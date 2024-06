Destiny 2 The Final Shape: Raid „Rand der Erlösung“ startet am Freitag – Alles zum Start

Bungie lässt seinen Hütern keine Minute zum Verschnaufen. Mit „The Final Shape“ ist in Destiny 2 ein neuer DLC erschienen und mit ihm erscheint am Freitag auch der neue Raid „Rand der Erlösung“. Wann dieser genau startet und was ihr darüber wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Raid in The Final Shape? Merkt euch in eurem Kalender den Freitag, 07. Juni vor. Eine Uhrzeit gibt es noch nicht, doch vorige Contest-Modes starteten immer am Daily-Reset. Wir schätzen also 19 Uhr als Startzeitpunkt ein.

Am 07. Juni startet der Raid „Rand der Erlösung“ für alle Spieler, aber zuerst im Wettbewerbsmodus (Contest-Mode).

Der Wettbewerbsmodus wird sich bis zum Sonntag, dem 09. Juni um 19:00 Uhr ziehen.

Ihr habt damit 48 Stunden Zeit, diese schwere Herausforderung im Wettbewerbsmodus zu meistern.

Der Wettbewerbsmodus des Raids „Rand der Erlösung“ wird eine Power-Obergrenze von 1965 für alle Begegnungen haben, teilte Bungie mit.

Nach Ablauf des Wettbewerbsmodus können alle Hüter normal in den Raid fliegen und den neuen Content dann auch ohne die extra Schwierigkeiten des Wettbewerbsmodus erleben.

Wir zeigen euch jetzt im folgenden Teil, was ihr zum Contest-Mode wissen solltet und wo sich der Schauplatz befinden könnte.

Raid in The Final Shape – Alles zum Day-One und dem Schauplatz

Wird es einen Day-One-Run geben? Ja, auch für den Raid „Rand der Erlösung“ wird es einen Day-One-Run geben und dieser wird in Form des Contest-Modes abgehalten.

Was ist der Wettbewerbsmodus? Der Contest-Mode oder auch Wettbewerbsmodus ist ein Modus, den Bungie nur zum Start jeden neuen Raids aktiviert. Spieler werden massiv von ihrem Lichtlevel herabgestuft, unfaire und kaputte Exos werden deaktiviert und Gegner treffen euch mit tödlicheren und wesentlich zielsichereren Schüssen.



Auch Bosse werden zu regelrechten Schwämmen, die massiven Schaden einfach einstecken können. Im Grunde handelt es sich um eine albtraumhafte Version des betroffenen Raids, bei dem Hüter sich über Stunden hinweg die Zähne ausbeißen werden.

Nach dem Contest-Mode werden die Spieler, die den Raid erfolgreich als Erste überlebt und abgeschlossen haben, mit einem prestigereichen Meisterschaftsgürtel und einem Emblem belohnt – so war es schon immer. Leider hat Bungie weder das Emblem, noch den zu gewinnenden Gürtel offenbart.

Alle anderen, die langsamer waren, aber den Raid trotzdem im Zeitrahmen des Wettbewerbsmodus abschließen, erhalten ein exklusives Raid-Emblem, dass es ebenfalls nur innerhalb der ersten 48 Stunden zu verdienen gibt.

Bungie selbst rät dazu, die Kampagne von „Die finale Form“ und die Exotische Quest „Wildcard“ abzuschließen, um die Story bestmöglich erleben zu können.

Worauf muss ich achten? Wichtig ist zu erwähnen, dass der Brunnen des Warlocks in Grund und Boden generft wurde. Euer langjähriger Supporter ist damit vom Tisch und ihr müsst nun dafür Alternativen finden.

Titanen haben mit ihrem Kriegsbanner oder dem Leere-Fokus und ihrer Bubble gute Chancen den Platz des Warlocks einzunehmen. Seid darauf vorbereitet und sichert euch zudem noch das eine oder andere neue Exotic aus „The Final Shape“.

Wo wird der Raid stattfinden? Offiziell wurde noch nicht offenbart, wo sich der Raid befinden wird, doch einige Leaks haben ihren Weg zu den Fans gefunden. Laut X-User JpDeathBlade (via x.com) wird sich der Raid in der Nähe des Monolithen befinden, indem sich der Zeuge aufhält.

Spieler sollen sich bereit machen und die letzte Bedrohung der Menschheit vernichten. Ob im Raid tatsächlich der Zeuge bekämpft wird, ist noch nicht bekannt. Sollten weitere Infos bezüglich des neuen Raids offenbart werden, wird unser Artikel aktualisiert. Mehr darüber, wie ihr schnell euer Powerlevel erhöhen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide: Destiny 2: So erreicht ihr schnell Powerlevel 2000 in The Final Shape