Destiny 2: Khvostov bekommen – So findet ihr das exotische Sturmgewehr

Die Khvostov war die erste Waffe, die ihr in Destiny 1 erhalten habt. Mit The Final Shape könnt ihr das Sturmgewehr jetzt erneut bekommen – in einer besonderen, exotischen Variante. Wie ihr die exotische Khvostov bekommt, zeigen wir euch hier.

Was ist die Khvostov?

Die Khvostov ist ein Automatikgewehr und die erste Waffe, die ihr in Destiny 1 erhaltet.

Mit The Final Shape kehrt die Khvostov als legendäre und exotische Waffe zurück.

Der exotische Perk des Gewehrs bewirkt, dass jeder siebte Schuss von getroffenen Gegnern abprallt und zu einem Querschläger wird.

Der Querschläger prallt jedoch nicht nur 1x ab, sondern springt zwischen mehreren Gegnern hin und her.

Destiny 2: Khvostov 7G-0X bekommen – So geht’s

Schritt 1: Legendäre Khvostov finden

So bekommt ihr die Khvostov: Um die exotische Khvostov zu bekommen, müsst ihr zunächst die legendäre Version des Automatikgewehrs finden. Anschließend müsst ihr auf „Das Bleiche Herz“ alle „Verlorenes Verschlüsselungs-Bits“ sammeln und die legendäre Khvostov zur exotischen Version upgraden.

Hier nochmal die einzelnen Schritte, wie ihr die legendäre Khvostov bekommt, in der Übersicht:

Beendet die Kampagne von The Final Shape

Sammelt alle 15 „Verlorenes Verschlüsselungs-Bit“

Die ersten 9 „Verlorenes Verschlüsselungs-Bit“ findet ihr in den Regionstruhen im Bleichen Herz des Reisenden: 3 Truhen in „Der Absatz“ 3 Truhen in „Die Blüte“ 3 Truhen in „Die Sackgasse“



Die Markierung zeigt an, wie die Regionstruhen auf der Map aussehen

Startet die Questline von „Micah-10“ und spielt bis zu der Mission „Allein in der Dunkelheit“, damit ihr die Zysten-Missionen freischaltet, durch die ihr die übrigen 6 „Verlorenes Verschlüsselungs-Bit“ bekommt.

Macht die Zysten-Missionen Geflügeltes Ass Sengendes Licht Erdrückende Dunkelheit Mottenbefallene Höhle Schlächter Schwerttanz

Habt ihr alle 15 „Verlorenes Verschlüsselungs-Bit“ gesammelt, bekommt ihr ein „Verlorenes Verschlüsselungscode“

Reist zu „Das Bleiche Herz“ und geht mit dem „Verlorenes Verschlüsselungscode“ zu der Stelle, an der ihr in Destiny 1 erstmals die Khvostov in einer Truhe gefunden habt. Reist zur Landezone „Die Sackgasse“ und begebt euch zurück zur Mauer. Folgt der Straße, bis ihr eine verschlossene Regionstruhe entdeckt. Dort findet ihr die legendäre Khvostov Öffnet die Truhe mit dem „Verlorenes Verschlüsselungscode“



Schritt 2: Legendäre Khvostov zur exotischen Khvostov upgraden

Als Nächstes müsst ihr eure legendäre Khvostov zu der exotischen Variante upgraden. Dafür erwarten euch die folgenden Schritte:

Sammelt 17 „Partikel des Lichts“

Die ersten 8 „Partikel des Lichts“ bekommt ihr, wenn ihr die Visionen des Reisenden im „Das Bleiche Herz“ findet

Für die verbleibenden 9 „Partikel des Lichts“ müsst ihr die Endbosse der neuen Umsturz-Aktivität besiegen. Es gibt drei Bosse pro Region Jeder Boss lässt ein „Partikel des Lichts“ fallen Es ist nicht sicher, ob die Bosse zufällig spawnen oder einer bestimmten Rotation folgen. Es soll allerdings helfen, die Bosse solo zu besiegen, da ihr dann mit jedem Abschluss einem neuen Boss begegnet. Wir ergänzen genauere Infos, sobald wir mehr wissen.

Wenn ihr alle 17 „Partikel des Lichts“ habt, bekommt ihr ein „Partikel des ursprünglichen Lichts“

Reist zu dem Standort, wo im ursprünglichen Turm der Sprecher war und platziert die Visionen des Reisenden in den dort stehenden Sockeln

habt ihr alle Visionen in den Sockeln platziert, spawnt vor euch eine goldene Truhe

Öffnet die Truhe und sammelt eure exotische Khvostov ein

Wenn ihr nicht wisst, wo ihr für die einzelnen Schritte zum Erhalt der Khvostov hin müsst, könnt ihr euch das Video des YouTubers Datto anschauen. Der steuert die einzelnen Gebiete an:

Die exotische Khvostov zählt sicherlich zu den spannendsten Waffen in Destiny 2, die mit The Final Shape ins Spiel kamen, da sie sowohl im Add-Clear als auch im PvP solide performt.

