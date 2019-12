Keine Lust auf Weihnachten? Spielt doch Eisenbanner in Destiny 2

In Bungies letztem Blogpost zur aktuellen Lage in Destiny 2 im Jahre 2019 wurde das erste Eisenbanner der Saison des Anbruchs angekündigt. Die gute Nachricht für Weihnachtsmuffel: Los geht es an Heiligabend.

Wann startet das erste Eisenbanner der neuen Season? Los geht es direkt am 24.12., wie gewohnt läuft das Event eine Woche:

Start: 24.12.2019, 18 Uhr

Ende: 31.12.2019, 18 Uhr

Was gibt es für Belohnungen? Ihr könnt das bereits bekannte Eisenbanner-Set in der Armor 2.0-Variante erhalten. Darüber hinaus gibt es wieder zufällig die üblichen Waffen zu ergattern.

Muss ich wieder eine Quest absolvieren, bevor ich Token einlösen kann? Ja! Da dieses Eisenbanner das erste der Saison des Anbruchs ist, müsst ihr wieder eine Quest absolvieren, bevor ihr entsprechende Token bei Lord Saladin einlösen könnt. Bungie hat immerhin einige Questschritte verändert. So sind zum Teil andere Waffen nötig. Anbei noch einmal das Prozedere im Detail:

Die Quest ist charakter-basiert und beschert euch bei Abschluss das Eisenbanner-Set der Season of Dawn

Jeder erfolgreich abgeschlossene Questschritt beschert euch Eisenbanner-Waffen bzw. Rüstungen

Der Fortschritt der Aufgaben wird stets im Hintergrund aufgezeichnet, auch wenn ihr die Quest noch gar nicht erhalten habt

Solange die Quest nicht abgeschlossen ist, erhaltet ihr Eisenbanner-Belohnungen nur nach Abschluss von Eisenbanner-Matches. Auch befinden sich bis dahin nur Waffen im Lootpool. Ihr werdet darüber hinaus Zugriff auf sieben Bountys haben, die Spitzenbelohnungen bis zum Power-Level 970 gewähren. Vier davon könnt Ihr in einem Event auswählen.

Mit der Eisenbanner-Rüstung in Season 9 trollt Destiny 2 seine treuesten Spieler

Kommt der neue, cool Eisenbanner-Bogen? Wer genau aufgepasst hat, konnte dem Kalender zur Season of Dawn einen neuen Bogen entnehmen, der eigentlich mit dem jetzt startenden Eisenbanner kommen sollte. Bungie hat im TWAB darauf hingewiesen, dass der Bogen erst zur kommenden Season 10 verfügbar sein wird.

Die Roadmap für die Season 9 – mit Bogen

Der Bogen wird auch im Spiel-Director in der kommenden Woche auftauchen. Wundert euch nicht, er wird nicht erhältlich sein!

Wird es in diesem Jahr noch einen Blogpost von Bungie geben? Nein, auch die Bungie-Mitarbeiter starten in den Weihnachtsurlaub. Das nächste „This Week at Bungie“ ist für den 09. Januar 2020 avisiert.

Obwohl die Belohnungen schon lange im Spiel sind – werdet ihr den Schmelztiegel unsicher machen? Wie erklärt ihr das euren Familien?