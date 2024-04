Destiny 2: Roadmap zu „Into the Light“ zeigt alle Termine, die ihr wissen solltet

Das neue kostenlose Event „Into the Light“ hat den Hütern in Destiny 2 erneut einen Grund gegeben, sich einzuloggen. Damit ihr aber wisst, an welchem Datum, welche Inhalte offenbart werden, hat Bungie eine Roadmap erschaffen.

Was ist eine Raodmap? Eine Roadmap ist ein Plan, den die Entwickler für die Community erstellen. Dieser Plan fasst alle wichtigen Ereignisse und Termine zusammen, die in einem DLC oder Season erwartet werden können. Bungie hat in der Zeit zum Forsaken-Release öfter eine Roadmap veröffentlicht, damit sich die Spieler schon auf kommende Inhalte freuen können.

Nach zukünftigen Releases haben die Roadmaps jedoch nachgelassen und Bungie veröffentlichte selten Übersichten zu kommenden Inhalten. Jetzt, mit dem Release des neuen Events hat Bungie eine Roadmap erschaffen, damit ihr wisst, was euch in den kommenden Tagen vor „The Final Shape“ erwarten wird. Wir zeigen sie euch.

Destiny 2: Into the Light – Alle Termine aus der Roadmap

Welche Termine sind wichtig? Auf der Roadmap werden verschiedene Termine offenbart, die neuen Content nach und nach freischalten. Die Roadmap wurde ursprünglich von Bungie auf der Plattform x.com (ehemals Twitter) veröffentlicht. Hier ist die Übersicht:

Folgende Termine lassen sich aus der Roadmap vernehmen:

Das neue Arsenal und seine Waffen Ab dem 09. April Elsies Gewehr Fallende Guillotine Rand-Transit Die Einsiedlerspinne Uneinigkeit SR4 Erbfolge Ab dem 16. April Der Gipfel Mitternachtsputsch Ab dem 23. April Hammerhead Nachsicht Ab dem 30. April Lunas Geheul Hochofen

Exotische Missionen Das Wispern – Ab dem 09. April Stunde Null – Ab dem 14. Mai

Pantheon – Raid-Modus gegen Bosse Vom 30. April bis zum 03. Juni

Neue PvP-Maps Ab dem 07. Mai



Warum sind einige Aktivitäten nicht sofort spielbar? Wer neu ist und Bungie nicht so lange kennt, wird nun verwundert reinschauen. Nicht alle Aktivitäten und Items werden zum Start vorhanden sein. Die Entwickler nutzen in diesem Falle das berüchtigte „Timegating“. Mit dieser Methode halten die Entwickler absichtlich einige Inhalte zurück, um sie stückweise an die Community loszulassen.

So haben die Spieler in verschiedenen Zeitabständen immer etwas Neues, wo es sich zum Einloggen lohnt. Obwohl sich das in der Theorie gut anhört, sind viele Spieler damit unzufrieden. Schon vor dem Release von „Into the Light“ beschwerten sich Hüter über das Timegating der neuen Knarren.