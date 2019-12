Wie steht’s nun eigentlich um ein Destiny 3? Das sagt Bungie

Steht der Release von Destiny 3 kurz bevor oder liegt der Fokus auf dem aktuellen Destiny 2? In einem Interview gab Bungie darauf jetzt eine Antwort.

Kurz und knapp: Momentan sollen die Hüter keine großen Ankündigungen bezüglich Destiny 3 erwarten. Der nächste Schritt im Destiny-Francise liegt noch in der Ferne. Wer auf baldige Information zu zum Destiny 2 Nachfolger gehofft hat, muss sich also noch gedulden.

I don’t have any good announcements to make about the next bold moves we’ll make in the franchise

Woher stammen die Informationen? Die Aussagen, auf die wir uns hier berufen, stammen von Community-Manager Deej. Dieser hat ein Interview mit PCgamesN geführt. Dabei kam unter anderem die Frage nach der Zukunft des Destiny-Francises auf den Tisch.

David ‚Deej‘ Dague erwähnte weiterhin, er wisse wie wichtig das Thema sei. Aber man sei aktuell noch nicht bereit „eine Menge cooles Zeug“ zu präsentieren.

Darauf liegt Bungies Fokus aktuell: Momentan arbeitet Bungie viel an Destiny 2. Man möchte sich im Jahr 2020 voll auf die einzelnen Seasons fokussieren.

Der Community-Manager betonte abermals den Plan, ein verbundenes Destiny-Universum zu erschaffen. Die Saisons sollen alle einen gemeinsamen Handlungsrahmen erschaffen, es soll eine übergeordnete Geschichte geben. Die aktuelle Saison leitet inhaltlich die nächste ein.

Right now our commitment and our attention is to make the seasons that will unfold over the course of the next year interesting and sustain a perennial story arc that will keep players engaged

Deej via PCgamesN