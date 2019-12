In Destiny 2 könnt ihr den 14. Heiligen (Saint-14) jetzt im Turm besuchen. Wir erklären euch, warum sich ein Besuch beim jetzt ihm lohnt.

Wo steht der 14. Heilige? Ihr findet verschollenen Helden im Hangar des Turms. Gleich neben Amanda Holliday und ihrer Werkstatt wartet ein mysteriöses Raumschiff auf euren Besuch.

Nähert ihr euch dem Flugobjekt, startet eine kurze Zwischensequenz. Niemand geringeres als Saint-14 höchstpersönlich begrüßt euch. Der als „legendärer Titan“ beschriebene Charakter, steht den Spielern von nun an als NPC zur Verfügung.

Lore-Liebhaber wissen, warum der Titan hier Tauben füttert.

Der Titan kommt nicht mit leeren Händen

Darum solltet ihr mit Saint-14 sprechen: Wenn ihr mit Saint-14 sprecht

Die Pflicht eines Hüters – Um diese Aufgabe abzuschließen, müsst ihr Beutezüge im Schmelztiegel, Gambit oder von der Vorhut absolvieren.

Tribut an die Kolonie – Während dieser längeren Quest wird verlangt, dass ihr Feinde auf verschiedenen Planeten erledigt und Events abschließt.

Grundstein – ihr müsst für dieses Quest wichtige Komponenten von mächtigen Gefallenen, Vex und Kabalen sammeln. Durch Erledigen dieser Aufgabe schaltet ihr einen Obelisken im Turm frei.

Habt ihr die den 14. Heiligen glücklich gestimmt, bietet er euch verschiedene Beutezüge an. Durch diese kommt ihr schnell an die saisonale Fraktalin-Währung. Bei dem Obelisken im Turm haben Hüter unter anderem die Möglichkeit die Schrotflinte Perfektes Paradoxen mit Random-Rolls zu ergattern.

Die Lieblingswaffe von Saint-14 hat jetzt Zufalls-Rolls

Das Plätzchen nicht vergessen: Im Zuge des weihnachtlichen Anbruch-Events sollt ihr fleißig Backen. Die kreierten Köstlichkeiten müsst ihr dann quer durch das Sonnensystem an befreundete NPCs und sogar Raidbosse verteilen.

Eine Lieferung war bislang aber unmöglich: die an den 14. Heiligen. Da der Gute sich jetzt doch entschieden hat im Turm Fuß zu fassen, backt ihm doch gleich einen „Lavendelschleifenkeks“. Das Rezept dazu, sowie alle anderen Back-Anleitungen und Zutaten findet ihr hier:

Backen in Destiny 2: Alle neuen Rezepte und Zutaten beim Anbruch 2019

Warum ist der Besuch so überraschend? Im Fokus der Season 9 stehen der Zeitreisende Osiris und seine Suche nach dem legendären Titanen Saint-14. Die Saison der Dämmerung ist aktuell zwei Wochen alt und wir stecken mitten in der spannenden Zeitreise-Geschichte.

Wir haben uns für Warlock Osiris durch alternative Zeitachsen gekämpft. Während der unmöglichen Aufgaben sind wir dem Titanen auch tatsächlich begegnet. Wir haben, Seite an Seite gekämpft und wurden mit coolen Zwischensequenzen belohnt.

Trägt man den Helm des 14. Heiligen gibt’s einen Kommentar vom Idol

Damit dachten die Hüter erstmal, dass sie mindestens eine weitere Woche auf Neues vom dickköpfigsten aller Titanen warten müssten. Der Täglich Reset am Freitag hat nun neben Xur auch überraschend Saint-14 mitgebracht.

Zeitgleich mit dem Auftauchen von Saint-14 im Turm, hat Bungie ein neues Vidoc veröffentlicht. Seht euch hier das kurze Video an. Darin gewährt der Destiny-Entwickler Einblicke in die Story und Entwicklung der aktuellen Season.

Habt ihr gedacht, dass wir den legendären Titanen so schnell wiedersehen? Stürzt ihr euch gleich auf die neuen Aufgaben? Was euch noch in Season 9 erwartet, seht ihr in der Roadmap: