt ihr zuerst? Sagt es uns in den Kommentaren. Wer sich mit „Einer Unmöglichen Aufgabe“ konfrontiert sieht, findet hier eine Lösung: