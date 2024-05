Neuer Nerf in Destiny 2 zerstört den ultimativen Heiler aus eurem Trupp – Das ist jetzt eure beste Alternative

In Destiny 2 hat Bungie viele Änderungen der Klassen angekündigt und eine davon betrifft die Warlocks. Die Änderung ist so massiv, dass sie eure Klasse von einer jahrelangen Pflicht befreit: die Pflicht des Heilers.

Was hat Bungie angekündigt? Im neuesten TWiD-Post (via bungie.net) von Destiny 2 hat Bungie viele Änderungen bezüglich der verschiedenen Sub-Klassen angekündigt. Diese sollen mit „The Final Shape“ aktiv werden und starke Fähigkeiten nerfen sowie schwache buffen. Die wichtigste Änderung ist jedoch die des Warlocks. Der Brunnen des Lichts galt als ultimative Heiler-Fähigkeit und war für DPS-Phasen in Raids sowie Dungeons essenziell.

Viele Warlocks waren deshalb regelrecht dazu gezwungen, den Brunnen auszurüsten. Mit der kommenden Änderung aber könnte sich der Zwang ändern, denn die Nerfs sind so verheerend, dass sich eine Benutzung fast nicht mehr rentiert.

Titan wird zur besseren Alternative

Was wird sich ändern? Damit ihr ungefähr wisst, wie heftig der Nerf der Warlocks ist, haben wir euch den Part der Änderung in unserer grauen Box aufgelistet. Klappt diese für Informationen auf:

Änderungen für den Brunnen des Lichts (EN) Well of Radiance: Now grants radiant for 8 seconds when players exit the Well of Radiance area. Reduced player survivability while standing in the Well of Radiance aura. Reduced healing per second from 100 to 50 health points, matching restoration x2. Increased heal on cast from 40 to 300 health points. Reduced damage resistance vs. non-boss combatants from 40% to 20%. Reduced damage resistance vs. boss combatants from 40% to 10%. Note: damage resistance vs. enemy players is unchanged. Increased maximum Orbs of Power from defeating targets while in your Well of Radiance aura from 4 to 5.



Welche Alternative gibt es noch? Tatsächlich gibt es nicht viele, die die Rolle des Healers einnehmen können. Der Warlock bietet direkt einen Heilungseffekt, Schadensreduktion und -buff in seinem Brunnen, doch diese Effekte wurden, außer der Schadensbuff, massiv gestutzt.

Als Alternative bietet die Bubble des Titanen gute Effekte, die man in Bosskämpfen ausnutzen kann. Spieler bekommen jetzt beim Durchschreiten dieser Kugel einen Leere-Schild spendiert. Hüter, die sich in der Nähe befinden, profitieren auch von einem temporären Schild gegen Schaden.

Der Buff „Waffen des Lichts“ ist nun aber nicht mehr im Titan-Paket enthalten und muss mit dem Exo „Helm des 14. Heiligen“ aktiviert werden. Wer diese Änderung beobachtet, stellt fest, dass Hüter bald dieselben Strategien für Bosskämpfe verwenden werden, wie damals zu „Destiny 1“-Zeiten. Damals gab es keine Brunnen-Warlocks und man verließ sich voll und ganz auf die Supportfähigkeiten des Titanen.

Muss man auf den Brunnen-Warlock komplett verzichten? Nicht ganz. Die Bubble des Titanen bietet nun viel bessere Gründe, diesen anstelle des Brunnens zu verwenden, doch in leichteren Aktivitäten ist die Ulti des Warlocks immer noch gut.

Die Schadensreduktion wurde in Mitleidenschaft gezogen, aber wenn ihr das Exo „Der Hirsch“ ausrüstet, profitiert ihr in Rifts und im Brunnen von einer 25 % höheren Schadensreduktion. So könnt ihr wenigstens eure Ausdauer im Kampf erhöhen und trotzdem den heiligen Brunnen verwenden und nützlich sein.

Was haltet ihr von der kommenden Änderung? Glaubt ihr, sie wird die Warlocks endlich von ihrer Pflicht befreien, damit sie Nova-Bomben schmeißen können? Lasst uns eure Meinungen dazu in den Kommentaren erfahren! Destiny 2 entfernt bald eure besten Mods für Waffen, macht sie dafür aber stärker