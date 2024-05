Destiny 2: „Zavala als End-Boss?“ – Fans glauben, der Launch-Trailer zu The final Shape deutet einen Verrat an

Mit The Final Shape beendet Bungie im Sommer 2024 die „Licht und Dunkelheits“-Saga von Destiny 2. Die Hüter bereiten sich auf den finalen Kampf gegen den Zeugen vor, der Launch-Trailer verwirrt die Spieler.

Was zeigt der Trailer? Der Launch-Trailer zu The Final Shape zeigt uns etliche Videosequenzen aus dem Verlauf der Kampagne der Erweiterung. Ikora erklärt, dass sie „keine Freunde mehr begraben will“, Cayde-6 möchte „das Ende von allem“ verhindern und Zavala … Zavala bekommt von dem Zeugen angeboten, auf die Seite der Zeugen zu wechseln.

Ikora fleht Zavala an, „das“ nicht zu tun. Zuvor erklärte sie noch, dass der Zeuge ihnen nur das zeige, was er für ihre Wünsche hält und sie belüge. Dann wird der Trailer deutlich actionreicher, Kämpfe entfachen und Ikora wird von einem Schuss im Rücken getroffen. Währenddessen kämpfen ausgerechnet Cayde und Crow Seite an Seite.

Wie es mit Zavala weiterging und ob er sich dem Zeugen anschließt, erfahren wir nicht. Einige Spieler glauben in den sozialen Netzwerken aber bereits an einen Verrat.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu The Final Shape:

Was sagen die Fans zu dem Trailer? Der Launch-Trailer kommt in der Community von Destiny 2 richtig gut an. Ein Spieler schreibt auf YouTube sogar: „Der Trailer ist besser als der letzte Star-Wars-Film Episode 9.“

Viele Fans sind aber auch verwirrt. Was wird aus Zavala? Was wird aus Ikora? Manche Spieler haben bereits Vermutungen, die einer Horrorvorstellung gleichkäme:

ActuallyAquaman via Reddit: „Das könnte die Art sein, wie sie Zavala rausschreiben. Ich frage mich, ob er der Endboss der Kampagne ist.“

notmyproblem23 via YouTube: „Also schließt sich Zavala dem Zeugen an und Ikora stirbt?“

HardOakleyFoul via Reddit: „Zavala als End-Boss der Kampagne?“

The Final Shape hält auf jeden Fall einige Überraschungen und spannende Neuerungen parat. Es werden mit dem Release der Erweiterung aber auch wieder einige Inhalte aus dem Loot-Shooter entfernt. Auf MeinMMO findet ihr eine Übersicht: Destiny 2: Alle Inhalte, die mit dem Release von „The Final Shape“ verschwinden