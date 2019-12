Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 20.12.

Heute, am 20. Dezember, stattet Xur den Hütern einen Besuch in Destiny 2 ab. Doch was bringt der mysteriöse Exotic-Händler den Hütern mit? Wir verraten euch alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Aktuell sind die Weihnachtsfestivitäten in Destiny 2 in vollem Gange, denn am vergangenen Dienstag hat das Anbruch-Event begonnen. Alles ihr dazu wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Die Back-Rezepte aus dem letzten Jahr könnt ihr übrigens auch in diesem Jahr auch wieder verwenden: So backt Ihr in Destiny 2: Alle Rezepte und Zutaten für den Festtagsofen aus 2018

Zudem hat Bungie für die nächste Woche das erste Eisenbanner-Event in Season 9 angekündigt. Es beginnt an Heiligabend.

Alle Infos zu Xur am 20. Dezember 2019 – PS4, PC, Xbox One

Was hat Xur für die Hüter dabei? Wir schauen uns gemeinsam sein Inventar an und zeigen, was er in dieser Woche zum Verkauf anbietet.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Das Nudelgesicht erscheint wie üblich um 18:00 Uhr und macht es sich auf einem Planeten seiner Wahl bequem.

Dort verbringt er 5 Tage mit dem Verkaufen seiner Waren, bis er pünktlich zum nächsten Weekly Reset wieder verschwindet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 20.12 bis zum 24.12. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Doppelschwänziger Fuchs – Raketenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Dünenwanderer – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +7

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 50

Jäger: Assassinenkappe – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +6

Erholung: +3

Disziplin: +6

Intellekt: +3

Stärke: +16

Gesamt: 48

Warlock: Kontraversaler Halt – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +6

Erholung: +12

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen