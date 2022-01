Die 8 besten Loot-Shooter 2022 – Für PC, PS4, PS5, Switch und Xbox

Das Genre der Loot-Shooter erfreut sich großer Beliebtheit dank süchtig machenden Mechaniken und packender Action. Ob auf PC, PlayStation, Switch oder Xbox – Spieler auf allen Plattformen verbringen viele Stunden in diesen Spielen, teilweise über viele Jahre. MeinMMO sagt euch deshalb, welche Loot-Shooter 2022 besonders gut sind.

Loot-Shooter sind ein vergleichweise junger Shooter-Trend, trotzdem gehören einige der bekanntesten Namen auf dem Markt zu diesem Genre. Ob Borderlands oder Destiny, Loot-Shooter vermischen den Suchtfaktor von Spielen wie Diablo mit der immersiven Action von Ballerspielen.

Besonders beliebt sind Loot-Shooter, weil sie ein flexibles Genre sind. Sie schaffen es, kurz- und langfristig zu motivieren, machen Solo oder im Koop Spaß und können mit voller Konzentration oder ganz nebenbei gespielt werden können. Dank Quests, Erfahrungspunkte, Skills, Builds und (na klar) Loot verschwimmen hier auch häufig die Grenzen zwischen Shooter und RPG. Das spricht ein breites Spektrum von Gamer-Interessen an.

Mit dieser Liste will ich die besten Loot-Shooter im Jahr 2022 für euch heraussuchen, und auch einen Ausblick auf die kommenden Hits geben. Auch, wenn ich meine Wahl möglichst objektiv treffen wollte, spielt meine persönliche Meinung gerade bei der Spielbeschreibung eine Rolle.

Über den Autor: Marko Jevtic ist seit Oktober 2021 bei MeinMMO als Shooter-Experte tätig. Er spielt seit frühester Kindheit alles, was annähernd interessant aussieht – und hat in den Jahren viele Spiele (nicht nur Shooter) sowohl casual als auch kompetitiv gespielt. Besonders Shooter mit rasantem Movement und tiefem Gunplay haben es ihm dabei angetan. Persönliche Favoriten sind dabei unter anderem DOOM, Splatoon, Quake, Apex Legends, Titanfall und Halo.



Auch privat ist er ein Shooter-Experte. Als Co-Leiter mehrerer Gaming-Discords hilft er Spielern, Streamern und Esports-Profis gleichermaßen dabei, die richtigen Settings und Geräte für Shooter zu finden. Daraus resultiert eine Expertise für alle Feinheiten des Shooter-Genres. Mit Legenden der Shooter-Community wie KovaaK (bekannt durch seinen populären Aim-Trainer) ist er in häufigem Kontakt.

Gewählt wurden die Spiele anhand von folgenden Faktoren:

Persönliche Einschätzung

Generelle Beliebtheit bei Kritikern und Spielern

Gameplay-Besonderheiten im Vergleich zur Konkurrenz

Anhaltender Support der Entwickler

Beachtet hierbei, dass die Liste rein alphabetisch sortiert ist. Es handelt sich hier also um kein Ranking, sondern um einen Überblick der besten Loot-Shooter im Jahr 2022. Diese Liste wird dementsprechend auch aktualisiert, sobald neue Loot-Shooter auf den Markt kommen, die einen Platz hier verdient haben.

Falls ihr auf einen Blick sehen wollt, welche Loot-Shooter es auf die Liste geschafft haben, oder mit einem Klick zu dem Spiel eurer Wahl gelangen wollt, empfehlen wir das Inhaltsverzeichnis:

Borderlands 3

Release: 13.09.2019 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Publisher: Gearbox Software | Modell: Buy-to-Play

Was macht das Spiel besonders? Für viele Spieler sind die Borderlands-Spiele der Inbegriff des Loot-Shooter-Genres. Das liegt insbesondere an der Absurdität der Waffen: Die sehen nicht nur schräg aus, die tun teilweise komplett verrückt Dinge und sie setzen sich aus mehreren zufälligen Elementen zusammen. So gibt es eine quasi unendliche Anzahl an Knarren, die ihr looten könnt.

