Im neuen Raid von Destiny 2 spielte eine Klasse kaum eine Rolle, Spieler klagen: „Es war ziemlich demoralisierend“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wieso wurde der Titan so selten gespielt? Der Titan hat einfach den direkten Vergleich gegen den Jäger verloren. Viele Spieler sind überzeugt, dass dem Titan eine starke Super fehlt, mit der er in Bosskämpfen wie gegen den Zeugen Schaden auf große Distanz anrichten kann (via Reddit ).

Destiny 2: So erreicht ihr schnell Powerlevel 2000 in The Final Shape

„Der größte Raid in der Geschichte von Destiny“ – Ein Bezwinger des schwierigsten Raids in Destiny 2 schwärmt von der Erfahrung

Insgesamt soll es laut selpix nur 3 Spieler in den Top-48 gegeben haben, die den Raid mit einem Titan beendeten. Einer von ihnen ist der US-amerikanische YouTuber und Streamer Aztecross, der in der Community von Destiny 2 sehr bekannt ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den „Top-50“ handelt es sich um die ersten 50 Teams, die den Zeugen besiegt und den Raid „Rand der Erlösung“ erfolgreich beendet haben. Er merkt in den Kommentaren unter dem Post jedoch an, dass auf der Seite „Raid Report“ einige Teams mehrfach angezeigt wurden und es deswegen eher die Top-48 sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to