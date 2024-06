Destiny 2: „Nicht endende Jagd“ freischalten – So bekommt ihr die exotische Sniper

Destiny 2: The Final Shape lockt über 300.000 Hüter auf Steam an – Was sagen die ersten Reviews?

Von Cayde-6 erhaltet ihr dann die exotische Quest „Wild Card“, für dessen Abschluss ihr von Cayde-6 in der verlorenen Stadt (The Lost City) die „Nicht endende Jagd“ bekommt.

So bekommt ihr die „Nicht endende Jagd“: Um die „Nicht endende Jagd“ freischalten zu können, müsst ihr die Kampagne von The Final Shape vollständig beendet haben.

Mit The Final Shape erhielt die „Nicht endende Jagd“/ „Still Hunt“ Einzug in Destiny 2 . Wir zeigen euch, wie ihr die exotische Sniper freischaltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to