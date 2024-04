Destiny 2: „Habe 8 Freunde verloren“ – Bungie lässt Spieler ihre besten Waffen löschen, weil sie zu alt sind, bereut es jetzt

In Destiny 2 werden sich mit „The Final Shape“ viele Dinge ändern und eines davon ist das Sunsetting. Bungie hat viele gute Waffen in den Ruhestand geschickt, doch nun sollen diese Waffen wieder benutz werden können. Was Bungie dazu sagt und wie die Community reagiert, erfahrt ihr hier.

Was hat Bungie angekündigt? Bungie hat in ihrem neusten TWID-Post aus der letzten Woche angekündigt, dass alte Waffen, die dem Sunsetting anheimgefallen sind, zurückkehren sollen. Alte Waffen, die ihr also behalten habt, aber nicht mehr hoch infundiert werden können, werden zum Release von „The Final Shape“ wieder aktuell sein. Ihr werdet sie in jeder Aktivität einsetzen und auf das höchste Lichtlevel pushen können.

Trotz toller Nachricht werden sich Spieler nun fragen, warum die Änderung erst jetzt kommt. Viele Fans haben ihre alten Schießeisen spätestens jetzt schon zerlegt, um genug Platz im Tresor zu haben. Die Anpassung kommt also für viele zu spät.

Bungie bereut es, dass viele Hüter ihre Waffen gelöscht haben

Wie begründet Bungie seine Änderung? Laut den Entwicklern hat die Änderung etwas mit der Entwicklung der Einsatztrupp-Power zu tun. Es gab ein Problem mit den Vermächtnis-Ausrüstungsgegenständen, denn wenn das Vorbild eures Trupps eure Power anhebt, werden Power-Limits ignoriert – auch die der alten Waffen.

Nachdem das Team das Problem analysiert hatte, kamen sie zu dem Entschluss, die Power-Limits der alten Waffen aufzuheben. Das heißt, ihr könnt alte Waffen mit ihrem ausgegrauten Season-Symbol wieder benutzen und hoch infundieren. Trotz der tollen Änderung kommt diese für einige Spieler zu spät. Viele Hüter haben spätestens jetzt vor dem Release von „The Final Shape“ ihre alten Relikte zerlegt, um Platz zu schaffen.

Dem ist sich Bungie bewusst und bereut auch das es kein System gibt, um diese wiederherzustellen, aber die Hoffnung ist nicht ganz verloren. Die Entwickler planen in Zukunft eine Möglichkeit, wie ihr an moderne Varianten dieser Waffen gelangen könnt, um eure Sammlung wieder zu vervollständigen.

Was sagen Spieler? Die Stimmung in den sozialen Netzwerken ist überaus positiv. Viele Fans freuen sich, dass es sich gelohnt hat, ihre alten Andenken zu behalten. Trotz dessen sind auch einige Spieler enttäuscht, denn das Sunsetting hat zu viel Schaden angerichtet:

„Es gab viele Probleme. Ich habe 8 Freunde verloren, mit denen ich spielen konnte. Sie sagten, diese Entscheidung habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich werde immer noch hingebungsvoll sein, aber ich habe einige der besten Raid-Spieler verloren. […]“ – xMADJORAx

„Ich habe großen Respekt dafür, dass ihr alle noch einmal über diese Entscheidung nachdenkt. Macht weiter so!“ – GeekElysium

„Ich kann nicht behaupten, dass dies ohne Zweifel eine der größten Änderungen ist, die ihr vorgenommen habt, aber ich kann nicht umhin, ein bittersüßes Gefühl zu empfinden, als ich fast alle meine Sunset-Waffen gelöscht habe. Am liebsten hätte ich einige meiner OG-Waffen aus dem ersten Jahr von Destiny benutzt, um den Zeugen zu töten.“ – Ward0701

Was haltet ihr von der Änderung, die Bungie bald in Destiny 2 implementiert? Feiert ihr es oder glaubt ihr Bungie hatte das schon vor langer Zeit geplant? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

