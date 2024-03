Destiny 2: Spieler zwingen Bungie dazu, eine „feige Änderung“ zurückzunehmen

Big Trouble in Little China ist ein Fantasy-Action-Film von John Carpenter mit Kurt Russell aus dem Jahr 1986.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Und was, wenn man da gerade wichtige Real-Life-Verpflichtungen hat? Ausgerechnet in dieser Woche den Pudel föhnen, den Garten umgraben oder die Steuererklärung machen muss?

Destiny 2: Season of the Wish – Guardian Games All-Stars Trailer

Das war der Strei t: Es geht um das neue kostenlose Update „Into the Light“, das Bungie gerade in drei Streams vorstellt. Die kostenlose Erweiterung soll die Spieler unterhalten, bis Anfang Juni endlich The Final Shape erscheint. Das wurde ja verschoben und Destiny 2 leidet nun unter einer Content-Dürre.

Beim Online-Shooter Destiny 2 gab es in den letzten Tagen große Aufregung um eine plötzliche Kursänderung: Bungie wollte 6 der versprochenen 12 neuen Waffen erst im Laufe von 6 Wochen ins Spiel bringen. Die letzte hätte es erst eine Woche vor der Erweiterung “Die Finale Form” gegeben. Jetzt rudert Bungie offiziell zurück und bietet Spielern einen Kompromiss an.

