Eigentlich ist es in Destiny 2 nicht Ungewöhnliches, wenn man im Gambit von einem Eindringling abgeholt wird. Doch diesem dreisten Spieler ist nicht einmal die Safe-Zone heilig. Er tötet das gegnerische Team bereits, da ist das Match noch nicht einmal gestartet.

Üblicherweise hat ein Eindringling im Gambit die wohl wichtigste Aufgabe. Er macht es dem anderen Team schwerer und sichert dem eigenen Team Zeit, um problemlos Gegner zu töten. Doch so viel Dreistigkeit hat in Destiny 2 noch kein Eindringling an den Tag gelegt. Noch bevor das Match überhaupt gestartet ist, hackt er sich in die Safe-Zone des gegnerischen Teams und tötet es.

Diese Aktion ist nicht nur fies und unfair, sondern auch eigentlich nicht möglich:

Die Safe-Zone dient als Startpunkt und trennt beide Teams durch eine Energiebarriere.

Schüsse oder Granaten können zwar genutzt werden, sind jedoch wirkungslos beim gegnerischen Team.

Keines der Teams besitzt zum Start des Matchs Powermunition. Diese ist erst während des Spielverlaufs verfügbar.

Der User Rustypipboy stellte ein Video ins Reddit, das all diese Regeln aushebelt. Weder die Energiebarriere, die fehlende Powermunition oder die eigene Moral halten den offensichtlichen Gambit-Cheater davon ab sofort loszulegen.

Video zeigt wie dreist der Cheater vorgeht

Im Video sieht man, wie sich die Spieler aufs Gambit-Match vorbereiten. Rustypipboy geht noch mal sein Loadout durch, als er plötzlich Damage bekommt. Nachdem er aus dem Inventar zappt, ist er bereits tot. Genauso unerwartet erwischt es seine Teamkameraden. Nach der Aktion portet sich der dreiste Gambit-Cheater wieder schadenfroh raus aus der Safe-Zone.

So sollte Gambit eigentlich ablaufen:

Darum kann es kein Bug sein: Im Gambit hat niemand Powermunition zum Start des Spiels. Also, selbst wenn die Energiebarriere buggy wäre und es ein Spieler zur Safe-Zone des gegnerischen Teams schafft, hätte er dort keine Powermunition. Im Video sieht man jedoch, dass der Cheater das exotische Maschinengewehr Xenophage benutzt und dafür offensichtlich auch ausreichend Munition hat, um fröhlich herumzuballern.

Ohne eine illegale Manipulation des Spiels ist so etwas eigentlich nicht möglich. Auch die Tatsache, das sich der Spieler portet deutet auf einen dreisten Cheater hin.

Der dreiste Cheater wurde inzwischen gebannt: Da Rustypipboy den Cheater durch seinen reddit Post subtil an den Pranger stellt, wurde sein Profil verstärkt wegen Cheating gemeldet. Das hat offensichtlich dazu geführt, dass er aus dem Spiel verbannt wurde. Sein Bungieprofil ist nicht mehr existent. Trotzdem muss man sich fragen, wieso überhaupt immer wieder Cheater durch die Maschen des Anti-Cheats schlüpfen?

In Destiny 2 hackt normalerweise nur Mithrax – und der darf das.

Warum funktioniert der AntiCheat in Destiny 2 nicht?

Seit dem Destiny 2-Update 3.3.0 aus August 2021 wacht, neben Bungie, BattlEye als Anti-Cheat-Schutz über die Ehre und Moral aller Destiny-2-Spieler. In den letzten 17 Jahren hat sich das System als äußerst erfolgreich erwiesen und wird von vielen anderen wettbewerbsfähigen Shooter-Franchises verwendet, darunter Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds und Rainbow Six.

Cheater schlüpfen einfach durchs Raster: Bungie hatte während der ersten paar Wochen BattlEye zunächst getestet und parallel durch das System gesperrte Spieler manuell begutachtet. Inzwischen kann das System jedoch Sperren automatisch erteilen. Das funktionierte zu Beginn gut und war auch im Spiel zu spüren. Trotzdem gelingt es Cheatern, selbst mit vollem Schutz, anscheinend wieder regelmäßiger durch das Raster zu schlüpfen. Sehr zum Ärgernis der ehrlichen Destiny-2-Spieler.

Betrüger werden immer ein Problem sein

Die Cheat-Anbieter hatten inzwischen genügend Zeit, das neue System von Destiny 2 zu prüfen und, dank Free2Play, ausgiebige Tests damit zu machen. Cheat-Abonnementdienste bieten sogar Updates an, um ihren skrupellosen Kunden den Status von Cheats mitzuteilen. So sind Betrüger stets informiert, ob ihre Cheats „sicher“ oder „nicht sicher“ zu verwenden sind. Das Geschäft mit Destiny-2-Cheats floriert so immer weiter. Das kann auch BattlEye nicht verhindern.

Cheaters vs. Entwickler ist ein andauernder Kampf: Das Erkennen und Bannen von Cheatern ist keine statische Aufgabe. Es ist wie ein nie endendes Schachspiel, in dem immer abwechselnd einer am Zug ist. Zum Glück sind es jedoch deutlich weniger Cheater geworden, seit BattlEye regelmäßig am „Schachtisch“ vorbeiwandert.

Warum pfeifen einige Spieler in Destiny 2 einfach auf die Moral und cheaten auf Risiko weiter? Ist es Erfolgsdruck? Fühlen sie sich nicht gut genug für das Spiel? Zumal langjährige Spieler sofort erkennen, wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine 50er Killsträhne im PvP von einem Cheater ist damit nichts wert. Jeder weiß, dass er dafür offensichtlich cheaten musste. Oder möchten sie einfach nur entspannt zocken und sind bereit, dafür auch Geld auszugeben?