Der Schmelztiegel nervt die Spieler von Destiny 2 gerade enorm: „Kaputt und unfair“

Der Schmelztiegel in Destiny 2 ist weiterhin eine Aktivität, die Spieler sehr regelmäßig zocken. Vor allem das Eisenbanner-Event und die Trials stehen hoch im Kurs. Doch die Destiny-2-Community ist damit nicht zufrieden. Trotz BattlEye machen nervige Cheater das PvP weiterhin unfair und das schlecht ausbalancierte Matchmaking erschwert es zusätzlich.

Trotz des Anti-Cheat-Systems „BattlEye“ sind Cheater weiterhin ein Thema in Destiny 2. Wer durchgehend ein faires Spiel erwartet, wird enttäuscht und erlebt immer wieder Ungereimtheiten.

Spieler werden One-Shot mit Handfeuerwaffen über die komplette Map gekillt

Gegner können durch Wände schauen und wissen genau, wo man sich gerade befindet

Auch mit mehreren sicheren Treffern lassen sich manche Gegner einfach nicht killen

Im Schmelztiegel geht derzeit nicht fair zu

Das kritisieren die Spieler derzeit im PvP: Die Spieler berichten, dass sie den Eindruck haben, durch Free2Play kommen gefühlt neue Cheater dazu. Auch, wenn es mit BattlEye etwas besser wurde, ist dieser Kampf Entwickler gegen Cheatanbieter keinesfalls entschieden.

Dazu kommt jetzt auch noch, dass die Matches extrem unausgewogen geworden sind. Gefühlt jedes zweite Match endet mit der sogenannten „Gnadenregel“. Ihrer Meinung nach liegt das zum Teil an überstarken Waffen und Fähigkeiten. Doch der Hauptgrund ist für sie das fehlerhafte Matchmaking-System, welches Bungie derzeit nutzt.

Auf reddit hat sich der Destiny-2-Spieler Why_Cry_ nun Luft gemacht:

Es scheint, als ob in letzter Zeit 80 % meiner Spiele von Anfang an verloren gehen, aufgrund der Art, wie Bungie die Teams ausbalanciert. Ich habe ständig 4 oder 5 unterdurchschnittliche / neue / unerfahrene Spieler in meinem Team, während das gegnerische Team eine Mischung aus durchschnittlichen bis guten Spielern hat.

Die PvP-Community ist sich einig: Der reddit-Post ist mit fast 5.000 Upvotes auf großen Anklang in der Destiny-2-PvP-Community gestoßen.

Viele Spieler haben unter dem Artikel von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Besonders im Eisenbanner war die Problematik sehr deutlich zu spüren. Das Matchmaking ist für die Spieler keinesfalls ausgewogen und schon gar nicht ausbalanciert.

Viele Spieler, wie der User itzlgk, haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht.

Die Verbindungen sind seit Monaten schrecklich und das Lobby-Balancing scheint ausschließlich auf Fähigkeiten aufgrund meiner Erfahrung und Dtracker zu beruhen. Ich bin ein ~2,8KD-‘Schwitzer’ und es bringt 100 % Kartoffeln [PvP-Spieler mit weniger Skill] in mein Team und versucht mich dazu zu bringen, sie alle gegen ein Team von durchschnittlichen Spielern durchzuziehen.

Spieler wünschen sich ein ausbalanciertes Matchmaking

Kennt ihr schon die neuen Shooter-Releases für 2022?

An dieser Stelle möchten wir euch auch noch kurz unseren aktuellen Shooter-Podcast empfehlen. Dort erfahren Shooter-Fans, An dieser Stelle möchten wir euch auch noch kurz unseren aktuellen Shooter-Podcast empfehlen. Dort erfahren Shooter-Fans, welche Release sie Anfang 2022 erwarten . Nach einer 2-Klick-Authentifizierung könnt ihr euch diesen auch schon anhören.

So soll Bungie das PvP jetzt retten: Im reddit machen die Spieler nun einen sinnvollen wie auch simplen Vorschlag, wie Bungie das PvP für jeden Spieler optimal ausbalancieren könnte.

Die ausgewählten Spieler, insbesondere, wenn viele Solospieler in der Lobby sind, sollten gleichmäßig auf beide Teams verteilt werden. Auf diese Weise würden wir weniger Gnadenregeln und mehr enge Spiele entstehen.

Why_Cry_, der Ersteller des reddit-Beitrags, schlägt hierfür ganz simpel ein zufälliges Balancing vor:

Ehrlich gesagt, wäre ein zufälliges Balancing besser als das, was wir jetzt haben. Im Moment wählt es in 90 % der Fälle das schlechteste Ergebnis aus. Wenn es zufällig wäre, wären es eher 50 %.

Ist das Elo-System die bessere Lösung? Auch ein Matchmaking, das auf dem Elo-Wert eines Spielers beruht, wäre eine weitere Option zur Lösung des Problems.

Das Elo-System würde alle Spieler nach ihrem Können einordnen und sie entsprechend ihres Elo-Wertes matchen. Je höher die Elo, desto besser der Spieler. Wenn das für beide Teams greift, sollte auch das die Lobbys ausgeglichener werden lassen.

Es gibt noch Cheater in Destiny 2

In Destiny 2 sind Cheater weiterhin ein Problem

Was die Cheater in Destiny 2 betrifft, blicken die Spieler derzeit etwas neidisch auf andere Shooter wie CoD Warzone. Einige PvP-Spieler hatten sich dazu geäußert und führten an: „In COD: Warzone gehts es ja nun auch, dass die Cheater zwar spielen können, aber keinen Schaden an den Spielern mehr ausrichten“.

Statt BattlEye überwacht hier das neue Anti-Cheat-System RICOCHET das Spiel. Zumindest hat das System sich als äußerst wirksam erwiesen und auch die Spieler nennen es teilweise einen „überwältigenden Erfolg“. Auch, wenn es weiterhin fliegende Autos im Battle Royale gibt.

Neues Anti-Cheat-System von CoD Warzone ist ein „überwältigender Erfolg“ laut Fans, aber die Freude ist gedämpft

Das wird für Destiny 2 jedoch keine Lösung sein, denn RICOCHET ist eigentlich ein Analysetool und greift nicht direkt ins Spiel ein. Auch wenn es gut klingt, dass Cheater keinen Schaden mehr machen können, war dies anscheinend in CoD Warzone nur ein Bug des Anti-Cheat-Systems und damit auch nicht von Dauer.

Eines ist jedenfalls sicher: Die PvP-Spieler in Destiny 2 sind derzeit ganz und gar nicht zufrieden. So ist es auch kein Wunder, dass die Spieler zu dem Schluss kommen: Bungie muss sich dringend, bevor Witch Queen am 22. Februar erscheint, seinem besten Modus mit voller Aufmerksamkeit widmen.

Sie gehen sogar so weit und sind der Meinung, der Schmelztiegel wird aussterben, wenn die Cheater und das unausgeglichene Matchmaking-System noch länger so im Spiel bleiben.

Wie ist eure Meinung? Stimmt ihr der Aussage zu und findet das Matchmaking-System in Destiny 2 ist tatsächlich zu unausgeglichen?

Und wie sind eure aktuellen Erfahrungen mit Cheatern im PvP? Findet ihr BattlEye ist ausreichend, um Cheater effektiv einzudämmen? Ist es besser oder schlechter geworden? Oder sagt ihr: Egal welches System, Cheater wird es immer geben? Verratet es uns doch in den Kommentaren.