Destiny 2: Wir haben einen Destiny-Experten gefragt, was er von der neuen Subklasse hält

MeinMMO-Autor Dariusz hat mit dem deutschsprachigen Destiny-Experten Nexxoss über The Final Shape gesprochen. Hier erfahrt ihr, was er von der neuen Subklasse hält.

Bungie hat MeinMMO-Autor Dariusz zum Testen von The Final Shape eingeladen. Auf dem Preview-Event hat er einige Destiny-Experten kennengelernt und auch mit dem deutschsprachigen YouTuber und Twitch-Streamer „Nexxoss Gaming“ gesprochen.

Die beiden haben sich über die Inhalte der kommenden Erweiterung und dessen Gameplay ausgetauscht. Für euch haben wir Nexxoss jetzt nochmal ganz direkt gefragt, was er als Destiny-Experte von der neuen Subklasse Prismatic hält und wie sein Eindruck von den neuen Exotics ist.

Den Ersteindruck von Dariusz zu The Final Shape findet ihr hier:

Nexxoss über Prismatic: „Die Community wird sich hier stark austoben können“

MeinMMO: Würdest du dich unseren Lesern kurz vorstellen?

Nexxoss: „Mich kennt man auf YouTube und Twitch als Nexxoss Gaming. Ich erstelle seit 10 Jahren Content zu Destiny 1 und Destiny 2, bin also von Anfang an dabei und hatte damals sogar die Beta von Destiny 1 gespielt. Mittlerweile gibt es bei mir auf den zwei YouTube-Kanälen und dem Twitch-Kanal mehr als nur Destiny. Dennoch habe ich nie aufgehört, Destiny zu zocken und das Spiel hat mich auch nach all den Jahren immer noch in seinem Bann.“

MeinMMO: Was hältst du von der neuen Subklasse Prismatic?

Nexxoss: „Finde die Idee extrem cool. Ich glaube, viele Hüter haben sich schon länger die Möglichkeit gewünscht, die Fähigkeiten zu mixen. Mit Final Shape wird da ein kleiner Traum wahr.

Da ich ja schon das Vergnügen hatte, die Fähigkeiten zu testen, kann ich sagen: spielt sich ziemlich cool. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten mit den Fähigkeiten, die sich dann alle nochmal mit den Exotischen Rüstungen und Waffen erweitern lassen. Ich glaube, die Community wird sich hier stark austoben können.“

Was macht Prismatic? Die neue Subklasse „Prismatic“ ermöglicht euch, die Mächte der verschiedenen Subklassen zu kombinieren. Ihr könnt beispielsweise eine Leere-Ult, eine Stasis-Granate und einen Solar-Nahkampfangriff gleichzeitig im Kampf einsetzen. Obendrein könnt ihr verschiedene Fragmente der einzelnen Subklassen kombinieren.

Falls ihr den epischen Launch-Trailer zu The FInal Shape noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen:

Das Titan-Exotic „gibt Raketenwerfern eine ganz neue Bedeutung“

Neben seinem Eindruck zu der neuen Subklasse hat Nexxoss uns auch verraten, wie er die neuen Exotics findet. Das „Golden Gun“-Scharfschützengewehr sowie die Raketenwerfer-Brustpanzerung haben einen besonderen Eindruck hinterlassen:

MeinMMO: Wie findest du die neuen Exotics

Nexxoss: „Bis jetzt gefallen sie mir gut. Wenn The Final Shape dann releast, muss ich natürlich alles nochmal nachtesten, aber bisher: sehr cool!“

MeinMMO: Gefällt dir ein Exo besonders gut?

Nexxoss: „Waffentechnisch reizt mich aktuell die Exo Sniper ‘Still Hunt’ [deutsch: ‘Nicht endende Jagd’] sehr. Besonders der Jäger dürfte von der neuen Sniper stark profitieren, den die kann man beispielsweise mit dem exotischen Helm ‘Himmlischer Nachtfalke’ kombinieren, um noch mehr Schaden rauszuholen. Dennoch können auch die Warlocks und Titans mit der Exo viel anfangen, einfach, weil die Fähigkeit in dieser Form einzigartig ist.“

Auf seinem YouTube-Kanal spricht Nexxoss noch etwas detaillierter über die ‘Still Hunt’, das Video seht ihr hier:

Nexxoss: „Bei den Rüstungen sticht für mich die Titan Exo ‘Hazardous Propulsion’ [deutsch: ‘Gefährlicher Antrieb’] heraus. Die Raketen, die durch die Exotische Brustpanzerung abgefeuert werden, sind echt stark, aber besonders die Verstärkung von Raketenwerfern, die nach der Nutzung des Exotischen Perks stattfindet, gibt Raketenwerfern eine ganz neue Bedeutung. Ich bin gespannt auf die Schadenstests der Rüstung, sobald The Final Shape Release hat.“

Raketenwerfer und Golden Gun

Was zeichnet Still Hunt aus? Still Hunt ist ein Solar-Scharfschützengewehr dessen Exotic-Perk es zu einer Golden Gun macht. Wie bei der Super des Jägers habt ihr auch bei dem neuen exotischen Gewehr einen Balken, der sich auflädt, in dem ihr Sphären der Macht einsammelt oder Präzisionstreffer landet.

Sobald der Balken vollständig gefüllt ist, könnt ihr den Nachlade-Knopf gedrückt halten und das Gewehr in eine Golden Gun verwandeln. Anschließend habt ihr drei „Golden Gun“-Schüsse, wobei der angerichtete Schaden mit jedem weiteren Schuss steigt.

Im „Golden Gun“-Modus verbraucht ihr keine Spezialmunition, im Gegenteil, ihr haltet sogar drei Schuss, wenn ihr den Modus aktiviert.

Was zeichnet Hazardous Propulsion aus? Hazardous Propulsion ist eine exotische Brustpanzerung für den Titan, das kinetische Exodus-Raketen lädt, wenn ihr Präzisionstreffer oder Todesstöße mit euren Waffen ausführt. Diese Raketen werden dann zielgerichtet abgefeuert, wenn ihr eure Klassenfähigkeit einsetzt.

Außerdem erhöht Hazardous Propulsion temporär den Schaden, den ihr mit allen anderen Raketen anrichtet, wenn ihr einem Gegner Schaden mit den Exodus-Raketen zufügt. Bei ersten Tests lag der Schadensboost bei etwa 35 % für 10 Sekunden, wobei sich der Wert zum offiziellen Release von The Final Shape noch verändern kann.

