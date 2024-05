Ihr könnt in Destiny 2 bald die Perks von mehreren Exo-Rüstungen mischen – Neue Items machen’s möglich

Wie an fast jedem Donnerstagabend offenbart Bungie in seinem neuesten TWiD (ehemals TWaB) Neuigkeiten bezüglich der Entwicklung von Destiny 2. Diesmal haben sich die Entwickler Zeit genommen, um die neuen exotischen Klassenitems vorzustellen und erklären, mit welchen Perks ihr jeweils rechnen könnt.

Was sind exotische Klassenitems? In Destiny 2 haben Hüter die Möglichkeit, exotische Waffen und Rüstungen anzulegen, um von mächtigen Perks zu profitieren, die einzigartig sind. Diese können ganze Spielstile ändern und ermöglichen euch so eine Vielfalt an Builds.

Mit Destiny 1 wurden auch exotische Klassenitems eingeführt, die jedoch an politische Fraktionen gekoppelt und größtenteils nur kosmetischer Natur waren. Mit „The Final Shape“ sollen die exotischen Klassenitems nun endlich in Destiny 2 zurückkehren. Dabei sind diese diesmal nicht nur kosmetischer Natur, sondern bieten auch verschiedene exotische Perks aus Exo-Rüstungen, die Hüter kennen sollten.

Welche Perks das sind und warum Bungie die Items doch noch abschwächen muss, erfahrt ihr hier.

Ihr sollt mächtig, aber nicht zu mächtig werden

Wie soll das System funktionieren? Die exotischen Klassenitems statten euch – im Gegensatz zu ihren älteren Versionen aus Destiny 1 – auch mit zwei exotischen Perks bekannter Exo-Rüstungen aus. Die Perks erscheinen zufällig, ihr könnt sie also nicht auswählen und müsst auf euer RNG-Glück vertrauen.

Zudem werden die jeweiligen Klassenitems in einer besonderen Aktivität erfarmbar sein, wenn der neue World First des „The Final Shape“-Raids abgeschlossen wurde. Was das für eine Aktivität ist, nennt Bungie nicht, doch es wird versichert, dass ihr nach jedem Abschluss der Aktivität ein exotisches Klassenitem spendiert bekommt – garantiert.

Klassenitem für Jäger Klassenitem für Titanen Klassenitem für Warlocks

Es ist also so, als würdet ihr mit dem Klassenitem zwei Exos tragen und wenn ihr noch eine weitere Exo-Rüstung anlegt, sind das drei Exos.

Welche Perks stehen zur Auswahl? Wer vorerst dachte, dass Bungie euch komplette Perkfreiheit gestattet, der wird jetzt enttäuscht sein. Insgesamt habt ihr pro Perk-Punkt in der Ausrüstung die Chance eine von acht ausgewählten Perks zu bekommen. Insgesamt sind das 16 exotische Perks. Folgende Exos haben es als Perks geschafft:

Perks für den Jäger

Erster Perk-Punkt (Jäger) Zweiter Perk-Punkt (Jäger) Assassinenkappe vom Jäger Sternenverschlinger-Schuppen vom Jäger Herz des Innersten Lichts vom Titan Synthozeps vom Titan Ophidianischer Aspekt vom Warlock Braue der Wahrheit vom Warlock Der Schatten des Drachen vom Jäger Cyrtarachnes Fassade vom Jäger Galanor-Bruchstücke vom Jäger Harnisch des Jagdfalken vom Jäger Feindfinder vom Jäger Handschlag des Lügners vom Jäger Calibans Hand vom Jäger Lindwurm-Krone vom Jäger Erneuerungsgriffe vom Jäger Der sechste Kojote vom Jäger

Perks für den Titanen

Erster Perk-Punkt (Titan) Zweiter Perk-Punkt (Titan) Assassinenkappe vom Jäger Sternenverschlinger-Schuppen vom Jäger Herz des Innersten Lichts vom Titan Synthozeps vom Titan Ophidianischer Aspekt vom Warlock Braue der Wahrheit vom Warlock Spaltungspferch vom Titan Punktkontakt-Kanonenstativ vom Titan Raureif-Z vom Titan Kostbare Narben vom Titan Ewiger Krieger vom Titan Khepris Horn vom Titan Schwebesprung vom Titan Wappen von Alpha Lupi vom Titan Ursa Furiosa vom Titan Die Heilrüstung vom Titan

Perks für den Warlock

Erster Perk-Punkt (Warlock) Zweiter Perk-Punkt (Warlock) Assassinenkappe vom Jäger Sternenverschlinger-Schuppen vom Jäger Herz des Innersten Lichts vom Titan Synthozeps vom Titan Ophidianischer Aspekt vom Warlock Braue der Wahrheit vom Warlock Der Hirsch vom Warlock Abendandacht von Radius vom Warlock Sekantenfilamente vom Warlock Mantel der Kampfharmonie vom Warlock Nekrotischer Griff vom Warlock Sternenfeuerprotokoll vom Warlock Osmiomantie-Handschuhe vom Warlock Schwärmer vom Warlock Apotheose-Schleier vom Warlock Klauen des Ahamkara

Die Namen der Exos haben wir als Richtlinie in die Tabellen gepackt, damit ihr wisst, welche Funktionen die Perks haben. Bungie wird einige dieser Effekte zum Release von „The Final Shape“ noch anpassen, um dafür zu sorgen, dass einige Kombinationen nicht zu mächtig sind.

Gibt es einen Haken? Ja, denn obwohl die Ausrüstungen mächtig sind, dürft ihr die Items nur benutzen, wenn ihr die neue Sub-Klasse „Prismatic“ verwendet. Die Licht- und Dunkelheitsklassen profitieren nicht von den exotischen Klassenitems und können auch nicht ausgerüstet werden, wenn ihr diese aktiv habt.

Seid ihr gespannt auf die exotischen Klassenitems und die neue Sub-Klasse „Prismatic“? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Warum jetzt die beste Zeit ist, um bei Destiny 2 wieder vorbeizuschauen, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Ihr könnt jetzt jeden Tag 4 saisonale Baupläne aus Lightfall freischalten, ohne ewig zu grinden