Destiny 2: So findet ihr die neuen Exotic Class Items und könnt sie effizient farmen

In Destiny 2 gibt es seit dem Start von Episode: Echos eine exotische Mission in „The Final Shape“, durch die ihr an die Exotic Class Items, den sogenannten Exotischen Klassengegenständen rankommt. Wie ihr die Mission „Destiny-Duell“ finden und wie ihr die Exos am besten farmen könnt, erfahrt ihr hier.

Was sind die Exotic Class Items? Seitdem der Reisende vom Zeugen befreit wurde und Episode: Echos an den Start gegangen ist, können sich Hüter ein neues mächtiges Item für ihr Arsenal gönnen – die Exotic Class Items oder auch Exotische Klassengegenstände. Diese Items finden Platz im Klassen-Slot und sind von exotischer Natur.

Das Besondere an diesen Items: sie spendieren eurem Hüter zwei zusätzliche Effekte aus Exotischen Rüstungen. Das heißt, solltet ihr ein solches Item eurem Hüter anlegen, wäre es so, als würdet ihr drei Exotische Rüstungen tragen. Eine praktische Sache, vor allem dann, wenn man mit dem neuen Super „Prismatic“ einen mächtigen Build bauen möchte.

Das Problem ist jedoch, dass diese Items nicht leicht zu bekommen sind. Ihr müsst einen kleinen Aufwand betreiben, bevor ihr ein solches Unikat an eurem Arm, Schultern oder Hüfte anlegen könnt. Wir zeigen euch deshalb kurz und fundiert, wie ihr schnell an diese Exos rankommen und wie ihr sie zudem noch schnell farmen könnt.

So findet ihr die Exotic Class Items

Wie schalte ich die Exos frei? Um sich die Exotic Class Items zu verdienen, müsst ihr die Exotische Mission „Destiny-Duell“ freischalten. Um die Mission freischalten zu können, müsst ihr zuerst die Kampagne von „The Final Shape“ abgeschlossen haben, damit ihr Zugriff auf die Patroullienzonen vom Bleichen Herzen bekommt.

Habt ihr das geschafft, gilt es nun die regionale Aktivität „Umsturz“ in den Gebieten: der Absatz, die Blüte und die Sackgasse einmal abgeschlossen zu haben.

Nachdem ihr das geschafft habt, tauchen ab sofort beim Abschluss einer „Umsturz“-Aktivität in den drei Gebieten die „Geheimniswahrer der Hexenkönigin“ auf. Diese gilt es jetzt zu finden und zu besiegen. Das heißt, ihr müsst dann erneut „Umsturz“ in jedem der drei Gebiete spielen und die drei Hexen ausmerzen.

Nexxoss zeigt euch ab Minute 1:24, wo sich die einzelnen Hexen in den jeweiligen Gebieten befinden:

Das solltet ihr beim Besiegen der Hexen beachten Der Abschluss der „Umsturz“-Aktivität aktiviert einen Timer, der langsam runtertickt. In diesen 5 Minuten müsst ihr die Hexe in eurem Gebiet finden und eliminieren. Tut ihr das nicht, despawnt die Hexe und ihr müsst erneut Umsturz im jeweiligen Gebiet abschließen.

Habt ihr nun die Hexen gefunden und besiegt, müsst ihr in das Gebiet „Die Blüte“ zurückkehren. Wenn ihr spawnt, seht ihr in Richtung der Öffnung des Reisenden eine grün leuchtende Lichtsäule in den Himmel ragen. Dort müsst ihr nun hingehen. Folgt der Richtung, bis ihr in der Höhle „Die Lichtbrechung“ angekommen seid.

Betretet ihr die Höhle, startet schon ein 7-minütiger Countdown. In diesem Countdown müsst ihr euren Weg nach draußen finden und in das Gebiet gehen, wo Ikoras Schiff abgestürzt ist. Ihr werdet zwei Pyramiden spawnen sehen. Die Gebiete unter den Pyramiden gilt es jetzt von Gegnern zu säubern, bis jeweils ein Herold und ein Omen spawnt. Besiegt beide und sie werden jeweils eine Licht- und eine Dunkelheitskugel fallen lassen.

Diese Kugeln müsst ihr zügig zur Höhle „Die Lichtbrechung“ zurückbringen. Je nachdem, welche Kugel ihr in den Händen haltet, müsst ihr sie auf eine Platte der Dunkel- oder Helligkeit deponieren. Habt ihr das geschafft, wird die Mission „Destiny-Duell“ permanent aktiviert. Jetzt müsst ihr die Mission abschließen und könnt danach ein Klassen-Item für eure Klasse einsacken.

Bedenkt, dass ihr die Mission nur als Duo-Trupp abschließen könnt. Ihr benötigt also einen Kollegen, der euch hilft. Solo kann die Mission nicht gestartet werden.

Wie kann ich die Exos am besten farmen? Um die Exos zu farmen gibt es zwei Möglichkeiten:

Ihr farmt die Mission „Destiny-Duell“

Ihr sammelt in „Umsturz“ normale Kisten in den Zonen ein, nachdem ihr die Exo-Mission einmal abgeschlossen habt

Der Abschluss der Mission gewährt euch je nach Schnelligkeit pro Durchgang (Dauer ca. 20-30 Minuten) ein Klassen-Item. Das Problem ist jedoch, dass ihr immer zu zweit sein müsst. Das wäre vor allem für Solisten ein Minuspunkt.

Die Variante mit den Kisten in Umsturz ist einfacher und vor allem schneller. Spieler haben herausgefunden, dass sie nach 15-20 Minuten des Farmens einen Exotischen Klassengegenstand ergattern konnten. Streamer wie Aztecross raten zudem dazu, die Kisten in den Gebieten zu farmen, in denen derzeit die Ergo-Sum gefarmt werden kann. So holt ihr das meiste aus euren Farm-Runden heraus.

Habt ihr schon ein Exotisches Klassen-Item ergattern können oder seid ihr noch dabei einen zweiten Spieler zu finden?