Borderlands 3 mit seinen DLCs versetzt die Spieler gleich auf mehrere Planeten, in denen sie nach besserem Gear suchen können. 4 verschiedene Klassen mit je 4 Spezialisierungen sorgen dabei für Vielfalt und Optionen für RPG-Fans.

Dieses Video gibt Einblicke in den Wahnsinn von Borderlands 3

Pro Schier unendliche Anzahl an Waffen

Viele starke Build-Optionen

Mit oder ohne DLC viel Inhalt

Spannendes Setting, das Sci-Fi mit Western verbindet Contra Story und Humor sind Geschmackssache

Spiel bekommt keine neuen Inhalte mehr

Wiederspielwert leidet dank nerviger Warterei in Hauptmissionen

Wer sollte sich das Spiel genauer anschauen? Borderlands 3 eignet sich sowohl für Solo-Spieler als auch für eine Gruppe im Koop. Besonders Spieler, die auf das Gefühl absoluter Übermächtigkeit stehen, kommen in Borderlands 3 auf ihre Kosten.

Schon früh bekommt ihr Waffen, die absolut verrückte Dinge tun und Dinge in allerlei Farben explodieren lassen. Zusammen mit den Klassen, die sich alle auf ihre Weise OP anfühlen können, kommt viel Freude auf. Trotzdem weiß das Spiel im Endgame zu fordern und verlangt dort gute Strategien und starke Shooter-Skills.

Zwar bekommt das Spiel 2022 keine Content-Updates mehr, dafür erhalten Neueinsteiger ein komplettes Paket mit sehr vielen Inhalten.

Destiny 2

Release: 28.08.2017 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia | Entwickler: Bungie | Modell: Free-To-Play mit kostenpflichtigen Erweiterungen

Was macht das Spiel besonders? Die ehemaligen Halo-Entwickler Bungie zeigen auch in Destiny 2, was sie können: epische Sci-Fi und großartiges Gunplay. Dank spannendem Loot, vielseitigen RPG-Elementen und viel Inhalt erfreut sich das Spiel auch 2022 großer Beliebtheit. Dazu kommt ein tolles Gunplay: In Destiny 2 fühlen sich alle Waffen ebenso gewichtig wie stark an, sodass jede neue Knarre im Inventar neuen Spaß ins Spiel bringt.

Das Grundspiel mit den ersten Erweiterungen ist kostenlos. Die neuesten Klassen, Waffen und Inhalte dürft ihr aber nur mit den kostenpflichtigen Erweiterungen und Season Passes erleben. Im Februar 2022 erscheint mit Witch Queen die nächste dieser Erweiterungen. Aber auch als Free-To-Play-Titel bietet Destiny 2 viele Stunden Spielspaß.

Neuer Trailer von Destiny 2 zeigt, wie gut die neue Thronwelt der Hexenkönigin aussieht

Pro Riesige Auswahl an Spielmodi und Aktivitäten

Spaßig allein und mit Freunden

Starke und vielseitige Klassen

Regelmäßige Updates halten euch an der Stange Contra Balance zwischen PvE und PvP sorgt immer wieder für Ärger

Inhalt wiederholt sich schnell und oft

Wer sollte sich das Spiel genauer anschauen? Die Mischung in Destiny 2 aus butterweichem Gunplay und übermächtigen Super-Fähigkeiten macht in jeder Konstellation Laune – egal ob solo oder in einem Raid-Team aus 6 Hütern. Spieler haben in jedem Fall sehr viel Content, auch wenn die meisten Endgame-Inhalte nur mit einem Team gespielt werden dürfen.

Dank der Seasons und den großen, jährlichen Erweiterungen gibt es auch immer wieder neue Gründe, weiterzuspielen. Der Fokus von neuem Content liegt aber deutlich auf den PvE-Elementen – der PvP-Modus kann sehr spaßig sein, fühlt sich dank schlechter Balance aber auch häufig „kaputt und unfair“ an.