Destiny 2 verzichtet ab „The Final Shape“ auf mühsamen Grind – Lässt euch alle Charakter noch leichter leveln

Destiny 2 kann in Bezug auf das Aufleveln von Hütern sehr mühselig sein. Jeder muss separat hochgezogen werden und wenn man das pro Season angeht, wird es anstrengend. Mit „The Final Shape“ soll sich das jedoch bald ändern.

Wie levelt man seine Klassen in Destiny 2? Wer in Destiny 2 durchstartet und sich drei verschiedene Klassen hochziehen will, wird bemerken, wie mühselig der Grind ist. Keiner der Klassen teilt sich einen Fortschritt, ihr müsst also jede Story-Mission und Quest dreifach abschließen.

Zudem ist der Grind um Powerlevel getrennt. Ihr könnt den Grind erleichtern, wenn ihr euch stärkere Waffen von eurer Main-Klasse auf die restlichen Klassen rüberzieht, doch ein Konto-Level, das sich alle Hüter in eurem Account teilen, gibt es nicht.

Gut, dass „The Final Shape“ bald vor der Tür steht, denn mit dem Release des DLCs soll sich auch der Grind reduzieren. Wir zeigen euch, wie.

Schnell auf das maximale Powerlevel – Das müsst ihr wissen

Was wird sich ändern? Bungie hat für „The Final Shape“ viele Änderungen geplant, die euch das Leben als Hüter erleichtern sollen. Als erstes Feature wird die Konto-Power genannt.

Mit diesem Feature soll es bald möglich sein, eure Hüter noch schneller hochzuleveln. Jeder Spieler muss zuerst Items erfarmen und wie auf einer Leiter Stück für Stück die Power mit jedem neuen und mächtigen Item hochleveln. In Zukunft müsst ihr das in der Theorie nur einmal machen, denn der Fortschritt des höchst erlangten Items gilt für jede Klasse.

Habt ihr also einen Jäger-Umhang auf 1960 Power erlangt, doch mit eurem Warlock noch keinen Fuß in den neuen DLC gewagt, werden trotzdem eure Warlock-Zeichen ab 1960 Lichtlevel droppen.

Die Quellen um Spitzenausrüstung zu ergattern sollen auch angepasst werden. Zuerst gab es nur ausgewählte Schwitzer-Aktivitäten wie Raids und Dungeons für die harten Hüter unter euch. Spieler, die also nur als Teilzeit-Hüter reinschnupperten, schafften es nur selten an das Power-Cap der jeweiligen Season.

Die neue Änderung zielt aber darauf ab, alle Belohnungsquellen zu aktualisieren. Ihr müsst also nicht mehr Raids und Dungeons laufen, denn ihr könnt den besten Loot auch aus dem Gambit, den Strikes oder auch dem Schmelztiegel bekommen. Also überall, wo man wöchentlich starken Loot spendiert bekommt.

Wie ändert sich die Power in Einsatztrupps? Eure Power wird sich in Einsatztrupps auch anders verhalten. Zuerst war es wichtig, dass jeder Hüter die notwendige Power hat, um jeweilige Aktivitäten spielen zu können. Vor allem in Raids und Dungeons war das wichtig.

Mit „The Final Shape“ gehört das der Vergangenheit an, denn es wird in eurem Einsatztrupp ein „Vorbild“ geben. Derjenige mit der meisten Power wird automatisch als „Vorbild“ ernannt und zieht alle Hüter auf sein Level -5 Punkte rauf.

Ihr braucht also für eure Raids und Dungeons nicht mehr zwanghaft das notwendige Level zu erreichen, sondern braucht nur einen Freund, der enthusiastisch Destiny 2 zockt und das Level hat.

Findet ihr die Änderungen gut oder habt ihr das Gefühl Destiny 2 wird zu Einsteigerfreundlich? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

