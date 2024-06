Destiny 2 zeigt, was euch nach The Final Shape erwartet, spricht von Vampirjägern und Kapitänen

Bungie hat in einem kurzen Stream über die Inhalte aus Jahr 11 gesprochen. Destiny 2 startet eine Woche nach The Final Shape mit Episode: Echos, doch was bringen Episode: Wiedergänger und Ketzerei mit sich? Das zeigen wir euch jetzt.

Was sind Episoden? In Destiny 2 gibt es nach dem Abschluss der Licht- und Dunkelheitssaga keinen großen DLC mehr. Stattdessen sollen längere Seasons, sogenannte Episoden, den Epilog fortführen und zeigen, welche Folgen der Kampf des Zeugen auf das Sonnensystem hat.

Mit Episode: Echos startet das erste Dilemma, das sich um die Vex dreht und sich auf dem Planeten Nessus abspielt. Zwei weitere Episoden waren aber immer noch unbekannt – bis jetzt.

Bungie hatte am 10. Juni einen kurzen Stream veröffentlicht (via youtube.com), in dem über die Zukunft von Destiny 2 gesprochen wurde. Der Stream brachte viele neue Inhalte ans Licht.

Episode: Wiedergänger macht euch zum Vampirjäger

Ihr werdet in „Wiedergänger“ zum Alchemisten

Was passiert in „Wiedergänger“? In Episode: Wiedergänger kehrt ein Bösewicht aus Forsaken zurück: Fikrul, auch bekannt als der Fanatiker. Er hat sich eine neue Armee der Dunkelhaut aufgebaut und mit seinem Echo des Reisenden mehr Macht verschafft. Aus diesem Grund arbeitet ihr mit den Eliksni zusammen, um als Monsterjäger Fikrul zu jagen.

Mit neuen Features wie der Alchemiestation könnt ihr Tränke zusammenbrauen, die euer Artefakt direkt stärken. Zudem lassen sich weitere Tränke brauen, die auch euer Loot-Glück beeinflussen können. Bungie möchte euch dadurch mehr Entscheidungsgewalt im Spiel verleihen.

Episode: Ketzerei schickt euch auf das verfallene Grabschiff

Destiny 2 bringt das faulige Grabschiff vom Vorgänger zurück

Was passiert in „Ketzerei“? In Episode: Ketzerei werden alte Wunden aufgerissen, denn es geht auf das Grabschiff von Oryx. Dieses Geisterschiff zerfällt seit vielen Jahren in den Ringen des Saturns und nun müsst ihr Kapitän spielen. Ihr begebt euch durch Portale auf das Schiff des Scharkönigs und untersucht Geheimnisse, die sich im Verborgenen aufhalten.

Zudem wirbt Bungie noch mit einer noch unbekannten Aktivität. Spieler, die „Windung“ aus Saison des Wunsches geliebt haben, werden die neue Aktivität aus Episode: Ketzerei lieben.

Was ist Project: Frontiers? Zu guter Letzt blendete Bungie zum Schluss ihres Streams noch eine kleine Ankündigung ein. 2025 startet das Projekt „Frontiers“. Mehr ist zu diesem Projekt leider nicht bekannt. Ob der Codename zufällig gewählt oder doch eine Bedeutung hat, können wir nicht genau sagen. Wir haben schon in der Redaktion darüber gesprochen und vermuten, dass Bungie eventuell seine Grenzen sprengen möchte.

Möglich wäre, dass Hüter endlich das Sol-System verlassen und mit ihren Schiffen ferne Planeten erkunden können. Das würde sich zumindest narrativ anbieten, da die Gefahr der Dunkelheit bis dahin eingedämmt sein sollte. Schon in der Vergangenheit fragten sich Hüter, wann es denn Zeit wäre, unser Sonnensystem zu verlassen.

Sollte Bungie also diesen Schritt wagen, wäre es ein großes Projekt, das sicherlich auch mit internen Updates im System realisiert werden muss. Die Engine, auf der Destiny 2 läuft, ist veraltet und wäre für ein solches Vorhaben hinderlich. Ein Update müsste also her.

Es bleibt abzuwarten, was Bungie da genau vorbereitet hat. Wir jedenfalls halten euch auf dem Laufenden und berichten über News bezüglich kommender Inhalte und Updates. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Im neuen Raid von Destiny 2 spielte eine Klasse kaum eine Rolle, Spieler klagen: „Es war ziemlich demoralisierend“