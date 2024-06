Destiny 2: So erreicht ihr schnell Powerlevel 2000 in The Final Shape

In Destiny 2 möchte jeder Spieler die Spitz-Grenze erreichen, um seinen Hüter auf das maximale Powerlevel zu pushen. Auch in The Final Shape gibt es eine neue Grenze und diese ist auf 2000 festgesetzt. Wie ihr sie schnell erreichen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das Powerlevel? In Destiny 2 besitzt euer Hüter einen Wert, der für eure Macht steht: das Powerlevel. Je nachdem, wie hoch dieser Wert ist, lässt sich schwieriger Content leichter spielen. Darunter fallen Raids, Dungeons und sogar Dämmerungen.

Die Power-Punktzahl eures Hüters setzt sich aus dem Durchschnittswert eurer angelegten Ausrüstung zusammen. Zieht ihr also Ausrüstung mit einem höheren Level an, erhöht sich automatisch euer Powerlevel. Es ist also zum Start jedes DLCs wichtig, neue Level durch stärke Ausrüstung zu grinden. Wie ihr das in The Final Shape tun könnt, zeigen wir euch hier.

So erreicht ihr schnell Powerlevel 2000

Wie kann ich mich schnell leveln? Damit ihr wisst, wie ihr euch schnell leveln könnt, müsst ihr zuerst die Level-Grenzen aus „The Final Shape“ kennen. Folgende sind bekannt:

Power-Untergrenze: 1900

Weiche Grenze: 1940

Mächtige Grenze: 1990

Harte Grenze/Spitzen-Grenze: 2000

Jeder Hüter startet mit 1900 Punkten. Die „Weiche Grenze“ bis zu 1940 Power kann dabei leicht mit normalen Aktivitäten und Loot aus jeder Quelle erhöht werden – der droppt zufällig. Um die Mächtige- oder die Spitzen-Grenze zu erreichen, benötigt man jedoch Primus-Engramme oder Spitzenausrüstung. Ohne diese bekommt ihr keine höheren Items, die euren Hüter pushen.

Der erste Schritt um schnell die „Weiche Grenze“ zu überschreiten ist die neue Kampagne auf Legendär abzuschließen. Beim Abschluss erhaltet ihr garantiert ein neues Exo aus „The Final Shape“ und ein vollständiges Rüstungsset mit Powerlevel 1960.

Nachdem ihr die Kampagne abgeschlossen habt, gilt es Aktivitäten aufzusuchen, die euch Primus-Engramme bescheren. Ihr bekommt seit dem neuen DLC keine Belohnungen mehr für eine bestimme Anzahl an Abschlüssen aus dem Gambit, der Vorhut und dem Schmelztiegel.

Stattdessen versorgt das neue „Pfadfinder“-System euch mit Primus-Engrammen, EXP und Glanzstaub. Ihr solltet also vorerst den Pfandfinder für die Ritual-Aktivitäten und das Bleiche Herz fokussieren. Habt ihr alle Belohnungen abgestaubt, solltet ihr euch Spitzenausrüstungen aus Spitzenaktivitäten sichern. Dazu gehören: Raids, Dungeons und Exotische Missionen. So solltet ihr schnell an die Grenzen gelangen.

Wie hoch muss mein Powerlevel im kommenden Day One des neuen Raids sein? Das notwendige Powerlevel für den Contest-Mode am Freitag beträgt 1965. Es reicht also vollkommen, wenn ihr mit einem Charakter die Kampagne auf Legendär abschließt und dann noch die eine oder andere Spitzenaktivität mitnehmt für einen kleinen Boost.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Mechanik hinter der geteilten Einsatztrupp-Power nicht für den Contest-Mode aktiv sein wird. Ihr müsst also selber grinden.

Muss ich alle Charaktere einzeln leveln? Nein. Seit dem neuesten Update teilen sich all eure Hüter den Powerlevel-Fortschritt. Das heißt, sollte euer Main-Hüter die Stufe 1960 erreicht haben, bekommen eure beiden anderen Charaktere auch Items gedroppt, die sich auf Stufe 1960 befinden.

Theoretisch wäre es also möglich bei jedem Charakter die Spitzenausrüstungen einzusacken, um so noch schneller die Grenze von 2000 zu erreichen. So oder so, ihr müsst eure Handschuhe anziehen und mit dem Grind anfangen, um bereit für den Raid zu sein. Mehr zum neuen Raid erfahrt ihr hier: Destiny 2 möchte seine Hüter leiden sehen, lässt neuen Raid 3 Tage nach DLC-Release starten