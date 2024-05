Destiny 2: Alle Inhalte, die mit dem Release von „The Final Shape“ verschwinden

Mit dem Release von „The Final Shape“ wird Destiny 2 viele Inhalte, Aktivitäten und Quests in seinen berüchtigten Tresor packen, damit wieder genug Platz für neue Inhalte da ist. Welche Inhalte ihr vermissen werdet, zeigen wir euch in der Liste.

Warum verschwinden die Inhalte? In jeder neuen und großen Erweiterung von Destiny 2 packt Bungie immer seinen Mülleimer aus. Viele ältere Inhalte aus Seasons der vorigen Erweiterung verschwinden dann in die Leere des Tresors und können so nicht mehr ge- oder erspielt werden. Dazu zählen Items wie Währungen, Artefakte, Schiffe, Sparrows, Geisthüllen und vieles mehr.

Auch mit „The Final Shape“ wird Bungie erneut ausmisten, damit Destiny 2 wieder Platz für neue Inhalte bekommt. Der H.E.L.M verliert dann seine Räume und hält diese bereit für weitere saisonale Händler, die dann bei Zeit an Relevanz gewinnen werden. Damit ihr nun wisst, welche Inhalte tatsächlich flöten gehen, zeigen wir euch eine kleine Übersicht.

Alle Inhalte, die mit „The Final Shape“ verschwinden

Welche Inhalte verschwinden bald? Blueberrys.gg hat in Zusammenarbeit mit DTR und Rocketbiscuits eine Grafik erstellt, in der ihr sehen könnt, welche Inhalte genau verschwinden werden. Diese betreffen nicht nur saisonale Inhalte, sondern auch Items und Dinge, die mit dem kostenlosen Event „Into the Light“ erschienen sind. Wir zeigen euch die Grafik:

Grafik für Items und Dinge die mit „The Final Shape“ verschwinden (via reddit.com)

Zu den verbannten Dingen gehören zuerst einmal alle storyrelevanten Missionen sowie Händler der jeweiligen Season. Währungen, Schlüssel, Items und Mehrspieleraktivitäten verschwinden auch. Zugehörige Engramme zum Fokussieren von Items sowie exotische Items aus Triumphen wird Bungie auch einkassieren.

Was die Items zu „Into the Light“ betrifft, so verschwindet die Halle der Champions, das Pantheon, alle Quests von „Ins Licht“, die seltenen Versionen des Brave-Arsenals, der Superblack-Shader und die Parade-Rüstungen.

Zu guter Letzt gibt es noch allgemeine Items, die verschwinden. Darunter zählen:

Die legendären Bruchstücke

Beutezüge der Vorhut, Schmelztiegel und Gambit

Mods Minor-Spezifikation Major-Spezifikation Boss-Spezifikation Besessenen-Spezifikation Meister-Härtefall-Spezifikation

Resonanzlegierung

Harmonische Legierung

Vor allem die legendären Bruchstücke solltet ihr noch vor dem Release von „The Final Shape“ verprassen, denn diese verschwinden dann endgültig und können euch so ein großes Loch in der Brieftasche hinterlassen. Nutz deshalb Händler wie Eris Morn und bunkert euch durch ihre Illusorischen Fragmente viele Exemplare um bei einem Glimmer-Mangel flüssig zu bleiben.

Habt ihr schon euren Charakter bereit für den DLC gemacht oder seid ihr noch am Ausmisten? Wir haben euch für die Vorbereitung eine Liste erstellt, die ihr erledigen solltet, bevor „The Final Shape“ startet: 7 Dinge in Destiny 2, die ihr vor dem Release von „The Final Shape“ erledigen solltet