Wer auf der Suche nach einer starken Shotgun in Destiny 2 ist, sollte sich Perfektes Paradoxon ansehen. Lest, was die Pumpe kann und wie ihr sie effektiv farmt.

Um diese Waffe geht’s: Perfektes Paradoxon wird im Primär-Slot geführt, richtet daher kinetischen Schaden an und braucht Spezial-Munition. Mit einer Feuerrate von 140 handelt es sich um eine schnell schießende Shotgun.

Intrinsisch verfügt die legendäre Schrotflinte über einen vollautomatischen Feuermodus. Zudem habt ihr erhöhte Munitionsreserven und ladet bei leerem Magazin schneller nach.

Destiny 2: Das sind die besten Waffen aus Season 9 – so bekommt ihr sie

Wir haben euch die Schrotflinte bereits im Rahmen unseres Artikels zu dem Top-Waffen aus Season 9 kurz vorgestellt. Der berühmte Dentiny-YouTuber KackisHD hat sich kürzlich näher mit Perfektes Paradoxon beschäftigt. Seine Erkenntnisse möchten wir euch nicht vorenthalten.

Wonach solltet ihr bei der Shotgun Ausschau halten?

Dieser Roll wird im PvE empfohlen: Um gegen die computergesteuerten Feinde eine gute Figur zu machen, setzt auf diesen Roll:

Lauf: Gezogener Lauf

Magazin: Taktisches Magazin

Perk 1: Demolierer

Perk 2: Röhrenlauf (50 % mehr Schaden für die nächsten 3 Schuss)

Perfektes Paradoxon hat standardmäßig 7 Schuss im Magazin. Dieser Wert lässt sich mit keiner Magazin- oder Mod-Option über 8 steigern. Daher wird „Taktisches Magazin“ empfohlen, es bietet neben der maximalen Größe zusätzliche Stat-Boni.

Ihr müsst im Prinzip keine Zeit mit dem langwierigen Nachladen verschwenden. Jede geworfene Granate gibt euch dank Demolierer augenblicklich voll 8 Schuss ins Magazin. Passend dazu lädt jeder Kill eure Granten-Energie schnell auf.

Saint-14 mit Perfektes Paradoxon

KackisHD setzt voll auf die Power von „Röhrenlauf“. Er merkt zwar an, dass „Doppel-Puch“ eine gute Option ist, aber erst mit Nahkampf-Builds sein volles Potenzial entfaltet. Die Kombination aus Demolierer und Röhrenlauf sticht die Konkurrenz aus.

Kleine Gegner fallen im Sekundentakt, Add-Clear ist definitv kein Problem. Durch das vollautomatische Dauerfeuer und den jederzeit aktivierbaren Schadens-Boost von Röhrenlauf, mäht ihr kräftige Majors locker um. Selbst gegen Bosse haut ihr ordentlich rein und seht den Lebensbalken beim Verschwinden zu.

Auf das seltene Perk Röhrenlauf haben sonst nur 3 andere Schrotflinten Zugriff:

Imperiales Dekret aus der Menagerie,

Bedrohungslevel aus dem Raid Geißel der Vergangenheit

Die Ikelos-Schrotflinte aus dem Eskalationsprotokoll

Dieser Roll wird fürs PvP empfohlen: Am besten schneidet Perfektes Paradoxon im Kampf gegen PvE-Feinde ab. Aber auch im Schmelztiegel hat die Pumpe ihre Daseinsberechtigung. Diese Perks machen es möglich:

Lauf: Vollchoke oder Gezogener Lauf

Magazin: Verbesserte Geschosse

Perk 1: Im Rutschen (lädt bei 140er Shotguns 2 Schuss nach)

Perk 2: Erster Schuss

Ihr setzt mit diesem Roll voll auf Reichweite, um andere Hüter aus größerer Distanz niederzumähen. Zusätzlich zum gesteigerten Stat, gibt einen Bonus über das Range-Cap hinaus. Denn sowohl „Im Rutschen“ als auch „Erster Schuss“ erhöhen die Reichweite zusätzlich – und das sogar spürbar.

Waffen-Beschaffungs-Maßnahme

So farmt ihr die Waffe effektiv: Glücklicherweise könnt ihr Perfektes Paradoxon gezielt jagen. Über den Turm-Obelisken beschafft ihr euch den entsprechenden zeitverirrten Beutezug.

Wer die übrigen Obelisken auflevelt, erleichtert sich das Farmen ungemein. So könnt ihr beispielsweise mehr Beutezüge parallel annehmen und erhaltet schnelleren Fortschritt bei den benötigten Aufgaben. Dadurch gestaltet sich der Grind deutlich effektiver.

KackisHD hat einen weiteren Tipp parat: Besucht das Gebiet „Artefaktsaum“ auf Nessus. In dem dortigen Verlorenen Sekot „Die Planetenmaschine“ könnt ihr nahezu alle Beutezüge für Perfektes Paradoxon zügig erledigen.

Was spricht noch für die Pumpe? Neben ihren hervorragenden Eigenschaften auf dem Schlachtfeld verfügt Pefektes Paradoxon über weitere Vorzüge. Sie ist unter anderem eine der geschichtsträchtigsten Destiny-Waffen.

Die Schrotflinte umgibt eine faszinierende und paradoxe Zeitreise Geschichte. Wir wollen die Geschehnisse an dieser Stelle nicht Spoilern. Interessenten werfen aber einen Blick in unseren Lore-Artikel.

Was haltet ihr vom Perfektes Paradoxon – lohnenswerte Shotgun oder habt ihr einen anderen Pumpen-Favoriten? Sagt es uns in den Kommentaren.