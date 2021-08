Cheatern in Destiny 2 läuft die Zeit davon – Das ist der neue Cheat-Schutz

Nach langen internen Tests soll schon bald die Anti-Cheat-Software BattlEye in Destiny 2 aktiv werden und Cheatern das Leben schwer machen. Was die Software alles kann, wie sie in Destiny 2 funktioniert und wann sie kommt, erfahrt ihr hier.

Was ist BattlEye? Die Anti-Cheat-Software BattlEye ist eines der mächtigsten Tools, um Cheatern das Handwerk zu legen. Spiele, die BattlEye unterstützen, verlangen, dass die Software parallel zum Spiel läuft.

Wie ein wachsames Auge schaut BattlEye, ob jemand betrügerischen Schabernack mit dem Game treibt und womöglich Aimbots, Wallhacks und andere Scheußlichkeiten laufen lässt. Versucht man BattlEye abzustellen, kann man auch das zugehörige Spiel nicht mehr zocken.

BattlEye verzeichnet in den unterstützten Spielen regelmäßig Erfolge gegen Cheater. So wurden zum Start von PUBG über 25.000 Cheater in nur 3 Wochen gebannt.

Was hat BattlEye mit Destiny 2 zu tun? Jüngst tauchte auf der deutschen Seite von Destiny 2 eine Ankündigung auf, die BattlEye für Destiny 2 versprach. Die Info verschwand dann aber schnell wieder ohne Kommentar.

Allerdings wurde der Leak vor kurzem vom Insider Tom Warren bestätigt. In der Tat habe Bungie monatelang BattlEye intern erprobt und es sei nun bald Zeit für den Launch des Tools.

BattlEye kommt endlich zu Destiny 2 mit der nächsten Season

Warum ist BattlEye so wichtig? Seit Bungie sich vom Publisher Activision/Blizzard trennte, haben Cheater-Vorfälle sprunghaft zugenommen.

Vor allem, nachdem die Prüfungen des Osiris, ein kompetitiver PvP-Wettkampf, wieder ins Spiel kamen, wurde die Cheaterei noch schlimmer und die Community forderte einen angemessenen Schutz vor Betrügern. Daher ist die Implementierung von BattlEye ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Cheats und Hacks.

Laut der ersten Info wird BattlEye in den ersten Wochen die Cheater nur erkennen und die Banns manuell vom Team ausgesprochen werden. Später soll das System aber voll automatisiert auf die Jagd nach Cheatern gehen.

Was tut Bungie noch gegen Cheater? Neben der baldigen Implementation von BattlEye gibt es noch mehr Aktionen gegen Hacker und Cheater. Denn das Bannen von Cheatern ist zwar gut und recht, aber sinnvoller ist es, das Übel gleich an der Wurzel zu packen.

Daher gab es vor kurzem Klagen gegen gleich drei große Cheat-Anbieter: Lavicheats, Veterancheats, und Wallhax aka EliteBossTech wurden von Bungie gerichtlich belangt, da sie Cheats und Hacks anboten. Außerdem laufen noch Verfahren gegen die Cheat-Anbieter Ring-1 und Aimjunkies. Der Kampf gegen Cheater wird bei Bungie offensichtlich ernst genommen.

Wann kommt BattlEye in Destiny 2? Laut der Info von Bungie soll BattlEye schon in der kommenden nächsten Season von Destiny 2 am 24. August 2021 an den Start gehen.