Koreanisches Entwicklerstudio stellt neuen Shooter vor – „Destiny und Warframe bekommen ein Baby?“

Mit The First Descendant bringt Nexon Games einen neuen Looter-Shooter auf den Markt. Spieler vergleichen den Titel schon jetzt mit Bungies Erfolgshit Destiny.

Was ist das für ein Spiel? The First Descendant ist ein kommender Looter-Shooter mit Rollenspiel-Elementen, der von dem koreanischen Studio Nexon Games entwickelt wird.

In dem kostenlos erscheinende Titel verkörpert ihr sogenannte „Nachfahren“, die über besondere Fähigkeiten verfügen sollen. Die Steam-Seite des Shooters listet folgende Features für das Gameplay auf:

Fähigkeiten

grenzenlose Beweglichkeit

mit Greifhaken aneinandergereihte Aktionen

Schusswaffen sowie zusätzliche Effekte

Außerdem heißt es, dass ihr kooperativ mit bis zu 4 Spielern gegen Bosse auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden kämpfen und jenen Boss-Gegnern im Gefecht verschiedene Körperteile zerstören könnt.

Euren Charakter sollt ihr für diesen Zweck mit 3 Schusswaffen, 4 sekundären Ausrüstungsteilen und diversen Zweitwaffen ausrüsten können. Ebenso sei es möglich, euren Charakter sowie dessen Geschick mit den Waffen mittels Gegenstände zu verbessern.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt von Minute 00:09 bis 00:25 verschiedene laufende Charaktere in unterschiedlichen Settings von hinten. Bei Minute 00:28 seht ihr anschließend erstmals 3 Charaktere von vorne. Ab Minute 00:30 startet dann die Action und das Tempo des Trailers zieht ordentlich an.

Von Minute 00:30 bis 00:36 können wir erstmals einen Blick auf das Gameplay werfen. Hier zeigt der Trailer eine Auseinandersetzung mit KI-Gegnern, einen Sprungangriff und die rasante Bewegung mittels eines Greifhakens.

„Sieht aus wie Anthem kombiniert mit Destiny“

Wie kommt der Trailer an? Gemessen an den „Gefällt mir“-Angaben auf YouTube sind die Spieler bezüglich des Trailers geteilter Meinung. Bei knapp 29.000 Aufrufen besitzt der Trailer lediglich 499 Likes und 212 Dislikes (Stand 09. August 2022, 13:00 Uhr).

In den Kommentaren vergleichen viele Spieler den Shooter bereits jetzt mit Destiny bzw. Destiny 2 und anderen bekannten Vertretern des Genres.

MAK: „Ein neues Anthem?“

NekFreak: „Outriders 2.0.“

Wilhart: „Destiny und Warframe bekommen ein Baby?“

Auch in den Kommentaren auf dem YouTube-Kanal des amerikanischen Onlinemagazins GameSpot ist Bungies Erfolgstitel Destiny ein sich wiederholendes Thema:

Eliott Edeki: „Sieht aus wie Anthem kombiniert mit Destiny. Hoffe, es stellt sich heraus, gut zu sein.“

Ethan Chavez: „Yoo, es sieht aus wie Destiny 2.“

Auf welchen Plattformen erscheint der Shooter? The First Descendant erscheint auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wann erscheint der Shooter? Ein genaues Release-Datum zu The First Descendant ist derzeit noch nicht bekannt. Die Steam-Seite des Shooter verrät jedoch, dass es „bald“ erscheinen soll („Coming soon“). Es ist also durchaus möglich, dass die Veröffentlichung noch 2022 stattfindet.

Im Vorfeld zu dem Release wird eine Beta auf Steam spielbar sein. Diese startet – wie uns der Reveal-Trailer verrät – am 20. Oktober 2022 und läuft bis zum 26. Oktober 2022. Bereits jetzt könnt ihr euch für die Beta registrieren.

Was sagt ihr zu dem Trailer? Findet ihr, The First Descendant sieht spannend aus oder seid ihr eher skeptisch, bis wir mehr von dem Spiel sehen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

